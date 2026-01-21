Trend Galeri Trend Ekonomi BEDELLİ ASKERLİK 2026 | Askerlik için ne kadar bedel ödenecek? Bedelli askerlik yerleri açıklanıyor

Askerlik vazifesini bedelli olarak yerine getirmek isteyenlerin 2026 yılında uygulanacak ücret belli oldu. Bedelli askerli ücreti yeni yılda 333 bin 89 liraya yükselirken, 2026 yılı bedelli askerlik sınıflandırma takvimi netlik kazandı. 2025 yılında bedelli askerlik müracaatını tamamlayan ve ücretini yatıran binlerce yükümlü için askerlik yerleri açıklanmaya başlıyor.

Giriş Tarihi: 21.01.2026 15:15 Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 15:22
Askerlik vazifesini bedelli olarak yerine getirmek isteyen binlerce kişi için heyecanlı süreç devam ediyor. Bir yandan bedelli askerlik için başvurular devam ederken, diğer yandan 2025 yılında müracaat edenler için askerlik yerleri belli olmaya başlıyor.

Peki bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik yeri nasıl sorgulanıyor? 2026 bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? İşte ayrıntılar...

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

2025 yılında 280.850,64 TL olarak uygulanan bedelli askerlik ücreti memur aylık katsayısına ve yeni yıl zam oranlarına göre hesaplanarak yeniden belirlendi. Bedelli askerlik ücretleri 2026 yılı için 333.089,04 TL olarak uygulanmaya başlandı.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERECEK?

Bedelli askerlik ücreti yılda 2 kez memur maaşına yapılan zam doğrultusunda belli oluyor. 7 Ocak'tan itibaren 2026 yılı bedelli askerlik müracaat işlemleri başladı. Temmuz ayına kadar bedelli askerlik için başvuranlar bu tutarı ödeyecek. Temmuz-Aralık için ise 6 aylık enflasyona göre yeniden bir tutar belirlenecek.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Bedelli askerlik başvurusu, e-Devlet üzerinden "Milli Savunma Bakanlığı – Bedelli Askerlik Başvurusu" hizmeti seçilerek yapılabiliyor.

Kişisel bilgiler kontrol edilip bedelli askerlik tercihi onaylandıktan sonra sistem tarafından ödeme bilgileri oluşturuluyor. Başvurudan sonra belirlenen süre içinde bedelli ücreti anlaşmalı bankalara tek seferde yatırılması gerekiyor.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ DUYURULUYOR

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yayımlanan 2026 bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları ve askerlik yerleri 22 Ocak 2026 Perşembe günü açıklanacak.

2025 yılı içinde başvuru ve ücret sürecini tamamlayan yükümlüler, e-Devlet üzerinden askerlik yapacakları birlikleri, teslim tarihlerini ve celp dönemlerini öğrenebilecekler.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NASIL SORGULANIR?

Sonuçlar açıklandıktan sonra e-Devlet "Askerliğim" ekranı ya da askerlik şubeleri üzerinden sorgulama yapılabilecek.

Bunun için, e-Devlet üzerinde T.C. Kimlik Numaranız ve şifrenizle giriş yapın. Arama çubuğuna "Milli Savunma Bakanlığı" veya "Askerliğim" yazdığınızda sonuçları görüntüleyebileceksiniz.

İLK SEVK 5 ŞUBATTA

MSB'nin paylaştığı takvime göre, yükümlülerin ilk sevk tarihi 5 Şubat 2026 olarak planlandı..

Sevk Tarihleri şu şekilde:

  • 05 Şubat 2026
  • 05 Mart 2026
  • 02 Nisan 2026
  • 04 Haziran 2026
  • 02 Temmuz 2026
  • 06 Ağustos 2026
  • 03 Eylül 2026
  • 01 Ekim 2026
  • 05 Kasım 2026
  • 03 Aralık 2026