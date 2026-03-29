Bedelli askerlik ve kriptoya vergi için TBMM’de ikinci aşama! 417 bin TL’ye yükselecek: İşte ayrıntılar...

Bedelli askerlik ücretine yüzde 25 zam ile kripto varlık işlemlerine vergi getirilmesini ön gören yasa teklifi için TBMM'de ilk aşama tamamlandı. AK Parti tarafından sunulan "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmesinin ardından bu hafta TBMM Genel Kurulu'na geliyor. Peki milyonları ilgilendiren yeni düzenleme ile neler değişecek? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 29.03.2026 15:43 Güncelleme Tarihi: 29.03.2026 15:44
Kripto varlıklardan vergilendirme sisteminden, bedelli askerlik ücret düzenlemesine kadar birçok maddenin yer aldığı ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içere teklifin TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesine bu hafta devam edilecek.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ ARTIŞI MECLİS GÜNDEMİNDE

Genel Kurul'da görüşmeleri süren "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" kapsamında dikkat çeken başlıklar yer alıyor. Teklife göre bedelli askerlik ücreti yüzde 25 artırılacak.

Kanun teklifinin TBMM'de kabul edilip Resmi Gazete'de yayınlanıp yasalaşmasıyla bedelli askerlik başvurusu yapan kişiler için tutar yaklaşık 417 bin liraya yükselecek.

Bedelli askerlik ücreti, Milli Savunma Bakanlığı merkez muhasebe birimi hesabına yatırılacak. Bu tutarın 240.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan kısmı genel bütçeye gelir olarak kaydedilecek.

Kalan kısım ise Savunma Sanayii Destekleme Fonuna aktarılacak.

TBMM'de görüşülecek kanun teklifi ile ayrıca şans ve bahis oyunlarına ait ilan ve reklam giderlerinin vergi matrahından düşülmesine izin verilmeyecek.

Üniversiteler, özel bütçeli idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile sosyal güvenlik kurumları ve bağlı kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketlerin mülkiyetinde bulunan taşınmazlar, ilgili idarelerin talebi halinde özelleştirme kapsam ve programına alınarak özelleştirilecek.

AFET KONUTLARI VE İŞ YERLERİNE İNDİRİM

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından inşa edilen konutlar ve iş yerlerine ilişkin borçlandırma bedellerinin 31 Aralık 2026'ya kadar defaten ödenmesi halinde bu bedele, ilk konutlar için yüzde 74, ilk iş yerleri için yüzde 48 oranında indirim uygulanacak.

KRİPTO PARA İŞLEMLERİNE VERGİ GELİYOR

Teklif kapsamında Gider Vergileri Kanunu'nda değişikliğe gidilerek "kripto varlık işlem vergisi" getiriliyor. Buna göre kripto varlık hizmet sağlayıcılarının gerçekleştirdiği veya aracılık ettiği kripto varlık satış ve transfer işlemleri bu vergiye tabi olacak.

Vergiyi doğuran olay, kripto varlığın satılması ya da transfer edilmesiyle gerçekleşecek. Verginin mükellefi ise işlemi gerçekleştiren kripto varlık hizmet sağlayıcıları olacak.

Yeni düzenlemeye göre kripto varlık işlem vergisi, satış tutarı ya da transfer anındaki rayiç değer üzerinden on binde 3 oranında uygulanacak. Vergi matrahından herhangi bir gider ya da vergi indirimi yapılamayacak.

Bir aya ait işlem vergisi, izleyen ayın 15'inci günü akşamına kadar mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesine beyan edilerek aynı süre içinde ödenecek.

Düzenlemeye göre Cumhurbaşkanı, işlem vergisi oranını sıfıra kadar indirme veya 5 katına kadar artırma yetkisine sahip olacak. Uygulamaya ilişkin usul ve esasları ise Hazine ve Maliye Bakanlığı belirleyecek.

Kripto platformları, yaptıkları vergi kesintilerini izleyen ayın 26'ncı günü akşamına kadar bağlı oldukları vergi dairesine beyan edecek.

Kesilen vergiler aynı süre içinde devlete ödenecek.