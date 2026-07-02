Çin’in demir cevheri hamlesi küresel piyasaları sarstı: Fiyatlarda dalgalanma ve stok endişesi

DİĞER EMTİA PİYASALARINDA KARIŞIK SEYİR

Demir cevheri dışındaki emtia kalemlerinde de dalgalı bir görünüm hakim. Kömür ve çelik ürünlerinde genel olarak zayıf ya da karışık bir seyir izleniyor.

Çelik göstergeleri ve türev ürünlerdeki hareketler, küresel sanayi talebine yönelik belirsizliklerin sürdüğüne işaret ediyor.