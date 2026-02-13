Trend
Büro Personeli, Gassal, Perfüzyonist... Sözleşmeli personele kadro yolu! İşte memurluğa geçecek 52 unvan
Kamuda görev yapan sözleşmeli personelin hangi memur kadrolarına geçebileceğine ilişkin liste Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar ek göstergeden yan haklara, görevde yükselme imkanlarından ileride emeklilik hesaplamalarına kadar birçok alanda belirleyici olacak. İşte Gassal, Perfüzyonist, Veteriner gibi birçok unvanın yer aldığı 52 unvan...
Giriş Tarihi: 13.02.2026 11:31
Güncelleme Tarihi: 13.02.2026 11:55