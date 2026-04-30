Demir cevheri fiyatlarında artış! Talep beklentisi güçlendi

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) açıkladığı verilere göre, Nisan ayında imalat satın alma yöneticileri endeksi (PMI) 50,3 seviyesinde gerçekleşti. Mart ayındaki 50,4'lük seviyeye kıyasla hafif bir gerileme olsa da, büyüme ile daralmayı ayıran 50 eşik değerinin üzerinde kalmayı başardı. Ayrıca bu veri, 50,1 olan piyasa beklentisinin de üzerinde geldi. Bu durum, küresel risklere rağmen Çin ekonomisinde üretim tarafındaki ivmenin sürdüğüne işaret etti.