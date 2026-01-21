Trend
Galeri
Trend Ekonomi
BEDELLİ ASKERLİK 2026 | Askerlik için ne kadar bedel ödenecek? Bedelli askerlik yerleri açıklanıyor
BEDELLİ ASKERLİK 2026 | Askerlik için ne kadar bedel ödenecek? Bedelli askerlik yerleri açıklanıyor
Askerlik vazifesini bedelli olarak yerine getirmek isteyenlerin 2026 yılında uygulanacak ücret belli oldu. Bedelli askerli ücreti yeni yılda 333 bin 89 liraya yükselirken, 2026 yılı bedelli askerlik sınıflandırma takvimi netlik kazandı. 2025 yılında bedelli askerlik müracaatını tamamlayan ve ücretini yatıran binlerce yükümlü için askerlik yerleri açıklanmaya başlıyor.
Giriş Tarihi: 21.01.2026 15:15
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 15:22