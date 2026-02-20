Trend
Çalışanlara iş başvurusunda "madde testi" dönemi! Fiyatı 2.200 TL... İşverenler şart koşmaya başladı
Uyuşturucu operasyonları sıklaşınca şirketler işe alımlarda 'madde testi' istemeye başladı. Hastanelerden güvenlik şirketlerine, ulaşımdan enerjiye birçok firma test sonucuna göre alım yapıyor. İstanbul'da laboratuvarlara her gün 20 binden fazla test talebi geliyor. Bir test fiyatı 2.200 TL civarındayken, "uyuşturucu madde testi SGK'lıya indirim fırsatı" başlığıyla verdiği ilanlar dikkat çekti.
