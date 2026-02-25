Trend Galeri Trend Ekonomi Çalışanlara emeklilikte ek ödemelerle 550 bin TL... İşte kıdem tazminatı hesaplaması

Çalışanlara emeklilikte ek ödemelerle 550 bin TL... İşte kıdem tazminatı hesaplaması

Milyonlarca çalışan emeklilik başta olmak üzere işten ayrılırken ne kadar kıdem tazminatı alacağını merakla araştırıyor. 2026 kıdem tazminatı taban ve tavanı asgari ücret ve memur maaşı kat sayısıyla belli oldu. Ramazan ayında dağıtılmaya başlanan yardım kolileri ve yardım paraları çalışanların kıdem tazminatına büyük katkı sağlıyor. 10 yıl çalışan bir işçi bu yardımlar sayesinde ek ödemelerle 550 bin TL kıdem tazminatını hak ediyor. İşte örnek kıdem tazminatı hesabı ve ayrıntılar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.02.2026 07:43 Güncelleme Tarihi: 25.02.2026 07:55
Milyonlarca çalışan için 2026 kıdem tazminatı taban ve tavanı belli oldu. Memur maaşlarına orantılı olan kıdem tazminatı tavanı 2026 yılı 1 Ocak – 30 Haziran dönemi için 64.948,77 TL olarak resmîleşti. Kıdem tazminatı alt sınırı ise brüt asgari ücret yani 33.030 TL oldu.

Çalışanlar emeklilik başta olmak üzere işten ayrılmaları durumunda ne kadar kıdem tazminatı alacaklarını merak ediyor.

Kıdem tazminatının artmasında sadece çalışma süresi ve maaş değil düzenli olarak yapılan yardımlar da etkili oluyor.

Ramazan ayında yapılan yardım kolisi ve yardım paraları da bu noktada büyük önem arz ediyor.

İşçilere düzenli olarak verilen tüm yardımlar kıdem tazminat hesabında kullanılıyor.

Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem'in aktardığına göre giydirilmiş brüt ücrete eklenecek ödemelerin düzenli olması şartı var.

Bir kere yapılan bir destek tazminat hesabında kullanılmıyor. Sürekli olması gerekiyor. Örneğin bir iş yeri her yıl ramazan yardımı yapıyorsa ve bu düzenli tekrarlanıyorsa tazminata katılabiliyor.

Bu kapsamda yemek yardımı, kasa tazminatı, gıda yardımı, yakacak yardımı, eğitim yardımı, konut yardımı, giyecek yardımı ve erzak yardımı gibi sosyal nitelikli ödemeler hesaplamaya dahil ediliyor. Aynı şekilde sosyal yardım niteliğindeki ayakkabı yardımı ya da bunun bedeli de brüt ücretin bir parçası sayılabiliyor.

Bunun yanı sıra unvan tazminatı, aile yardımı, çocuk zammı, temettü ödemeleri, taşıt yardımı ve yıpranma tazminatı da düzenli olarak sağlanıyorsa kıdem tazminatı hesabında dikkate alınıyor.

Sağlık yardımı, mali sorumluluk tazminatı, aydınlatma, yakıt ve su bedeli gibi ayni veya nakdi menfaatler de süreklilik göstermesi halinde brüt ücrete ekleniyor. Teşvik primleri ile devamlı ödenen primler de aynı şekilde kıdem tazminatı matrahına dahil edilen ödemeler arasında yer alıyor.

BRÜT MAAŞA DAHİL EDİLMEYENLER

Tazminat hesabında bazı ödemeler ise dikkate alınmıyor. Bunlardan bazıları ise şöyle: Yıllık izin ücreti, evlenme yardımı, genel tatil ücreti, doğum ve ölüm yardımı, devamlı olmayan primler, fazla çalışma ve mesai ücreti...

EK ÖDEMELERLE 550 BİN TL'YE KADAR ÇIKIYOR

Ramazan başta olmak üzere düzenli yapılan ödemeler kıdem tazminatını 550 bin TL'ye kadar çıkarıyor.

Örnek hesaplamaya göre, 10 yıl çalışan bir işçinin kıdem tazminatı, brüt ücreti üzerinden belirleniyor ve bu tutar 50.000 TL olarak hesaplanıyor.

İşçiye yılda bir kez verilen maaş ikramiyesi de 50.000 TL olarak ekleniyor.

Ayrıca her Ramazan ayında sağlanan yardım tutarı 10.000 TL olarak dikkate alınıyor. Bu ödemelerle birlikte işçinin giydirilmiş ücreti 55.000 TL'ye ulaşıyor.

Eğer ek ödemeler dikkate alınmadan hesap yapılırsa tazminat tutarı 500.000 TL olurken, ek ödemeler de dahil edildiğinde toplam kıdem tazminatı 550.000 TL'ye çıkıyor.

İşte kıdem tazminatı hesaplama tablosu...

KIDEM TAZMİNATI 2026 SON DAKİKA: Ek ödemelerle 550 bin TL: İşte örnek kıdem tazminatı hesabı

KIDEM TAZMİNATI NASIL ALINIYOR?

Son iş yerinde en az bir yıl çalışanlar kendi istek ve kusuru dışında işten çıkartılmışlarsa kıdem tazminatı alabiliyorlar. İstifa edenler kıdem tazminatı alamıyor. Ancak bazı istisnaları da var. Emeklilik, askere gitme, kadınlar için evliliğin üzerinden bir yıl geçmeden ayrılma, emeklilik için yaş dışındaki şartları tamamlama bunlardan bazıları.

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIYOR?

Kıdem tazminatı yasa gereği son brüt maaş üzerinden hesaplanıyor. Çalışılan süre ile son brüt maaş çarpılarak tazminat bulunuyor. Tazminattan sadece damga vergisi kesilebiliyor.

BRÜT MAAŞ HESABI NASIL YAPILIYOR?

Brüt maaş sadece aldığınız ücretinizden değil, size düzenli ödenen tüm paralardan oluşuyor.

GİYDİRİLMİŞ BRÜT ÜCRET NEDİR?

Yasal kesintiler yapılmadan önceki ücret brüt ücreti oluşturuyor. Giydirilmiş brüt ücrette ise yıl içinde düzenli olarak ödenen tüm ayni ve nakdi ödemeler ekleniyor. Böylece çalışanın tüm ek gelirleri de brüt ücret hesabında tutuluyor. Örneğin brüt ücreti 50 bin lira olan bir çalışana yılda iki kez 10'ar bin lira ikrâmiye ödeniyorsa, 20 bin lira 12'ye bölünüp brüt ücrete ekleniyor. Böylece brüt ücreti 51.667 TL oluyor. Burada düzenli ödenmeyen mesai, prim gibi ödemeler dikkate alınmıyor.