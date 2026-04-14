Bu paralar bildiğiniz gibi değil! Kimi süte, kimi bakıra bağlı... İşte değeri farklı ürünlere göre değişen paralar...

Dünya üzerinde her ülkenin kendine ait bir para birimi var. Para birimlerinin değerlerini genellikle serbest piyasalar belirliyor. Rezerv para olması nedeniyle pek çok ülkede itibari paralar, dolar karşısındaki hareketlerine göre değerlendiriliyor. Ancak, bazı para birimlerinin değeri altın, platin hatta süt ürünlerinin fiyatlarına göre belirleniyor. İşte değeri birbirinden ilginç ürünlere göre değişen paralar…

Giriş Tarihi: 14.04.2026 11:26 Güncelleme Tarihi: 14.04.2026 11:38
Her ülkenin kendine ait bir para birimi bulunuyor. Para ülkeler için sadece satın alma aracı değil, aynı zamanda bağımsızlık ve itibar göstergesi. Para birimlerinin değerini çoğu zaman arz talep dengesi belirler. Ancak bu kimi zaman tek bir neden değildir, çok farklı etkenler de paranı değeri üzerinde etkilidir. İşte değeri emtialara göre değişen paralar…

Bir ülkenin para birimine olan güven ve işlem hacmi paranın değerini belirler. Ayrıca, faiz oranları, enflasyon, ekonomik performans, GSYİH, işsizlik oranları, borç yükü gibi durumlar da paranın değerini belirlemede ön plana çıkıyor. Bazı ülkelerde toprakların çıkan altın ya da ihraç ettikleri ürünlere göre paralarının değerleri etkileyebiliyor.

YENİ ZELANDA DOLARI (NZD)

Yeni Zelanda, dünyanın en büyük süt ürünleri ihracatçısıdır. Yeni Zelanda, hayvancılık ve süt ürünleri üretiminin yüzde 95'lik kısmını ihraç ediyor. Süt ve süt ürünlerinin bu kadar önemli olduğu ülkede para birimi de tarım emtialarına göre değişiyor.

AVUSTRALYA DOLARI (AUD)

Avustralya ise demir, kömür, altın gibi madenlere duyarlı hareket eder. Bu emtiaların fiyatları arttıkça paranın da değeri yükseliyor. Küresel piyasalarda altın, demir ya da kömürle ilgili yaşanan gelişmeler Avustralya dolarının değerine etki ediyor. Bunun nedeni ise Avustralya'nın dünyanın en büyük hammadde ihracatçılarından biri olması.

NORVEÇ KRONU (NOK)

Bir İskandinav ülkesi olan Norveç, enerji ihracatına bağlı bir ekonomiye sahip. Bu nedenle enerji fiyatlarındaki artış ve azalışlar paralarının değerini etkiler. Yükselen petrol ve doğal gaz fiyatları ile Norveç kronu da değer kazanır.

ŞİLİ PESOSU (CLP)

Şili, küresel bakır piyasasının yaklaşık yüzde 23'ünü domine eder. Bakır ihracat gelirleri ülke ekonomisinin temel taşlarından biridir. Bakır fiyatlarındaki yükseliş peso'nun değerini artırırken (USD/CLP düşer), fiyatlardaki düşüş peso'nun değer kaybetmesine (USD/CLP yükselir) neden olur.

GÜNEY AFRİKA RANDI (ZAR)

Güney Afrika Randı, altın, platin ve diğer kıymetli madenlerden etkilenir. Güney Afrika, dünyanın en büyük altın ve platin üreticilerinden biri olarak biliniyor. Bu ürünlerin ihracatı ise ülke ekonomisinde büyük bir yere sahip.

BREZİLYA REALİ (BRL)

Brezilya reali, özellikle soya fasulyesi, demir cevheri ve petrol ihracatından etkilenir. Dünyanın en büyük demir cevheri ihracatçılarından biri olan Brezilya'da, demir fiyatlarındaki artış ve azalışlar etkiliyor. Soya fasulyesi, kahve ve şeker gibi tarım ürünleri de para biriminin değerini artırabiliyor.