Trend Galeri Trend Ekonomi Büro Personeli, Gassal, Perfüzyonist... Sözleşmeli personele kadro yolu! İşte memurluğa geçecek 52 unvan

Kamuda görev yapan sözleşmeli personelin hangi memur kadrolarına geçebileceğine ilişkin liste Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar ek göstergeden yan haklara, görevde yükselme imkanlarından ileride emeklilik hesaplamalarına kadar birçok alanda belirleyici olacak. İşte Gassal, Perfüzyonist, Veteriner gibi birçok unvanın yer aldığı 52 unvan...

Giriş Tarihi: 13.02.2026 11:31 Güncelleme Tarihi: 13.02.2026 11:55
Kamuda görev yapan sözleşmeli personelin hangi memur kadrolarına geçebileceğine ilişkin liste Resmi Gazete'de yayımlandı.

Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Merkez ve Taşra Teşkilatları ile Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlarda Sözleşmeli Personel Pozisyonlarında Çalışmakta Olanların Atanabilecekleri Memur Kadrolarına Dair Karar", sözleşmeli statüde çalışan personelin atanabileceği kadro unvanlarını netleştirdi.

Karara göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Sözleşmeli personel" maddesi kapsamında bulunan ve aynı unvanlı memur kadrosu bulunmayan personelin geçirileceği kadrolar belirlendi. Listede toplam 52 sözleşmeli pozisyon için karşılık gelen memur kadro unvanı ve hizmet sınıfı yer aldı.

"Perfüzyonist", "İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist)", "Odyolog", "Dil ve Konuşma Terapisti", "Sağlık Teknisyeni" ve "Veteriner Sağlık Teknisyeni" olarak istihdam edileceği belirtilenler, doğrudan bu kadrolara atanırken, bu kapsam dışında kalan "Diğer Sağlık Personeli" unvanındakiler ise "Sağlık Memuru" kadrosuna geçirilecek.

"Diğer Teknik Hizmet Personeli" pozisyonlarında çalışan ve ilanlarda "Kimyager", "Fizikçi", "İstatistikçi" veya "Grafiker" olarak görev yapacağı belirtilenler, ilgili unvanlı kadrolara atanacak. Bunun dışında kalanlar ise Teknik Hizmetler Sınıfı'nda yer alan "Uzman" kadrolarına geçirilecek.

"Destek Personeli" unvanıyla görev yapanlardan, alım ilanında "Şoför", "Aşçı", "Bahçıvan", "Hastabakıcı" ve "Gassal" olarak çalışacağı belirtilenler, bu unvanlı kadrolara atanacak. Diğer personel ise "Hizmetli" kadrosuna geçirilecek.

İşte 29 Kasım 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe giren karara göre unvan değişiklikleri:

Sözleşmeli Personel Pozisyon Ünvanı – Atanacağı Memur Kadro Ünvanı – Hizmet Sınıfı

  • Aile Sosyal Destek Personeli – Aile Sosyal Destek Uzmanı – GİH

  • Alım (Havacılık Bilgi Yönetimi) Uzmanı – Uzman – GİH

  • Alan Uzmanı – Uzman – GİH

  • Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Uzmanı – Uzman – GİH

  • Arama Kurtarma Uzmanı – Uzman – GİH

  • Arşiv Uzmanı – Uzman – GİH

  • Büro Görevlisi – Memur – GİH

  • Büro Personeli – Memur – GİH

  • Çağrı Karşılama Personeli – Çağrı Karşılama Memuru – GİH

  • Devlet Arşivleri Personeli – Arşiv Memuru – GİH

  • Dişişleri Hukuk Uzmanı – Uzman – GİH

  • Dizgi Operatörü – Matbaacı – GİH

  • Eğitici – Usta Öğretici – GİH

  • Eğitim Personeli – Uzman – GİH

  • Ekip Planlama Uzmanı – Uzman – GİH

  • Gençlik Çalışanı – Gençlik Hizmetleri Memuru – GİH

  • Gümrük Muhafaza Memuru – Muhafaza Memuru – GİH

  • İdari Gözetim Personeli – İdari Gözetim Memuru – GİH

  • İletişim Personeli – İletişim Memuru – GİH

  • Kabin Emniyet Uzmanı – Uzman – GİH

  • Musiki Paleograf ve İcracısı – Musiki Paleograf ve İcra Memuru – GİH

  • Mütercim-Tercüman – Mütercim – GİH

  • Müze Görevlisi – Müze Memuru – GİH

  • Sınav Hizmetleri Uzmanı – Sınav Hizmetleri Görevlisi – GİH

  • Sosyal Hizmet Personeli – Memur – GİH

  • Stüdyo Yönetmeni – Yönetmen – GİH

  • Tarihçi – Uzman – GİH

  • Yazma Eser Uzmanı – Uzman – GİH

  • Yurt Yönetim Personeli – Yurt Yönetim Memuru – GİH

  • Biyolog – Biyolog – SH

  • Diğer Sağlık Personeli* – Sağlık Memuru – SH

  • Röntgen Teknisyeni – Sağlık Memuru – SH

  • Uçuş Tabibi – Tabip – TH

  • ATSEP (Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeli) – Uzman – TH

  • Çözümleyici, Sistem Programcısı – Çözümleyici – TH

  • Deniz Trafik Kılavuzu – Uzman – TH

  • Diğer Teknik Hizmet Personeli** – Uzman – TH

  • Dispeç – Uzman – TH

  • Havacılık Sertifikasyon Uzmanı – Uzman – TH

  • Havacılık Simülatör Uzmanı – Uzman – TH

  • Hava Trafik Kontrolörü – Uzman – TH

  • Helikopter Makinisti – Makinist – TH

  • İHA Teknik Personeli – Tekniker – TH

  • İHA Pilotu – Mühendis – TH

  • Liman Haritacılığı Uzmanı – Mühendis – TH

  • Sistem Programcısı – Çözümleyici – TH

  • Uçak Kontrol ve Bakım Makinisti – Uçak Kontrol Makinisti – TH

  • Uçuş Teknisyeni – Teknisyen – TH

  • Yeraltı Maden Uzmanı – Mühendis – TH

  • Yerüstü Maden Uzmanı – Mühendis – TH

  • Destek Personeli*** – Hizmetli – YH

  • Tekniker Ustası – Teknisyen Yardımcısı – YH