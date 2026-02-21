Trend Galeri Trend Ekonomi Binlercesi ortadan kayboldu! 2025'in en çok çalınan arabaları belli oldu... İşte zirvedeki şaşırtan model

Binlercesi ortadan kayboldu! 2025'in en çok çalınan arabaları belli oldu... İşte zirvedeki şaşırtan model

Otomobil fiyatları dünyanın birçok ülkesinde merakla takip edilirken, İngiltere'de sıra dışı bir araştırma yayımlanıdı İngiltere Sürücü ve Araç Lisans Ajansı (DVLA) verileriyle, ülkede 2025 yılında en çok çalınan otomobil markaları belli oldu.İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 21.02.2026 16:49
2025 yılında İngiltere'de çalınan otomobiller belli oldu. Yapılan araştırmaya göre geçen yıl 2015 yılına kıyasla iki kat artış yaşandı. Geçen yıl 54 bin 830 araç ortadan kaybolurken, zirvedeki model ise şaşırttı.

Araştırmaya göre en çok değerli katalitik konvertörlü ve yüksek teknolojili bileşenleri içeren hibrit araçlar giderek daha fazla hedef alınmaya başlandı.

Ülkede 10,4 dakikada 1, saatte 6, bir günde 150, bir sene içinde ise toplamda 54.830 araç ortadan kayboldu.

ŞAŞIRTAN MODEL ZİRVEDE

En çok çalınan arabalar listesinin zirvesinde, üretimi durdurulduktan 3 yıl sonra dahi ülkede tüm zamanların en çok satan otomobil markası olmayı başaran Ford Fiesta yer aldı. Fiesta, 2025 yılında 3.511 adetle en çok çalınan model oldu.

İkinci sırada 1625 adet ile Volkswagen Golf, üçüncü sırada ise 1474 adet Ford Focus yer aldı.

Toyota ve kardeş markası Lexus en çok çalınan ilk 10 otomobil listesinde en çok modele sahip markalar oldu.

20) Toyota Prius – 644 adet

Hibrit teknolojisiyle öne çıkan Prius, listede en az çalınan model olarak yer aldı.

19) Kia Sportage – 653 adet

SUV segmentindeki popüler modellerden Sportage da hırsızlık verilerine girdi.

18) Audi A3 – 658 adet

Premium kompakt sınıfın temsilcisi A3, 600'ün üzerinde çalıntı sayısıyla listede.

17) Nissan Qashqai – 695 adet

İngiltere yollarında oldukça yaygın olan Qashqai, SUV talebinin yüksek olduğu modellerden.

16) Range Rover Sport – 700 adet

Lüks SUV sınıfındaki Range Rover Sport, 700 çalıntı vakasıyla sıralamada yer aldı.

15) BMW 1 Series – 754 adet

BMW'nin giriş segmentindeki modeli 1 Serisi de en çok hedef alınan araçlar arasında.

14) Vauxhall Astra – 758 adet

Astra, İngiltere'de uzun yıllardır yüksek satış rakamlarına sahip bir model.

13) Ford Kuga – 799 adet

Ford'un SUV modeli Kuga da ilk 20'de yer aldı.

12) Land Rover Discovery Sport – 813 adet

Discovery Sport, lüks SUV segmentinde çalınma oranı dikkat çeken modellerden

11) Mercedes-Benz C-Class – 826 adet

Premium sedan sınıfının güçlü temsilcilerinden C-Serisi, 800'ün üzerinde vaka ile listede.

10) Vauxhall Corsa – 874 adet

Şehir içi kullanımda yaygın olan Corsa, küçük sınıfta olmasına rağmen yüksek risk taşıyor.

9) Range Rover Evoque – 895 adet

Evoque, lüks SUV segmentindeki popülerliği nedeniyle hedef oluyor.

8) Lexus NX – 951 adet

Lexus'un kompakt SUV modeli de ilk 10'da kendine yer buldu.

7) Toyota C-HR – 967 adet

C-HR, hibrit seçenekleri ve yüksek satış hacmiyle dikkat çeken bir diğer model.

6) Nissan Juke – 1.200 adet

Kompakt SUV sınıfının dikkat çeken modeli Juke, dört haneli çalıntı sayısına ulaştı.

5) BMW 3 Series – 1.249 adet

BMW 3 Serisi, uzun yıllardır popülerliğini koruyan bir model.

4) Toyota RAV4 – 1.319 adet

SUV segmentinin en çok tercih edilen modellerinden RAV4, üst sıralarda yer aldı.

3) Ford Focus – 1.474 adet

Focus, İngiltere'de en çok satılan modeller arasında bulunuyor.

2) Volkswagen Golf – 1.625 adet

Golf, yıllardır Avrupa'nın en popüler hatchback modellerinden biri.