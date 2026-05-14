Bu şehirlerde tomarla para var! İşte Türkiye’nin en zengin şehirleri listesi

Merkez Bankası'nın son iki toplantısında politika faizini sabit bırakmasıyla Türk Lirası cazibesini korudu. Yüzde 40'ın üzerinde seyreden mevduat faizleri yatırımcıların da ilgi odağı oldu. Öyle ki BDDK verilerine göre Türkiye'deki toplam mevduat tutarı ilk çeyrekte 28,26 trilyon TL'ye ulaşırken, kişi başına mevduat 328 bin 233 TL'ye yükseldi. Veriler aynı zamanda şehir şehir toplam mevduat miktarını da ortaya koydu. Peki Türkiye'nin en zengin şehirleri hangileri? İşte memleket memleket bankalardaki TL miktarı...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.05.2026 13:10 Güncelleme Tarihi: 14.05.2026 14:02
Türk Lirası mevduat faizleri yatırımcı tarafında talep görmeye devam ediyor. Mevduat faizleri yüzde 40 seviyelerini aşarken, 1 milyon TL'nin getirisi de asgari ücreti aştı. Türk Lirası'nın getirisinin cazip hale gelmesi mevduat yatırımını da artırdı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan verilere göre, bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye'deki toplam mevduat tutarı yaklaşık 28,26 trilyon TL'ye ulaştı. Kişi başına mevduat 328 bin 233 TL'ye çıktı. BDKK verileri aynı zamanda toplam mevduat miktarı dikkate alındığında TL bazında Türkiye'nin en zengin şehirlerini de ortaya koydu.

Toplam mevduatın yaklaşık %44'ünün tek başına İstanbul'da toplanırken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki düşüş dikkat çekiyor. İşte bankadaki TL miktarına göre Türkiye'nin en zengin şehirleri...

1- Bayburt - 6 milyon 243 bin 030 TL

2- Hakkari - 7 milyon 796 bin 873 TL

3- Ardahan - 8 milyon 390 bin 342 TL

4- Kilis - 8 milyon 409 bin 205 TL

5- Gümüşhane - 14 milyon 209 bin 941 TL

6- Muş - 14 milyon 448 bin 424 TL

7- Siirt - 14 milyon 757 bin 598 TL

8- Şırnak - 17 milyon 619 bin 251 TL

9- Bitlis - 17 milyon 210 bin 685 TL

10- Tunceli - 17 milyon 342 bin 064 TL

11- Iğdır - 17 milyon 304 bin 697 TL

13- Bartın - 30 milyon 294 bin 167 TL

14- Bilecik - 29 milyon 592 bin 349 TL

15- Sinop - 29 milyon 812 bin 177 TL

16- Çankırı - 24 milyon 078 bin 718 TL

17- Kars - 21 milyon 897 bin 724 TL

18- Bingöl - 21 milyon 408 bin 532 TL

19- Artvin - 22 milyon 167 bin 321 TL

20- Kırşehir - 38 milyon 734 bin 589 TL

21- Niğde - 40 milyon 235 bin 285 TL

22- Düzce - 42 milyon 983 bin 937 TL