Bitcoin 4 haftanın zirvesinde! Jeopolitik rahatlama kripto piyasasını canlandırdı

ABD-İran arasında artan barış umutları küresel risk iştahını yükseltti. Bu iyimserlikten destek bulan Bitcoin 74.901 doları test ederek son 4 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 14.04.2026 09:03
Jeopolitik tansiyonun düşmesiyle birlikte küresel piyasalarda risk iştahı yeniden artarken, bu iyimserlik kripto para piyasalarına da yansıdı.

ABD ile İran arasında olası bir barış sürecine yönelik beklentiler, yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesini sağladı.

BİTCOİN 4 HAFTANIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Piyasa değeri bakımından en büyük kripto para olan Bitcoin, 74.901 dolara kadar yükselerek 17 Mart'tan bu yana en yüksek seviyesini test etti.

Yükseliş sonrası kısmi geri çekilme yaşayan Bitcoin, 74.400 dolar civarında dengelendi.

ETHEREUM DA YÜKSELİŞE EŞLİK ETTİ

Genel piyasa hareketine paralel olarak Ethereum da değer kazandı.

Yaklaşık yüzde 5 yükselen Ethereum, 2.370 dolar seviyesine çıktı.

TRUMP'IN AÇIKLAMALARI ETKİLİ OLDU

Fiyatlardaki artışta, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın barış görüşmeleri için girişimde bulunduğunu açıklaması önemli rol oynadı.

Hürmüz Boğazı'nda süren gerilime rağmen gelen bu açıklamalar piyasalardaki iyimserliği artırdı. Aynı dönemde Asya borsalarında da yükseliş görüldü.

GELENEKSEL VARLIKLARA KIYASLA DAHA GÜÇLÜ PERFORMANS

Bitcoin, son dönemde geleneksel yatırım araçlarına göre daha güçlü bir performans sergiledi.

Ekim ayında 126.000 dolarla zirve yapan kripto para, son iki ayda yatay seyretmesine rağmen şubat sonundan bu yana yüzde 10'dan fazla değer kazandı.

Aynı süreçte altın yaklaşık yüzde 10 gerilerken, S&P 500 daha sınırlı hareket etti.

KURUMSAL TALEP YÜKSELİŞİ DESTEKLİYOR

Analistler, fiyat artışında jeopolitik gelişmelerin yanı sıra kurumsal talebin de etkili olduğunu belirtiyor. Kripto para ETF'lerine 1 milyar doların üzerinde giriş olurken, şirketlerin Bitcoin alımları devam ediyor.

Bu kapsamda Strategy şirketinin portföyüne 14.000 Bitcoin daha eklediği ifade ediliyor.