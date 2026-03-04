Dilek Güngör yazdı: Enerji kapışması… Kim nasıl etkileniyor?

Boğaz'ın alternatifi yok mu, diyebilirsiniz.

Esasında boğazın kapanma riski geçmişte de sürekli gündeme geldiği için Körfez ülkeleri boru hatları inşa etmişti. Suudi Arabistan'ın doğusundan Kızıldeniz kıyısına günde 5 milyon varil petrol taşıyabilen 1.200 kilometrelik bir boru hattı var. Suudi petrol şirketi Aramco'nun da petrolü boru hatlarıyla Kızıldeniz'den ihraç etmeyi hedeflediği belirtiliyor. Birleşik Arap Emirlikleri de petrol sahalarını Umman Denizi'ndeki Fujairah limanına en az 1.5 milyon varil/gün kapasiteli bir boru hattı ile bağlamıştı. Ancak bu alternatifler olsa da küresel arzın günde 8 ila 10 milyon varil azalacağı belirtiliyor. Bu da piyasa için sıkıntılı bir durum…

Öyleyse ne olacak?