Hürmüz Boğazı kilitlendi, petrol 80 doları aştı! Uzmanlar açıkladı:100 doların üzerine çıkabilir
Brent petrol vadeli işlemlerde yüzde 10'dan fazla yükselerek 80 doları aştı. Petrol, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile 14 ayın zirvesine çıktı. Fiyatlardaki hızlı hareketlerde dünya petrol tankerlerin en önemli geçiş güzergahı olan Hürmüz Boğazı'nın Orta Doğu'daki karışıklar nedeniyle kapatılması etkili oldu. Analistler boğazın kapalı kalması halinde petrol fiyatlarının 100 doların üzerine çıkabileceğini ifade ediyorlar. İşte tüm detaylar…
