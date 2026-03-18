Çalışanlara bayramda maaşa ek en az 4 bin 954 TL! Kim ne kadar mesai alacak? İşte ayrıntılı hesaplama

BAYRAM MESAİSİ NASIL HESAPLANIR?

Dini ve resmi bayramlarda çalışanlara ödenen ek ücrete bayram mesaisi deniyor. Bu ücret, çalışanın günlük brüt maaşının iki katı olarak hesaplanıyor.

Hesaplama yöntemi ise şöyle işliyor: Çalışanın aylık brüt maaşı 30'a bölünerek günlük brüt ücreti bulunuyor. Daha sonra bu günlük ücret iki ile çarpılarak bayram mesaisi tutarı ortaya çıkıyor.

Bu sistem, çalışanların bayram günlerinde çalışmaları halinde ek bir kazanç elde etmesini sağlıyor ve işverenler tarafından yasal olarak uygulanıyor.