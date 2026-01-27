Trend Galeri Trend Ekonomi DUL VE YETİM AYLIĞI | Emekliye 20.000 TL sonrası bayram müjdesi! İşte hisse başı dul/yetim ikramiye hesabı

DUL VE YETİM AYLIĞI | Emekliye 20.000 TL sonrası bayram müjdesi! İşte hisse başı dul/yetim ikramiye hesabı

En düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye yükseltilmesinin ardından gözler dul ve yetim maaşına çevrildi. Ölüm aylığı alan dul ve yetimlerin maaşında da taban aylık yükselecek. Ek 2.339 TL maaş alacak dul ve yetimler için bir diğer müjde ise bayram ikramiyesi olacak. Mevcut durumda 4 bin lira olarak uygulanan ikramiye tutarına zam gelmesi bekleniyor. Emekli bayram ikramiyesinin 5 bin TL'ye çıkarılmasıyla dul ve yetimlere yapılacak ikramiye ödemeleri de artacak. İşte hisse hisse dul ve yetimlerin alacağı bayram ikramiyesi...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.01.2026 09:57 Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 11:40
Yeni yılda 16.881 TL'den yüzde 12,19 artış ile 18 bin 938 TL'ye yükselmesi beklenen en düşük emekli maaşı AK Parti tarafından TBMM'ye sunulan teklif ile yüzde 18.6 oranında artış ile 20 bin TL'ye yükseltildi. Emekliye verilen refah payının ardından dul ve yetimlerin maaşlarında da taban aylıklar 20 bin TL'ye çıktı. Eşi veya yakını vefat etmesi nedeniyle ölüm aylığı alan milyonlarca hak sahibi şimdi Ramazan ve Kurban Bayramlarında verilen ikramiye ödemesine yapılacak zamma odaklandı. İşte ayrıntılar...

BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM GELİYOR

Emeklilere yönelik bayram ikramiyesi uygulaması 2018'de başlatıldı. Geçen yıl yapılan yüzde 33,33 oranındaki artışla ikramiye tutarı 4 bin liraya çıkarıldı. 2026 yılı için ise Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenen ikramiyenin 5 bin liraya yükseltilmesi masada. Düzenlemenin hayata geçmesi durumunda emeklilerin yıl genelinde alacağı toplam ikramiye tutarının 10 bin liraya ulaşması öngörülüyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çalışmaları sonrasında belirlenecek ikramiye tutarının Ramazan ayı içinde TBMM'ye sunulması ve TBMM Genel Kurulu'nda yasalaştırılmasının ardından Cumhurbaşkanının onayıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

DUL VE YETİMLER İKRAMİYE ALACAK MI?

Türkiye'de emekli bayram ikramiyesi uygulaması, sadece emeklileri değil dul ve yetim maaşı alan hak sahiplerini de kapsıyor. Dul ve yetimler bu kapsamda hisse oranına göre bayram ikramiyesi alıyor.

HİSSE ORANI NASIL HESAPLANIYOR?

Vefat eden sigortalının eşi, çocuk yoksa %75 oranı ile ikramiye alır.

Eş ve çocuklar birlikte hak sahibiyse, eş %50 oranı ile alır.

Ölüm aylığı alan yetimler %25 oranı ile ikramiye alır.

2025 yılında dul ve yetimlere hisse başı yapılan ödeme şu şekildeydi:

%75 hisse alanlara → ~3.000 TL

%50 hisse alanlara → ~2.000 TL

%25 hisse alanlara → ~1.000 TL

DUL VE YETİMLERE 2026'DA NE KADAR İKRAMİYE ÖDEMESİ YAPILACAK?

Bayram ikramiyesi 5.000 TL'ye çıkarılırsa, dul ve yetim aylığı alanlar için hisse oranına göre ödenecek tutarların şu şekilde olması bekleniyor:

%75 hisse (eş – çocuk yoksa): 3.750 TL

%50 hisse (eş – çocuklarla birlikte): 2.500 TL

%25 hisse (yetim çocuk): 1.250 TL

ÇİFT MAAŞ ALANLAR NE KADAR İKRAMİYE ALACAK?

