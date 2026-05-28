Bitcoin 74 bin doların altına geriledi: Jeopolitik riskler etkili oluyor

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte yaklaşık yüzde 2,9 azalarak 2 trilyon 460 milyar dolara geriledi. Piyasa değeri bakımından en büyük kripto para birimi bitcoinin fiyatı, son 24 saatte yüzde 4'e yakın değer kaybederek nisan ortasından bu yana en düşük seviyesine indi. Saat 13.30 itibarıyla 73 bin 238 dolardan işlem gören bitcoinin haftalık değer kaybı ise yüzde 6'ya yaklaştı. Bitcoin, böylece mayıs ayında test ettiği yaklaşık 83 bin dolarlık aylık zirvesine göre yüzde 10, yıllık zirvesine göre ise yüzde 40'tan fazla değer kaybetti. ORTA DOĞU'DAKİ GERİLİM VE FAİZ ENDİŞELERİ BASKIYI ARTIRIYOR Analistler, Orta Doğu'da yeniden tırmanan askeri gerilimin ve küresel enflasyon endişelerinin finansal piyasalarda belirsizliği körüklediğini belirtiyor. Artan enerji fiyatlarının enflasyonu tetikleyebileceği ve merkez bankalarını yüksek faiz oranlarını sürdürmeye zorlayabileceği beklentisi, yatırımcıların risk iştahını azaltıyor. SPOT ETF'LERDEN MİLYARLARCA DOLARLIK ÇIKIŞ Teknoloji hisselerinin rekor kırdığı mayıs ayında bitcoinin yatay seyir izlemesi ve ardından düşüşe geçmesinde spot bitcoin borsa yatırım fonlarında (ETF) yaşanan kitlesel sermaye çıkışları önemli rol oynadı. Varlık yönetim şirketi Farside Investors verilerine göre, ABD merkezli spot fonlarda son 14 işlem gününün 12'sinde çıkışlar, girişleri gölgede bıraktı. Yatırımcılar, bu dönemde toplam 3,3 milyar dolarlık net çekim yaparken üst üste 8 gün boyunca net nakit çıkışı gerçekleşti. Geçen yıl ekim ayı başında 126 bin dolar seviyelerinden şubat sonunda 60 bin dolara kadar gerileyen bitcoin, mart sonundan mayıs başına kadar 15 bin dolarlık toparlanma sergilemişti. ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden tırmanması ve spot Bitcoin ETF'lerinden hızlanan para çıkışları, kripto para piyasalarında sert satışları beraberinde getirdi. Bitcoin, yüzde 3'e yaklaşan kayıpla 73 bin doların altını test ederek son 6 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Piyasanın en büyük ikinci kripto varlığı Ethereum ise yüzde 4'ün üzerinde değer kaybederek 1.970 dolar seviyesine indi. JEOPOLİTİK BELİRSİZLİK RİSK İŞTAHINI DÜŞÜRDÜ Piyasalardaki satış baskısında, ABD-İran hattındaki çatışma ve barış görüşmelerine yönelik çelişkili açıklamalar etkili oldu. İran devlet medyası, taraflar arasında gayriresmi bir mutabakat taslağı üzerinde ilerleme sağlandığını öne sürerken, Beyaz Saray söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump da olası bir anlaşmaya açık kapı bırakırken, kapsamlı bir uzlaşı olmadan masaya oturmayacaklarını ifade etti. Yatırımcılar, Orta Doğu'daki gerilimin enerji fiyatlarını yükselterek küresel enflasyonu tetikleyebileceğinden ve bunun da faiz oranlarının uzun süre yüksek kalmasına yol açabileceğinden endişe ediyor. ETF ÇIKIŞLARI SATIŞLARI HIZLANDIRDI Kripto piyasasındaki geri çekilmeyi derinleştiren bir diğer unsur ise spot Bitcoin ETF'lerinden yaşanan güçlü çıkışlar oldu. Mayıs ayı başından bu yana ABD merkezli spot Bitcoin ETF'lerinden yaklaşık 1,5 milyar dolarlık net çıkış gerçekleştiği belirtiliyor. Özellikle BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust ETF'sinde görülen büyük blok satış işlemleri piyasa üzerinde baskı oluşturdu. Nexo Dispatch analisti Dessislava Ianeva, son iki haftada ETF'lerden toplam 1,74 milyar dolarlık çıkış yaşandığını, yalnızca salı günü IBIT tarafında gerçekleşen 1,29 milyar dolarlık özel blok işleminin Bitcoin'deki sert düşüşle aynı döneme denk geldiğini söyledi. Buna rağmen spot Bitcoin ETF'lerinin toplam net varlık büyüklüğünün halen 98,4 milyar dolar seviyesinde bulunduğu ve bunun Bitcoin'in toplam piyasa değerinin yaklaşık yüzde 6,5'ine karşılık geldiği ifade ediliyor. MAKROEKONOMİK BASKILAR ÖNE ÇIKIYOR Analistler, kripto para piyasalarındaki düşüşün yalnızca jeopolitik gelişmelerden değil, küresel finansal koşullardaki sıkılaşmadan da kaynaklandığını belirtiyor. Yükselen ABD tahvil faizleri ve güçlenen dolar endeksi, yatırımcıları daha güvenli varlıklara yönlendirirken riskli varlıklar üzerindeki baskıyı artırıyor. Piyasaların odağında şimdi ABD Merkez Bankası'nın yakından takip ettiği kişisel tüketim harcamaları (PCE) enflasyon verisi bulunuyor. Beklentilerin üzerinde gelecek olası bir veri, faiz indirimi umutlarını zayıflatabileceği için kripto piyasalarında yeni bir satış dalgasını tetikleyebilir. ALTCOİN'LERDE KAYIPLAR DERİNLEŞTİ Bitcoin'deki düşüş altcoin piyasasına da yayıldı. Ethereum 1.970 dolar seviyesine gerilerken, XRP yüzde 1'in üzerinde kayıpla 1,31 dolara indi. Solana ve Cardano'da da değer kayıpları görülürken, meme coin'lerden Dogecoin de düşüş eğiliminden nasibini aldı. FalconX Asya-Pasifik Türev Piyasaları Başkanı Sean Nutty, 70 bin dolar bandındaki kritik destek seviyelerinin önemine dikkat çekerek, kaldıraçlı uzun pozisyonların tasfiye edilmeye devam ettiğini ve kısa vadeli risklerin aşağı yönlü kalmayı sürdürdüğünü belirtti. Uzmanlara göre, Orta Doğu'daki gerilim ve barış görüşmelerine ilişkin net bir gelişme yaşanana kadar kripto piyasalarında temkinli görünüm korunabilir.