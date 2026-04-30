Demir cevheri fiyatlarında artış! Talep beklentisi güçlendi

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) işlem gören demir cevheri vadeli kontratları, Çin'den gelen güçlü fabrika aktivitesi verilerinin etkisiyle üst üste ikinci işlem gününde de değer kazandı. TSİ 05:22 itibarıyla en aktif Eylül vadeli kontrat yüzde 0,51 artışla ton başına 787,5 yuan seviyesine yükseldi. Haftalık bazda ise fiyatlar yüzde 0,19 artış gösterdi. Çin piyasalarının 1–5 Mayıs tarihleri arasında tatil nedeniyle kapalı olacağı da not edildi. Singapur Borsası'nda işlem gören haziran vadeli demir cevheri kontratı ise yüzde 0,06 gerileyerek 106,35 dolara inse de haftalık bazda yüzde 0,37'lik artışını korudu. Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) açıkladığı verilere göre, Nisan ayında imalat satın alma yöneticileri endeksi (PMI) 50,3 seviyesinde gerçekleşti. Mart ayındaki 50,4'lük seviyeye kıyasla hafif bir gerileme olsa da, büyüme ile daralmayı ayıran 50 eşik değerinin üzerinde kalmayı başardı. Ayrıca bu veri, 50,1 olan piyasa beklentisinin de üzerinde geldi. Bu durum, küresel risklere rağmen Çin ekonomisinde üretim tarafındaki ivmenin sürdüğüne işaret etti. İŞTE EMTİA PİYASASINDA YAŞANAN GELİŞMELER... Londra Metal Borsası'nda (LME) üç ay vadeli bakır kontratı, üst üste gelen kayıpların ardından yüzde 0,5 yükselerek ton başına 13.070 dolara çıktı. Bu toparlanmada, dünyanın en büyük bakır tüketicisi olan Çin'den gelen olumlu ekonomik sinyaller ve olası arz kesintilerine yönelik beklentiler etkili oldu. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) en aktif bakır kontratı da yüzde 0,24 artışla 101.500 yuan seviyesine yükseldi. Özel sektör anketine göre Çin'de imalat sektörü Nisan ayında, üretim ve yeni siparişlerdeki güçlü artış sayesinde 2020 sonundan bu yana en hızlı büyümesini kaydetti. 52,2 olarak açıklanan PMI verisi, 51 olan piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Resmi veriler de Nisan ayında sektörün üst üste ikinci ayda genişlemeye devam ettiğini gösterdi. ING analistleri, İran'daki jeopolitik gerilimin yarattığı arz riskleri ve özellikle kükürt gibi kritik girdilerdeki kısıtlamaların emtia fiyatlarını desteklediğini belirtti. Ayrıca ABD yönetiminin İran limanlarına yönelik olası bir abluka senaryosunu değerlendirdiği ve bunun enerji ile maden tedarik zincirlerine etkilerinin yakından izlendiği ifade edildi. Metal piyasalarında genel olarak yukarı yönlü bir hareket gözlendi. LME'de alüminyum, nikel, kalay ve çinko fiyatları artarken kurşun yatay seyretti. Şanghay borsasında ise yaklaşan İşçi Bayramı tatili öncesinde temkinli bir görünüm hâkim oldu; çoğu metalde düşüş görülürken kalay fiyatları yükseliş kaydetti.