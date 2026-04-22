Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? MSB’den milyonları ilgilendiren açıklama geldi

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ İÇİN MSB'DEN AÇIKLAMA

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bedelli askerlik ücretine ilişkin açıklamada bulundu. Resmi Gazete'nin 17 Nisan'daki sayısında yayımlanan 7577 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 12'nci maddesi ile Askeralma Kanunu'nda değişiklik yapıldığını hatırlatan Aktürk, bedelli askerlik tutarının 416 bin 361 lira 30 kuruş olduğunu söyledi.

Aktürk şu ifadeleri kullandı:

Bedelli askerlik tutarı dört yüz on altı bin üç yüz altmış bir lira otuz kuruş (416.361,30 TL) olmuştur.