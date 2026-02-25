Çalışanlara emeklilikte ek ödemelerle 550 bin TL... İşte kıdem tazminatı hesaplaması

EK ÖDEMELERLE 550 BİN TL'YE KADAR ÇIKIYOR

Ramazan başta olmak üzere düzenli yapılan ödemeler kıdem tazminatını 550 bin TL'ye kadar çıkarıyor.

Örnek hesaplamaya göre, 10 yıl çalışan bir işçinin kıdem tazminatı, brüt ücreti üzerinden belirleniyor ve bu tutar 50.000 TL olarak hesaplanıyor.

İşçiye yılda bir kez verilen maaş ikramiyesi de 50.000 TL olarak ekleniyor.