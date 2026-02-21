Binlercesi ortadan kayboldu! 2025’in en çok çalınan arabaları belli oldu... İşte zirvedeki şaşırtan model

ŞAŞIRTAN MODEL ZİRVEDE

En çok çalınan arabalar listesinin zirvesinde, üretimi durdurulduktan 3 yıl sonra dahi ülkede tüm zamanların en çok satan otomobil markası olmayı başaran Ford Fiesta yer aldı. Fiesta, 2025 yılında 3.511 adetle en çok çalınan model oldu.