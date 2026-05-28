Bitcoin 74 bin doların altına geriledi: Jeopolitik riskler etkili oluyor

ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden tırmanması ve spot Bitcoin ETF'lerinden hızlanan para çıkışları, kripto para piyasalarında sert satışları beraberinde getirdi. Bitcoin, yüzde 3'e yaklaşan kayıpla 73 bin doların altını test ederek son 6 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Piyasanın en büyük ikinci kripto varlığı Ethereum ise yüzde 4'ün üzerinde değer kaybederek 1.970 dolar seviyesine indi.