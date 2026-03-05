Trend
Çalışan anne ve babalara ücretli izin iki katına çıkıyor! İşte doğum izni düzenlemesinin detayları
AK Parti tarafından Meclis'e sunulan torba yasa ile ücretli doğum izinleri annelerde 16 haftadan 24 haftaya, babalarda ise 5 günden 10 güne çıkarılıyor. Koruyucu ailelere 10 günlük izin hakkı getiriliyor. Koruyucu ailenin SSK primlerini devlet ödeyecek. İşte yeni düzenlemenin detayları...
Giriş Tarihi: 05.03.2026 06:49