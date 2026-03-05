Çalışan anne ve babalara ücretli izin iki katına çıkıyor! İşte doğum izni düzenlemesinin detayları

KORUYUCU AİLELERİN PRİMLERİNİ SGK ÖDEYECEK

Koruyucu aile olan memurlara, çocuğun tesliminden itibaren 10 gün izin hakkı tanınarak bu modelin teşvik edilmesi hedefleniyor. 'Çocuk Destek Merkezleri' yerine rehabilitasyon süreçlerine uygun 'İhtisaslaştırılmış Çocuk Evleri Sitesi' tanımı getiriliyor. Koruyucu aile kavramı ilk kez kanuni tanıma kavuşturuluyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı sosyal hizmet kuruluşlarında, Bakanlık merkez teşkilatında yazılım destekli kamera sistemleri kurulabilecek. Bunlar güvenlik ve acil müdahale için kullanılabilecek. Sosyal güvencesi olmayan koruyucu ailelerin, sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak isteğe bağlı sigorta prim ödemeleri devlet tarafından karşılanacak. Devlet korumasından olan gençlere, örgün yükseköğrenime devam etmeleri kaydıyla 25 yaşını tamamlayana kadar destek devam edecek. Sosyal yardımların dağıtımında ihtiyaç sahiplerinin tespitini tam anlamıyla mümkün kılacak dijital bir altyapı inşa ediliyor. Bu kapsamda yardım başvurusunda bulunanların durumlarını ilgili tüm kurumlar doğrudan sorgulayabilecek.