Bedelli askerlik ve kriptoya vergi için TBMM’de ikinci aşama! 417 bin TL’ye yükselecek: İşte ayrıntılar...

Yeni düzenlemeye göre kripto varlık işlem vergisi, satış tutarı ya da transfer anındaki rayiç değer üzerinden on binde 3 oranında uygulanacak. Vergi matrahından herhangi bir gider ya da vergi indirimi yapılamayacak.

Bir aya ait işlem vergisi, izleyen ayın 15'inci günü akşamına kadar mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesine beyan edilerek aynı süre içinde ödenecek.

Düzenlemeye göre Cumhurbaşkanı, işlem vergisi oranını sıfıra kadar indirme veya 5 katına kadar artırma yetkisine sahip olacak. Uygulamaya ilişkin usul ve esasları ise Hazine ve Maliye Bakanlığı belirleyecek.