Dilek Güngör yazdı: Enerji kapışması… Kim nasıl etkileniyor?
ABD-İsrail'in İran'a, İran'ın da ABD üsleri bulunan Körfez ülkelerine saldırıları küresel enerji piyasasını sarstı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Danışmanı Tuğgeneral İbrahim Cebbari, geçtiğimiz gün İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın geçişlere kapatıldığını ve geçiş girişimlerine müdahale edileceğini belirtmişti. Cebbari, deniz taşımacılığının yanı sıra bölgedeki petrol boru hatlarının da hedef alınabileceğini ifade etmişti. Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör, 'Enerji kapışması… Kim nasıl etkileniyor?' başlıklı yazısını kaleme aldı.
Giriş Tarihi: 04.03.2026 06:23
Güncelleme Tarihi: 04.03.2026 06:24