Hem emekli aylığı hem de vefat eden eşinden aylık alan kişiler en yüksek ödemeye imkân veren maaşı hangisi ise onun üzerinden ikramiye alabilecek. Yani emekli maaşı üzerinden ikramiye alacak, dul maaşından bir ikramiye ödemesi yapılmayacak. Bu doğrultuda çift maaş alanlara 5.000 TL ödeme yapılacak.

İKRAMİYELER NE ZAMAN YATACAK?

Ramazan Bayramı'nın 20–24 Mart tarihleri arasında kutlanacak olması nedeniyle, ilk ikramiye ödemelerinin 9–14 Mart arasında yapılması bekleniyor. Ödemeler, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin, dul ve yetimlerin maaş ödeme günlerine göre kademeli olarak gerçekleştirilecek.

Eşi veya yakını vefat etmesi nedeniyle ölüm aylığı alan milyonlarca hak sahibi, dul ve yetim aylıklarına yapılacak ek zammı DA yakından takip ediyor.

Yeni yılda en düşük emekli maaşının 16.881 TL'den yüzde 18.6 oranında artış ile 20 bin TL'ye yükselmesiyle dul ve yetimlere yapılacak zam oranı da netleşti.

DUL VE YETİM MAAŞINA NASIL YANSIYACAK?

Dul ve yetim maaşlarının hesaplanmasında vefat eden sigortalının SSK, Bağ-Kur veya emekli sandığı mensubu olup olmamasına göre değişiklik gösteriyor. SSK, Bağ-Kur dul ve yetim maaşları "kök maaşı" üzerinden enflasyon oranında yapılan zam ile belirlenirken, memur dul ve yetim maaşı memur katsayısına göre belirleniyor.

SSK ve Bağ-Kur dul/yetim aylıklarına yüzde 12,19, memur dul/yetim aylıklarına yüzde 18,60 oranında zam yapıldı. En düşük emekli aylığının 20 bin TL'ye yükselmesiyle en düşük dul ve yetim aylıkları da bu rakam üzerinden hisse başı verilecek.

Eşi vefat eden ve çalışmayan, kendi emekliliği olmayan dul eşler, kök maaşın yüzde 75 oranında aylık alırken, Çalışan veya kendi emekliliği olan dul eşler ile babası/annesi vefat eden çocuklar yüzde 50, vefat eden sigortalının birden fazla yetim çocuğuna ise yüzde 25 oranında ödeme yapılıyor.

En düşük emekli maaşına zam sonrasında;

  • Hissesi yüzde 75 olan eşi vefat etmiş, çalışmayan/emekli olmayan dul eşler için 12.660 TL yerine 15.000 TL
  • Hissesi yüzde 50 olan çalışan/emekli olan dul eş veya hak sahibi çocuklar için 8.440 TL yerine 10.000 TL
  • Hissesi yüzde 25 olan yetim çocuk (birden çok çocuk varsa) 4.220 TL yerine 5.000 TL ödeme yapılacak
Böylelikle hissesi yüzde 75 olanlara ek 2.340 TL, yüzde 50 olanlara 1.560 TL, hissesi 25 olanlara ek 779 TL ilave ödeme alacak.

MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Dul ve yetim aylıklarının ödeme tarihleri, vefat eden sigortalının SSK (4A), Bağ-Kur (4B) veya Emekli Sandığı (4C) statüsüne göre değişiyor.

SSK kapsamında dul ve yetim aylıkları, tahsis numarasının son hanesine göre her ayın 17'si ile 26'sı arasında, Bağ-Kur kapsamında ise yine tahsis numarasına göre ayın 25'i ile 28'i arasında ödeniyor. Emekli Sandığı'ndan yani memur emekli aylığı üzerinden bağlanan dul ve yetim aylıkları ise her ayın 1'i ile 5'i arasında, hak sahibinin doğum tarihine göre yatırılıyor.

Maaşını ocak ayında 2025 yılına göre alanların farkı en geç Şubat ayının ilk haftasında ek ödeme olarak hesaplara geçmesi bekleniyor.

İşte maaşlara göre dul – yetim maaşı hesaplama tablosu: