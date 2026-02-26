Çalışanları yakından ilgilendiriyor! Günlük yemek ücreti belli oldu: İşte yeni tutar...

2026 yılı için çalışanların günlük yemek ücreti Resmî Gazete'de yayımlanarak kesinleşti. Buna göre; 2025 yılında 240 TL olan öğle yemeği ücreti, yapılan zamla birlikte bu yıl KDV hariç 300 TL'ye, KDV dahil ise 330 TL'ye çıktı. Yeni düzenleme, yemek kartlarına yatırılacak günlük ve aylık bakiyelerin belirlenmesinde temel olacak. İşverenler, günlük yemek ücreti için belirlenen limite kadar gelir ve damga vergisinden muaf tutuluyor. 2026 yılında vergi muafiyetindeki artış oranı yüzde 25 olarak uygulanacak. 2026 YEMEK ÜCRETİ DETAYLARI: Günlük Yemek Bedeli (KDV Hariç): 300 TL KDV: %10 Günlük Yemek Bedeli (KDV Dahil): 330 TL Vergi Muafiyeti Artış Oranı: %25