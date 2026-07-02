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Çin’in demir cevheri hamlesi küresel piyasaları sarstı: Fiyatlarda dalgalanma ve stok endişesi
Çin’in demir cevheri hamlesi küresel piyasaları sarstı: Fiyatlarda dalgalanma ve stok endişesi
Çin'in demir cevheri tedarikine yönelik yeni adımları, küresel piyasalarda fiyatları yukarı yönlü oynak hale getirdi. Limanlardaki yüksek stok seviyeleri ve vadeli işlemlerdeki hareketlilik yatırımcıların tedirginliğini artırıyor.
Giriş Tarihi: 02.07.2026 08:09
Güncelleme Tarihi: 02.07.2026 08:10