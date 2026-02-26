Trend Galeri Trend Ekonomi Çalışanları yakından ilgilendiriyor! Günlük yemek ücreti belli oldu: İşte yeni tutar...

Çalışanları yakından ilgilendiriyor! Günlük yemek ücreti belli oldu: İşte yeni tutar...

2026 yılında çalışanlara verilecek yemek ücreti belli oldu. Buna göre; 2026'da günlük yemek ücreti KDV dahil 330 TL oldu, vergi muafiyeti %25 arttı. İşte konuya ilişkin tüm detaylar…

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.02.2026 10:58
Çalışanları yakından ilgilendiriyor! Günlük yemek ücreti belli oldu: İşte yeni tutar...

2026 yılı için çalışanların günlük yemek ücreti Resmî Gazete'de yayımlanarak kesinleşti.

Çalışanları yakından ilgilendiriyor! Günlük yemek ücreti belli oldu: İşte yeni tutar...

Buna göre; 2025 yılında 240 TL olan öğle yemeği ücreti, yapılan zamla birlikte bu yıl KDV hariç 300 TL'ye, KDV dahil ise 330 TL'ye çıktı.

Çalışanları yakından ilgilendiriyor! Günlük yemek ücreti belli oldu: İşte yeni tutar...

Yeni düzenleme, yemek kartlarına yatırılacak günlük ve aylık bakiyelerin belirlenmesinde temel olacak.

Çalışanları yakından ilgilendiriyor! Günlük yemek ücreti belli oldu: İşte yeni tutar...

İşverenler, günlük yemek ücreti için belirlenen limite kadar gelir ve damga vergisinden muaf tutuluyor.

Çalışanları yakından ilgilendiriyor! Günlük yemek ücreti belli oldu: İşte yeni tutar...

2026 yılında vergi muafiyetindeki artış oranı yüzde 25 olarak uygulanacak.

Çalışanları yakından ilgilendiriyor! Günlük yemek ücreti belli oldu: İşte yeni tutar...

2026 YEMEK ÜCRETİ DETAYLARI:

  • Günlük Yemek Bedeli (KDV Hariç): 300 TL
  • KDV: %10
  • Günlük Yemek Bedeli (KDV Dahil): 330 TL
  • Vergi Muafiyeti Artış Oranı: %25