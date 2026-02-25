Çalışanlara emeklilikte ek ödemelerle 550 bin TL... İşte kıdem tazminatı hesaplaması
Milyonlarca çalışan emeklilik başta olmak üzere işten ayrılırken ne kadar kıdem tazminatı alacağını merakla araştırıyor. 2026 kıdem tazminatı taban ve tavanı asgari ücret ve memur maaşı kat sayısıyla belli oldu. Ramazan ayında dağıtılmaya başlanan yardım kolileri ve yardım paraları çalışanların kıdem tazminatına büyük katkı sağlıyor. 10 yıl çalışan bir işçi bu yardımlar sayesinde ek ödemelerle 550 bin TL kıdem tazminatını hak ediyor. İşte örnek kıdem tazminatı hesabı ve ayrıntılar...
