Binlerce kişinin emekliliği iptal edildi… SGK ödemeleri faizi ile geri alıyor
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıt dışılıkla mücadele kapsamında binlerce iş yerini denetledi. Yapılan geniş kapsamlı analizler sonucunda mevzuata uygun olmayan şekilde işlem yapıldığı tespit edilen toplamda 3 bin 273 sahte iş yeri üzerinden bildirilen binlerce kişinin sigortası ve emekliliği iptal edildi. SGK, bu şekilde maaşı kesilenlerden yapılan ödemeleri faizi ile geri alıyor. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 07.04.2026 06:40
Güncelleme Tarihi: 07.04.2026 06:57