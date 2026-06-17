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Bitcoin FED kararı öncesi kritik eşikte! 65 bin dolar desteği ve ayı piyasası sinyalleri izleniyor
Bitcoin FED kararı öncesi kritik eşikte! 65 bin dolar desteği ve ayı piyasası sinyalleri izleniyor
Bitcoin, ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararına saatler kala 65 bin dolar seviyesini korumaya çalışırken yatırımcılar hem makroekonomik gelişmeleri hem de tarihsel ayı piyasası göstergelerini yakından izliyor. İşte konuya ilişkin tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 17.06.2026 09:02