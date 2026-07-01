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Brent petrol 72 dolara geriledi: ABD-İran görüşmeleri ve Hürmüz Boğazı’ndaki toparlanma fiyatları baskılıyor

Brent petrol, ABD ile İran arasında devam eden diplomatik temaslar ve Hürmüz Boğazı'ndaki tanker trafiğinin yeniden canlanmasıyla 72 dolar seviyesine gerileyerek son dört ayın en düşük düzeyini gördü. İran ve Rusya kaynaklı arz artışı da piyasadaki aşağı yönlü baskıyı güçlendirdi. İşte detaylar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.07.2026 15:26 Güncelleme Tarihi: 01.07.2026 15:28
Brent petrol 72 dolara geriledi: ABD-İran görüşmeleri ve Hürmüz Boğazı’ndaki toparlanma fiyatları baskılıyor

Brent petrol, çarşamba günü varil başına 72 dolar civarına gerileyerek 27 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesini kaydetti. UKOIL ise yüzde 1,47 değer kaybetti.

Brent petrol 72 dolara geriledi: ABD-İran görüşmeleri ve Hürmüz Boğazı’ndaki toparlanma fiyatları baskılıyor

Piyasalarda fiyatlamalar, ABD ile İran arasında süren diplomatik temaslar ve Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin kademeli olarak toparlanmasının etkisiyle şekillendi.

Brent petrol 72 dolara geriledi: ABD-İran görüşmeleri ve Hürmüz Boğazı’ndaki toparlanma fiyatları baskılıyor

Petrol fiyatlarındaki gerilemede, jeopolitik risk priminin zayıflaması ve küresel arzın yeniden güçlenmesi belirleyici oldu.

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Brent petrol 72 dolara geriledi: ABD-İran görüşmeleri ve Hürmüz Boğazı’ndaki toparlanma fiyatları baskılıyor

Hafta sonu yaşanan karşılıklı saldırıların ardından tanker geçişlerinde iyileşme görülse de, trafik henüz çatışma öncesindeki seviyelere ulaşmış değil.

Brent petrol 72 dolara geriledi: ABD-İran görüşmeleri ve Hürmüz Boğazı’ndaki toparlanma fiyatları baskılıyor

ABD-İRAN GÖRÜŞMELERİ RİSK PRİMİNİ DÜŞÜRDÜ

Katar'da yürütülen dolaylı görüşmelerde ABD ve İran heyetleri arasındaki temasların ilerleme kaydettiği belirtiliyor.

ABD tarafında müzakere sürecini yürüten Jared Kushner ve Steve Witkoff'un temasları sürdürdüğü aktarılırken, üst düzey bir ABD yetkilisi teknik görüşmelerin bölgedeki tansiyonu düşürmeye yönelik çabaların parçası olduğunu ifade etti.

Brent petrol 72 dolara geriledi: ABD-İran görüşmeleri ve Hürmüz Boğazı’ndaki toparlanma fiyatları baskılıyor

Basra Körfezi'ni küresel enerji piyasalarına bağlayan Hürmüz Boğazı, petrol arzı açısından kritik önem taşıyor. Bu nedenle bölgede gerilimin azalacağına yönelik beklentiler, Brent petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskıyı artırıyor.

Brent petrol 72 dolara geriledi: ABD-İran görüşmeleri ve Hürmüz Boğazı’ndaki toparlanma fiyatları baskılıyor

Piyasa katılımcıları, diplomatik sürecin olası arz kesintisi riskini ne ölçüde azaltacağını yakından takip ediyor.

Brent petrol 72 dolara geriledi: ABD-İran görüşmeleri ve Hürmüz Boğazı’ndaki toparlanma fiyatları baskılıyor

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA TANKER TRAFİĞİ TOPARLANIYOR

Hafta sonundaki saldırılar nedeniyle aksayan tanker hareketlerinde kademeli bir toparlanma yaşanıyor. Deniz taşımacılığındaki iyileşme, arz endişelerini hafifletirken, trafiğin henüz normal seviyelere ulaşmamış olması piyasadaki temkinli görünümün devam ettiğine işaret ediyor.

Brent petrol 72 dolara geriledi: ABD-İran görüşmeleri ve Hürmüz Boğazı’ndaki toparlanma fiyatları baskılıyor

Öte yandan İran, Hürmüz Boğazı üzerindeki denizcilik idari kontrolü talebini sürdürmeye devam ediyor. Bu durum, diplomatik ilerlemeye rağmen bölgedeki belirsizliklerin tamamen ortadan kalkmadığını gösteriyor ve yatırımcıların jeopolitik gelişmeleri yakından izlemesine neden oluyor.

Brent petrol 72 dolara geriledi: ABD-İran görüşmeleri ve Hürmüz Boğazı’ndaki toparlanma fiyatları baskılıyor

İRAN VE RUSYA'DAN GELEN ARZ FİYATLARI BASKILIYOR

Petrol piyasasında fiyatlar üzerindeki bir diğer önemli etken ise artan arz oldu. ABD'nin deniz ablukasını kaldırmasının ardından İran'ın petrol ihracatı 40 milyon varilin üzerine çıktı.

Brent petrol 72 dolara geriledi: ABD-İran görüşmeleri ve Hürmüz Boğazı’ndaki toparlanma fiyatları baskılıyor

Piyasaya dönen ek hacim, kısa vadede arz tarafını güçlendirerek fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu.

Brent petrol 72 dolara geriledi: ABD-İran görüşmeleri ve Hürmüz Boğazı’ndaki toparlanma fiyatları baskılıyor

Aynı dönemde Rusya'nın deniz yoluyla gerçekleştirdiği petrol sevkiyatları da rekor seviyelere ulaştı. Deniz üstü stoklardaki artış, küresel piyasada arz fazlası algısını kuvvetlendirirken, Brent petrolün gerilemesini destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

Brent petrol 72 dolara geriledi: ABD-İran görüşmeleri ve Hürmüz Boğazı’ndaki toparlanma fiyatları baskılıyor

PİYASALARIN ODAĞI DİPLOMASİ VE SEVKİYATLAR

Uzmanlara göre petrol piyasasında kısa vadeli yön, hem ABD-İran görüşmelerinin seyrine hem de Hürmüz Boğazı'ndaki tanker trafiğinin normalleşme hızına bağlı olacak.

Brent petrol 72 dolara geriledi: ABD-İran görüşmeleri ve Hürmüz Boğazı’ndaki toparlanma fiyatları baskılıyor

Diplomatik sürecin olumlu ilerlemesi ve sevkiyatların artmaya devam etmesi halinde fiyatlar üzerindeki baskının sürmesi bekleniyor.

Brent petrol 72 dolara geriledi: ABD-İran görüşmeleri ve Hürmüz Boğazı’ndaki toparlanma fiyatları baskılıyor

Buna karşın, Hürmüz Boğazı'na ilişkin yeni bir gerilim yaşanması durumunda jeopolitik risk primi yeniden yükselişe geçebilir. Son fiyatlamalar ise yatırımcıların arz kesintisi endişesinden çok, küresel arzın güçlenmesine odaklandığını ortaya koyuyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
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