Çalışanlara iş başvurusunda "madde testi" dönemi! Fiyatı 2.200 TL... İşverenler şart koşmaya başladı

FİYATLAR NE DURUMDA?

İş dünyasında bu testin adı "Bağımlılık Yapıcı Madde Tarama Testi" olarak geçiyor. Türkiye'nin en büyük laboratuvarlarından birine giderek hem test örneklerini hem de analiz süreçlerini yerinde inceledik. Laboratuvar yetkililerinin verdiği bilgilere göre, yalnızca İstanbul'da her gün 20 binden fazla işveren talepli uyuşturucu tarama testi gerçekleştiriliyor. Bağımlılık yapıcı madde testlerine olan artış bu alanda hizmet veren laboratuvar sektörlerinde de bir yarışa neden olmuş durumda. Birçok laboratuvar Google'a ilan vererek üst sıralarda yer almaya çalışıyor. Bu firmalardan biri olan Galenlab'ın "uyuşturucu madde testi SGK'lıya indirim fırsatı" başlığıyla verdiği ilanlar gelinen durumu da gözler önüne serdi.