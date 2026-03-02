Trend Galeri Trend Ekonomi Hürmüz Boğazı kilitlendi, petrol 80 doları aştı! Uzmanlar açıkladı:100 doların üzerine çıkabilir

Brent petrol vadeli işlemlerde yüzde 10'dan fazla yükselerek 80 doları aştı. Petrol, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile 14 ayın zirvesine çıktı. Fiyatlardaki hızlı hareketlerde dünya petrol tankerlerin en önemli geçiş güzergahı olan Hürmüz Boğazı'nın Orta Doğu'daki karışıklar nedeniyle kapatılması etkili oldu. Analistler boğazın kapalı kalması halinde petrol fiyatlarının 100 doların üzerine çıkabileceğini ifade ediyorlar. İşte tüm detaylar…

SABAH.COM.TR EKONOMİ
AA
Giriş Tarihi: 02.03.2026 10:45 Güncelleme Tarihi: 02.03.2026 11:11
ABD ve İsrail'in İran'a olan saldırıları petrol fiyatlarındaki rekor artışları destekledi. Petrol, 80 dolar bandını aşarken arz endişeleri de fiyatlanmalarda etkili oldu. OPEC ise yaşanan gelişmeler sonrasında üretim artırma kararı aldı. Petrol fiyatları ne kadar oldu?

100 DOLARA ULAŞABİLİR

Citigroup analitlerine göre, brent petrol, önümüzdeki en az bir hafta boyunca varil başına 80 ila 90 dolar aralığında kalabilir. Goldman Sachs, petrol fiyatlarında varil başına 18 dolarlık gerçek zamanlı risk primi görüyor. Küresel araştırma kuruluşu Wood Mackenzie ise petrol akışındaki aksaklıkların petrol fiyatlarını varil başına 100 doların üzerine çıkaracağını öngörüyor.

RİSK KRİTİK SEVİYEDE

Petrol fiyatları, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misillemesinin Orta Doğu'da uzun süreli çatışma riskini artırmasıyla haftanın ilk işlem gününde sert yükseldi.

İngiltere Deniz Ticaret Örgütü (UKMTO), son 24 saatte Umman Körfezi, Musandam yakınları ve Birleşik Arap Emirlikleri kıyılarında birden fazla ticari gemiye yapılan saldırıların teyit edilmesinin ardından Hürmüz Boğazı'na yönelik deniz güvenliği durumunun en üst düzey risk seviyesi olan "kritik" seviyeye çıktığını duyurdu.

HÜRMÜZ BOĞAZI AÇIKLAMASI

Saldırının ardından, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Hürmüz Boğazı'nı kullanacak gemilere "Hiçbir geminin geçişine izin verilmiyor." mesajlarını ilettiği iddiaları gündeme gelmişti. Bu mesajların Basra Körfezi'nde faaliyet gösteren gemilerin uluslararası çağrı kanalı VHF Kanal 16 üzerinden yapılan yayınlarda gemi mürettebatına iletildiğine ilişkin iddialara rağmen resmi makamlarca Bazı konteyner gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan kaçınmak için U dönüşü yaptığı görülürken bölgede artan güvenlik riskleri nedeniyle dünyanın önde gelen konteyner taşımacılık şirketleri geçişlerini askıya aldı.

Basra Körfezi'nin ağzında yer alan dar su yolu Hürmüz Boğazı, günlük yaklaşık 15 milyon varil ham petrolü Orta Doğu'daki üreticilerden Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına taşıyor. Bu miktar, deniz yoluyla yapılan küresel petrol ihracatının yaklaşık üçte birini oluşturuyor. Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) hafta sonu aldığı üretim artışı kararı, fiyatlardaki yükselişi sınırladı.

OPEC'ten yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman, küresel piyasa koşulları ve görünümünü değerlendirmek üzere çevrim içi toplandı.

Nisan 2023'te açıklanan günlük 1,65 milyon varillik ek gönüllü üretim kesintisinin ele alındığı toplantıda "istikrarlı küresel ekonomik görünüm ve düşük petrol stoklarının yansıttığı mevcut sağlıklı piyasa temellerine" dikkati çeken ülkeler, nisanda petrol üretimini günlük 206 bin varil artırma kararı aldı.

Ülkelerin ayrıca, piyasa koşullarına bağlı olarak gönüllü üretim kesintilerinin kademeli olarak kısmen ya da tamamen geri getirilebileceği kaydedildi. Grubun bir sonraki toplantısı 5 Nisan'da yapılacak. Brent petrolde teknik olarak 79,09 doların direnç, 69,53 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.