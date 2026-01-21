BEDELLİ ASKERLİK 2026 | Askerlik için ne kadar bedel ödenecek? Bedelli askerlik yerleri açıklanıyor

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERECEK?

Bedelli askerlik ücreti yılda 2 kez memur maaşına yapılan zam doğrultusunda belli oluyor. 7 Ocak'tan itibaren 2026 yılı bedelli askerlik müracaat işlemleri başladı. Temmuz ayına kadar bedelli askerlik için başvuranlar bu tutarı ödeyecek. Temmuz-Aralık için ise 6 aylık enflasyona göre yeniden bir tutar belirlenecek.