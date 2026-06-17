Bitcoin FED kararı öncesi kritik eşikte! 65 bin dolar desteği ve ayı piyasası sinyalleri izleniyor

UZUN VADELİ GÖRÜNÜMDE DİP SİNYALLERİ GÜÇLENİYOR

Makroekonomik risklerin devam etmesi ve talebin zayıf kalması halinde Bitcoin'in Ağustos 2026 dönemine kadar kademeli olarak 43 bin dolar seviyelerine gerilemesi ihtimali gündemde kalmayı sürdürüyor.

Buna karşın tarihsel döngüler, Bitcoin-altın oranındaki dip sinyalleri ve haftalık RSI göstergesinin aşırı satım bölgesine yaklaşması uzun vadeli yatırımcılar açısından dikkat çekici veriler sunuyor. Geçmiş piyasa döngüleri, dip bölgelerden yapılan alımların uzun vadede önemli getiri fırsatları oluşturabildiğini ortaya koyuyor.