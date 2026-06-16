Brent petrol 80 doların altında! ABD-İran mutabakatı fiyatlarda etkili oluyor

HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN KRİTİK AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'daki G7 Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın cuma gününden itibaren yeniden açılacağını belirtti. Trump, boğazdan geçişlerin serbest olacağını ve herhangi bir geçiş ücreti uygulanmayacağını ifade etti.