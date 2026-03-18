Çalışanlara bayramda maaşa ek en az 4 bin 954 TL! Kim ne kadar mesai alacak? İşte ayrıntılı hesaplama

Bayramda mesai yapacak olan çalışanlar, maaşlarına ek ne kadar ücret alacağını merakla araştırıyor. Ramazan Bayramı'nın hafta sonuna denk gelmesiyle bayram mesaisi ücreti de katlanacak. Bayram boyunca çalışanlar en az 4 bin 954 TL alacak. Peki bayram mesai ücreti nasıl hesaplanıyor? Kim ne kadar alacak? İşte hesaplama...

Giriş Tarihi: 18.03.2026 08:01 Güncelleme Tarihi: 18.03.2026 08:04
Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, başta imalat olmak üzere üretim sektöründeki işletmeler, bayram mesaisi programlarını oluşturmaya başladı. Çalışanlar, bayram süresince iş yerlerinde mesai yapacak.

BAYRAM MESAİSİ NASIL HESAPLANIR?

Dini ve resmi bayramlarda çalışanlara ödenen ek ücrete bayram mesaisi deniyor. Bu ücret, çalışanın günlük brüt maaşının iki katı olarak hesaplanıyor.

Hesaplama yöntemi ise şöyle işliyor: Çalışanın aylık brüt maaşı 30'a bölünerek günlük brüt ücreti bulunuyor. Daha sonra bu günlük ücret iki ile çarpılarak bayram mesaisi tutarı ortaya çıkıyor.

Bu sistem, çalışanların bayram günlerinde çalışmaları halinde ek bir kazanç elde etmesini sağlıyor ve işverenler tarafından yasal olarak uygulanıyor.

ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN BAYRAM MESAİSİ HESABI

2026 yılında brüt asgari ücret 33.030 TL olarak belirlendi. Bu tutarın 30 güne bölünmesiyle günlük mesai ücreti 1.101 TL olarak hesaplanıyor.

Bayram mesaisi, normal günlük ücretin iki katı olarak ödendiği için, bir gün çalışana 1.101 TL'lik normal yevmiyeye ek olarak 1.101 TL bayram mesaisi ödeniyor.

Ramazan Bayramı arife günü de dahil edildiğinde toplam 3,5 günlük resmi tatil söz konusu oluyor. Bayram boyunca çalışması halinde asgari ücretli bir personel, tam maaşının yanı sıra 3.853 TL ek ödeme alabilecek.

Bayramda çalışanlara normal mesai ücretinin iki katı ödeniyor; ancak bayram günleri hafta sonuna denk gelirse, mesaiye %50 ek zam uygulanarak 2,5 kat yevmiye hesaplanıyor.

Bu yıl Ramazan Bayramı hafta sonuna denk geldiği için, asgari ücretli bir çalışan 3,5 günlük bayram mesaisi kapsamında toplam 4.954,50 TL ek ödeme alabilecek.

Hesaplama şu şekilde işliyor:

  • Hafta içine denk gelen ilk 1,5 günlük ek ödeme: 1.651,50 TL

  • Cumartesi bayram mesaisi (%50 zamlı): 1.651,50 TL

  • Pazar bayram mesaisi (%50 zamlı): 1.651,50 TL

Böylece arife ve bayram günlerinde tam maaşına ek olarak, hafta sonu kriteri de dahil toplamda 4.954,50 TL ek mesai ücreti kazanmış olacak.

BAYRAMDA BİR SAAT ÇALIŞAN GÜNLÜK ÜCRET ALIR MI?

İşveren bir çalışanını bayramda bir saat dahi çalıştırırsa, tatil hakkını kullanamadığı için tam günlük ücret alır.

KİM NE KADAR ALACAK?

Bayramda, asgari ücretle çalışan toplamda 4.954,50 TL, brüt 70.000 TL maaş alan ise 10.498,50 TL ek kazanç sağlayacak. İşte ayrıntılı hesaplama:

Brüt Maaş: 33.030 TL

  • Günlük Ücret: 1.101 TL

  • Hafta İçi Ek (1,5 gün): 1.651,50 TL

  • Hafta Sonu Ek (%50 zamlı 2 gün): 3.303 TL

  • Toplam Ek Mesai: 4.954,50 TL

Brüt Maaş: 35.000 TL

  • Günlük Ücret: 1.167 TL

  • Hafta İçi Ek (1,5 gün): 1.750,50 TL

  • Hafta Sonu Ek (%50 zamlı 2 gün): 3.501 TL

  • Toplam Ek Mesai: 5.251,50 TL

Brüt Maaş: 40.000 TL

  • Günlük Ücret: 1.333 TL

  • Hafta İçi Ek (1,5 gün): 1.999,50 TL

  • Hafta Sonu Ek (%50 zamlı 2 gün): 3.999 TL

  • Toplam Ek Mesai: 5.998,50 TL

Brüt Maaş: 45.000 TL

  • Günlük Ücret: 1.500 TL

  • Hafta İçi Ek (1,5 gün): 2.250 TL

  • Hafta Sonu Ek (%50 zamlı 2 gün): 4.500 TL

  • Toplam Ek Mesai: 6.750 TL

Brüt Maaş: 50.000 TL

  • Günlük Ücret: 1.667 TL

  • Hafta İçi Ek (1,5 gün): 2.500,50 TL

  • Hafta Sonu Ek (%50 zamlı 2 gün): 5.001 TL

  • Toplam Ek Mesai: 7.501,50 TL

Brüt Maaş: 55.000 TL

  • Günlük Ücret: 1.833 TL

  • Hafta İçi Ek (1,5 gün): 2.749,50 TL

  • Hafta Sonu Ek (%50 zamlı 2 gün): 5.499 TL

  • Toplam Ek Mesai: 8.248,50 TL

Brüt Maaş: 60.000 TL

  • Günlük Ücret: 2.000 TL

  • Hafta İçi Ek (1,5 gün): 3.000 TL

  • Hafta Sonu Ek (%50 zamlı 2 gün): 6.000 TL

  • Toplam Ek Mesai: 9.000 TL

Brüt Maaş: 65.000 TL

  • Günlük Ücret: 2.167 TL

  • Hafta İçi Ek (1,5 gün): 3.250,50 TL

  • Hafta Sonu Ek (%50 zamlı 2 gün): 6.501 TL

  • Toplam Ek Mesai: 9.751,50 TL

Brüt Maaş: 70.000 TL

  • Günlük Ücret: 2.333 TL

  • Hafta İçi Ek (1,5 gün): 3.499,50 TL

  • Hafta Sonu Ek (%50 zamlı 2 gün): 6.999 TL

  • Toplam Ek Mesai: 10.498,50 TL

Brüt Maaş (TL) Günlük Ücret (TL) Hafta İçi Ek (1,5 gün) Hafta Sonu Ek (2 × %50) Toplam Ek Mesai
33.030 1.101 1.651,50 3.303 4.954,50
35.000 1.167 1.750,50 3.501 5.251,50
40.000 1.333 1.999,50 3.999 5.998,50
45.000 1.500 2.250 4.500 6.750
50.000 1.667 2.500,50 5.001 7.501,50
55.000 1.833 2.749,50 5.499 8.248,50
60.000 2.000 3.000 6.000 9.000
65.000 2.167 3.250,50 6.501 9.751,50
70.000 2.333 3.499,50 6.999 10.498,50