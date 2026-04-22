Trend Galeri Trend Ekonomi Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? MSB'den milyonları ilgilendiren açıklama geldi

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni ekonomi düzenlemesiyle birlikte bedelli askerlik ücreti yaklaşık 417 bin liraya çıkarıldı. Söz konusu düzenlemeye ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Öte yandan bedelli askerlik ücretinin Temmuz ayında yeniden belirlenmesi bekleniyor? Peki bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? Temmuz ayında ne kadara yükselecek? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 22.04.2026 12:22 Güncelleme Tarihi: 22.04.2026 13:01
Milyonlarca adayın merakla takip ettiği 2026 bedelli askerlik ücreti TBMM Genel Kurulu'nda onaylanıp, Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla yeniden belirlendi. Yürürlüğe giren yeni ekonomi düzenlemesiyle birlikte bedelli askerlik ücreti yaklaşık 417 bin liraya çıkarıldı. Söz konusu düzenlemeye ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Yaklaşık 417 bin liraya çıkarılan bedelli askerlik ücretine ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ İÇİN MSB'DEN AÇIKLAMA

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bedelli askerlik ücretine ilişkin açıklamada bulundu. Resmi Gazete'nin 17 Nisan'daki sayısında yayımlanan 7577 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 12'nci maddesi ile Askeralma Kanunu'nda değişiklik yapıldığını hatırlatan Aktürk, bedelli askerlik tutarının 416 bin 361 lira 30 kuruş olduğunu söyledi.

Aktürk şu ifadeleri kullandı:

Bedelli askerlik tutarı dört yüz on altı bin üç yüz altmış bir lira otuz kuruş (416.361,30 TL) olmuştur.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ TEMMUZ AYINDA NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerine göre Temmuz ayında memur maaşlarına yüzde 12.86 beklenirken, bu oran memur emeklilerinden sosyal destek alanlara, özel sektör çalışanlarına kadar pek çok kesimin gelirine etki edecek. Yaklaşık 13 kalemde yaşanacak değişime bedelli askerlik ücreti de dahil olacak.

Bedelli askerlik yapmak için başvuran gençler için tutar yeni yasal düzenleme ile 416 bin 361 liraya çıkarken, bu tutar temmuzda tahminlere göre 469 bin 905 lirayı bulacak.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
