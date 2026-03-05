Trend Galeri Trend Ekonomi Çalışan anne ve babalara ücretli izin iki katına çıkıyor! İşte doğum izni düzenlemesinin detayları

Çalışan anne ve babalara ücretli izin iki katına çıkıyor! İşte doğum izni düzenlemesinin detayları

AK Parti tarafından Meclis'e sunulan torba yasa ile ücretli doğum izinleri annelerde 16 haftadan 24 haftaya, babalarda ise 5 günden 10 güne çıkarılıyor. Koruyucu ailelere 10 günlük izin hakkı getiriliyor. Koruyucu ailenin SSK primlerini devlet ödeyecek. İşte yeni düzenlemenin detayları...

ZÜBEYDE YALÇIN
Giriş Tarihi: 05.03.2026 06:49
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, kamuoyunun merakla beklediği düzenleme Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Kadınların doğum izni 16 haftadan 24 haftaya çıkıyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta düzenlediği basın toplantısında, yasa teklifiyle ilgili bilgi verdi. Usta, yasadan halen doğum izninde olan kadınların da yararlanacağını açıkladı.

Usta, yasayı hızla çıkartıp daha fazla kadının 24 hafta doğum izninden yararlanmasını istediklerini bildirdi. Teklif şu değişiklikleri içeriyor:

KADINLARA DOĞUM SONRASI ÜCRETLİ İZİN 16 HAFTAYA ÇIKIYOR

Kadın memurların doğum sonrası 8 hafta olan analık izni 16 haftaya çıkartılıyor. Böylece toplam izin süresi 24 hafta olacak. Ancak kadın memur sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgelerse doğuma 2 hafta kalana kadar kurumunda çalışabilecek. Doğum öncesi kalan izni doğum sonrasına aktarabilecek. Kadın işçilerin doğum sonrası kullanacağı ücretli izin süresi 8 haftadan 16 haftaya çıkarılacak. Böylece kadın işçiler de 24 hafta izin kullanacak.

BABALIK İZNİ 10 GÜN

İşçiye, eşinin doğum yapması halinde verilecek babalık izni 5 günden 10 güne çıkartılıyor.

KORUYUCU AİLELERİN PRİMLERİNİ SGK ÖDEYECEK

Koruyucu aile olan memurlara, çocuğun tesliminden itibaren 10 gün izin hakkı tanınarak bu modelin teşvik edilmesi hedefleniyor. 'Çocuk Destek Merkezleri' yerine rehabilitasyon süreçlerine uygun 'İhtisaslaştırılmış Çocuk Evleri Sitesi' tanımı getiriliyor. Koruyucu aile kavramı ilk kez kanuni tanıma kavuşturuluyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı sosyal hizmet kuruluşlarında, Bakanlık merkez teşkilatında yazılım destekli kamera sistemleri kurulabilecek. Bunlar güvenlik ve acil müdahale için kullanılabilecek. Sosyal güvencesi olmayan koruyucu ailelerin, sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak isteğe bağlı sigorta prim ödemeleri devlet tarafından karşılanacak. Devlet korumasından olan gençlere, örgün yükseköğrenime devam etmeleri kaydıyla 25 yaşını tamamlayana kadar destek devam edecek. Sosyal yardımların dağıtımında ihtiyaç sahiplerinin tespitini tam anlamıyla mümkün kılacak dijital bir altyapı inşa ediliyor. Bu kapsamda yardım başvurusunda bulunanların durumlarını ilgili tüm kurumlar doğrudan sorgulayabilecek.

Darülaceze'ye yapılacak gıda, temizlik, giyecek ve yakacak bağış ve yardımların Gelir Vergisi Kanununda istisna kapsamına alınıyor. Ayrıca kurum başka iller ve yurtdışında da faaliyet gösterebilecek. Kadın konukevlerinden yararlanan ve yeterli geliri bulunmayan kadınlar ile beraberindeki çocuklara harçlık verilecek. Devlet koruması altında yetişen gençlerin istihdam hakkından yararlanması hükümlerinin bazı aileler tarafından kötü niyetle kullanılması önlenecek. Bu nedenle istihdamdan yararlanmada kurumda 5 yıl kalma koşulu aranacak. Cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu, müstehcenlik, fuhuş, insan ticareti, kasten öldürme suçlarından haklarında adli sicil ve arşiv kayıtlarında kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunanlar kamu, özel sektör veya sivil toplum kuruluşlarına ait her ne adla olursa olsun çocukların yoğun olarak bulunduğu tesis ve hizmetlere giremeyecek.