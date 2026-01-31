Dana eti diye at ve eşek eti yedirmişler! Bakanlık sucuk ve dönerde yapılan hileyi ifşa etti
Tarım ve Orman Bakanlığı gıda sahtekarlarını tek tek ifşa ettiği taklit ve tağşiş listesini güncelledi. yeni listede bir firmanın sucuk ve dönerde yaptığı sahtekarlık mide bulandırdı. Bakanlık sucuk ve dönerde dana eti yerine tek tırnaklı hayvan yani at ve eşek eti kullanan o firmayı birkez daha ifşa etti. İşte listeye eklenen yeni firmalar ve gıdalar...
Giriş Tarihi: 31.01.2026 13:06
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 13:33