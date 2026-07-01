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Boş şişeler artık para kazandıracak! DOA sistemi 81 ilde başladı, ATM'den nakit çekilebilecek
Boş şişeler artık para kazandıracak! DOA sistemi 81 ilde başladı, ATM'den nakit çekilebilecek
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Depozito İade Sistemi (DOA) bugünden itibaren Türkiye geneline yayılıyor. İade edilen plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajları için 1 TL teşvik bedeli ödenecek. Teşvik bedeli doğrudan hesaplara aktarılıp, ATM'lerden nakit olarak çekilebilecek. Marketlerde, bakkallarda harcanabilecek. DOA sistemi ile ekonomiye yıllık 30 milyar TL katkı sağlanması ve milyarlarca ambalajın geri dönüştürülmesi hedefleniyor.
Giriş Tarihi: 01.07.2026 06:31
Güncelleme Tarihi: 01.07.2026 06:46