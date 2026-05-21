Trend Galeri Trend Ekonomi Çamaşırını gündüz yıkayana elektrik bedava! Avrupa'da fatura için güneşli saat uygulaması başladı

Çamaşırını gündüz yıkayana elektrik bedava! Avrupa'da fatura için güneşli saat uygulaması başladı

Avrupa ülkesinde güneşli saat uygulaması başladı. Bu kapsamda çamaşır makinesi, kurutucu, elektrikli su ısıtıcısı veya elektrikli araç şarjı gibi yüksek tüketimli işlemler gündüz gerçekleştirenlere ücretsiz elektrik verilecek.

Giriş Tarihi: 21.05.2026 11:37 Güncelleme Tarihi: 21.05.2026 11:44
Çamaşırını gündüz yıkayana elektrik bedava! Avrupa’da fatura için güneşli saat uygulaması başladı

Yenilenebilir enerji üretimindeki hızlı artış, Avrupa'da elektrik piyasalarında dikkat çekici yeni uygulamaları beraberinde getiriyor. Özellikle güneş enerjisi üretiminin yoğun olduğu saatlerde ortaya çıkan "negatif elektrik fiyatı" sorunu nedeniyle şirketler tüketimi artıracak yeni modeller geliştirmeye başladı. Bu kapsamda, ülkede ilk kez "sıfır maliyetli aktif elektrik" programı devreye alındı.

Çamaşırını gündüz yıkayana elektrik bedava! Avrupa’da fatura için güneşli saat uygulaması başladı

5 BİN KİŞİ PROGRAMA KABUL EDİLDİ

"Energie Electrică Activă Zero" adı verilen pilot program için 7-20 Mayıs 2026 tarihleri arasında başvuru alınacağı açıklanmıştı. Ancak yoğun ilgi nedeniyle ilk 5 bin uygun müşteri programa dahil edildi.

Programa yalnızca akıllı sayaç sahibi ve sayaç sistemi SMI altyapısına entegre olan kullanıcılar kabul edildi.

Yaklaşık 3 milyon mevcut müşterisi bulunan PPC Energie, uygulamayı ilk etapta sınırlı katılımla test edecek.

Çamaşırını gündüz yıkayana elektrik bedava! Avrupa’da fatura için güneşli saat uygulaması başladı

GÜNDÜZ SAATLERİ ELEKTRİK ÜCRETSİZ OLACAK

Haziran-Eylül 2026 dönemini kapsayan uygulamada, her ay yaklaşık 70 saat boyunca aktif elektrik enerjisi ücretsiz verilecek.

Bu kapsamda çamaşır makinesi, kurutucu, elektrikli su ısıtıcısı veya elektrikli araç şarjı gibi yüksek tüketimli işlemleri gündüz saatlerine kaydıranlar faturalarını ciddi oranda düşürebilecek.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Çamaşırını gündüz yıkayana elektrik bedava! Avrupa’da fatura için güneşli saat uygulaması başladı

Ücretsiz kullanım saatleri, güneş enerjisi üretiminin en yüksek seviyeye ulaştığı gündüz saatleri olacak. Bu saatler tüketicilere en az 12 saat önceden e-posta ve myPPC uygulaması üzerinden bildirilecek.

Çamaşırını gündüz yıkayana elektrik bedava! Avrupa’da fatura için güneşli saat uygulaması başladı

FATURADA SADECE ENERJİ BEDELİ SIFIRLANACAK

Program kapsamında yalnızca "aktif enerji" bedeli ücretsiz olacak.

Vergiler, dağıtım ücretleri ve diğer yasal kesintiler ise tüketiciler tarafından ödenmeye devam edecek.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#ELEKTRİK