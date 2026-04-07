Trend Galeri Trend Ekonomi Binlerce kişinin emekliliği iptal edildi… SGK ödemeleri faizi ile geri alıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıt dışılıkla mücadele kapsamında binlerce iş yerini denetledi. Yapılan geniş kapsamlı analizler sonucunda mevzuata uygun olmayan şekilde işlem yapıldığı tespit edilen toplamda 3 bin 273 sahte iş yeri üzerinden bildirilen binlerce kişinin sigortası ve emekliliği iptal edildi. SGK, bu şekilde maaşı kesilenlerden yapılan ödemeleri faizi ile geri alıyor. İşte detaylar…

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.04.2026 06:40 Güncelleme Tarihi: 07.04.2026 06:57
Bazı işyerlerinde kişilerin fiili olarak çalışmamalarına rağmen çalışıyormuş gibi gösterilebiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıt dışı şekilde yapılan sahte sigortayı affetmiyor. Uygunsuzluğun tespit edilmesi halinde emeklilik iptalleri, ödenen maaşların faizi ile geri alınması gibi yaptırımlarla karşılaşılabiliyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kayıt dışı istihdam ve sahte sigortalılıkla mücadelede denetim mekanizmalarını en üst seviyeye çıkardı. Kurum, milyonlarca veriyi yapay zekâ destekli sistemler ve gelişmiş algoritmalarla analiz ederek, fiilen çalışmadığı halde sigortalı gösterilen kişileri tek tek belirliyor.

Bu sistem, sahte yollarla elde edilmek istenen sigorta ve emeklilik haklarını engellemeyi hedefliyor. SGK, 2016 yılından bu yana yürüttüğü "Sahte İş Yeri ve Sahte Sigortalılık Tespit Projesi" kapsamında geniş çaplı analizler gerçekleştirdi.

2011-2016 yılları arasında tescil edilen 4.6 milyon iş yeri incelemeye alındı. Projenin 2025 yılına kadar süren 16 aşamasında dikkat çeken sonuçlar elde edildi. Toplamda 3 bin 273 sahte iş yeri üzerinden bildirilen 245 bin 740 kişinin sigortası ve emekliliği iptal edildi.

FAİZİYLE GERİ ALINIYOR

SGK, sahte sigortalılık tespit edilen durumlarda sadece sigortayı iptal etmekle kalmıyor. Emekli olan kişilerin maaşlarını kesiyor ve bugüne kadar yapılan ödemeleri faiziyle geri talep ediyor.

Ayrıca bu kişilerin sağlık harcamalarını da tahsil ediyor. Süreçte hem sigortalı görünen kişiler hem de bu sistemi kuranlar hakkında adli işlem başlatılıyor.