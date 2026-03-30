DOĞUM YARDIMI 2026 | Bakan Göktaş duyurdu: Annelerin hesaplarına 14 milyar TL yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, mart ayı doğum yardımı ödemelerinin bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıldığını açıkladı. ÇOCUK BAŞI NE KADAR YATIRILIYOR? Doğum yardımı ödemeleri 2025 Aile Yılı kapsamında güncellendi. Buna göre; 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin lira tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1.500 lira, üç ve sonraki çocuklar için ise aylık 5 bin lira destek yatırılıyor. 923 BİN ANNENİN HESABINA YAKLAŞIK 14 MİLYAR TL YATIRILDI Bakan Göktaş, iki, üç ve üzeri çocuklar için 549 bin 167 aileye düzenli ödeme yapıldığını vurguladı. Doğum yardımlarından bugüne kadar faydalanan 923 bin 64 annenin hesabına toplam 13,9 milyar lira ödendi. 'Bakanlık olarak aile olmayı teşvik eden, sürdürülebilir destek mekanizmalarıyla sağlıklı ve bilinçli aileleri güçlendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz,' diyen Göktaş, ödemelerin bütün ailelere hayırlı olmasını diledi. DOĞUM YARDIMINA NASIL BAŞVURULUR? Doğum yardımlarına başvurular, e-Devlet ve 'İlk Öğretmenim Ailem' mobil uygulaması üzerinden alınıyor. Başvurusu onaylanan aileler, ödemelerinin yatırıldığını uygulama aracılığıyla takip edebiliyor. Ödemeler, Halkbank aracılığıyla hesaplara yatırılıyor ve çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar kesintisiz olarak devam ediyor. Öte yandan çalışan annelerin doğum izni süresinin artırılmasına yönelik Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) ilişkin düzenlemede yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum iznini 16 haftadan 24 haftaya çıkaran düzenlemeye ilişkin milyonları ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu. Doğum izinlerinde de uzun yıllardır düzenleme yapılmadığını, 16 haftalık doğum izni süresini 24 haftaya, 5 günlük babalık iznini de 10 güne yükseltmeyi hedeflediklerini dile getiren Göktaş, geriye dönük hak tanınacağını açıkladı. Buna göre, yasa yürürlüğe girdiğinde 24 haftalık süresini henüz tamamlamamış olan çalışanlar da kalan izinlerini kullanabilecek. Göktaş, 'Yasal düzenlememiz çıktığı andan itibaren 24 haftayı tamamlamamış olup tekrar işe dönmek zorunda kalanların da 24 haftayı tamamlamasına yönelik bir ek madde ekledik. Süreç boyunca eğer ki o süreci tamamlamadılarsa ve 24 hafta içerisindelerse onlar da tamamlayabilecekler. Koruyucu ailelere de özellikle 0-3 yaştaki evlat edinme süreçlerinde doğum izni süresi gibi bir izin süresi tanımış olacağız' diye konuştu. Çocukların dijital ortamdaki varlığına dikkat çeken Göktaş, 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesinin Meclis'e sunulduğunu ve haftaya komisyonda görüşüleceğini söyledi. Göktaş, 'Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı' kapsamında hazırlanan düzenlemenin kısa sürede yasalaşmasının beklendiğini ifade etti. Öte yandan yeni yasa ile ücretli doğum izinlerinde önemli bir artış öngörülüyor. Teklif yasalaşırsa: Anneler için doğum izni 16 haftadan 24 haftaya çıkarılacak Babalar için izin 5 günden 10 güne yükselecek Düzenleme ile çalışan anne ve babaların hem doğum sonrası aileye daha fazla zaman ayırması hem de maddi açıdan desteklenecek. ANNELERİN DOĞUM İZNİ MAAŞI NASIL HESAPLANIYOR? SGK'ya bağlı çalışan anneler için doğum izni ödemesi, analık geçici iş göremezlik ödeneği kapsamında yapılıyor. Rapor parası olarak da bilinen ödeme son 1 yıllık kazanç ortalaması üzerinden yapılıyor. En düşük tutar, ödemenin yapıldığı tarihteki asgari ücret üzerinden hesaplanan tutarın altında olamıyor. Son bir yıl içerisinde 180 günden az sigortalı çalışması olanların ödeneği ise asgari ücretin iki katına göre hesaplanan tutarı aşamıyor. Doğum izninin 24 haftaya çıkarılmasıyla annelere ödenecek rapor parası da artacak. Takvim gazetesinden Çığıl Ön Yener'in haberine göre 120 gün yerine 168 gün üzerinden yapılacak hesaplama ile izin süresi boyunca annelerin eline en az 123 bin 312 lira geçecek. Bu rakam brüt maaşa göre daha da artacak. Brüt maaş ortalaması 40 bin lira olana 112 gün için 149 bin 333 lira, 50 bin lira olana da 186 bin 667 lira ödenecek. MEMUR ANNELER NE KADAR ALACAK? Devlet memurları için maaş ödemesi, doğum izni süresince tam olarak ödenmeye devam ediyor. Ek ders veya fazla mesai ödemeleri hariç, maaş kesintisi yapılmıyor. Yani bu durumda, yeni anne olan bir memur doğum izni süresi boyunca 247 bin 560 TL yatırılacak. BABALAR İZİN SÜRESİNCE NE KADAR ALACAK? Babalar için 10 günlük izin süresince herhangi bir maaş kesintisi yapılmıyor. Bu süre zarfında çalışan baba, herhangi bir kesinti yaşamadan maaşını aynen almaya devam edecek. İşte maaşlara göre doğum izni süresince yapılacak toplam ödeme