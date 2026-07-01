Trend Galeri Trend Ekonomi Brent petrol 72 dolara geriledi: ABD-İran görüşmeleri ve Hürmüz Boğazı’ndaki toparlanma fiyatları baskılıyor

Brent petrol 72 dolara geriledi: ABD-İran görüşmeleri ve Hürmüz Boğazı’ndaki toparlanma fiyatları baskılıyor

Brent petrol, ABD ile İran arasında devam eden diplomatik temaslar ve Hürmüz Boğazı'ndaki tanker trafiğinin yeniden canlanmasıyla 72 dolar seviyesine gerileyerek son dört ayın en düşük düzeyini gördü. İran ve Rusya kaynaklı arz artışı da piyasadaki aşağı yönlü baskıyı güçlendirdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 01.07.2026 15:26 Güncelleme Tarihi: 01.07.2026 15:28