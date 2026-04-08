Bitcoin ateşkes etkisiyle yükseldi! Kripto piyasasında yüzde 5'lik sıçrama!

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile ateşkes açıklaması sonrası artan küresel risk iştahı, Bitcoin ve Ethereum başta olmak üzere kripto paralarda yükselişi beraberinde getirdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 08.04.2026 09:22
Bitcoin, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile iki haftalık ateşkes ilan edildiğini duyurmasının ardından değer kazandı.

Ateşkesin, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına bağlı olduğu belirtildi.

Söz konusu gelişme, küresel piyasalarda risk iştahını artırarak yatırımcı güvenini destekledi. Bu durum, kripto paralara olan talebin yükselmesine katkı sağladı.

Piyasa değeri bakımından en büyük kripto para olan Bitcoin, haberin ardından yaklaşık yüzde 5 artış göstererek 72.100 dolar seviyesine ulaştı.

Benzer şekilde Ethereum da yükseliş kaydederek yüzde 5,75 artışla 2.236,07 dolar seviyesinde işlem gördü.

ABD ile İran arasında geçici ateşkes beklentisinin risk iştahını artırmasıyla Bitcoin, nisan ayı başında 72 bin dolar seviyesini aşarak son üç haftanın en yüksek düzeyine çıktı.