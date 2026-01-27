DUL VE YETİM AYLIĞI | Emekliye 20.000 TL sonrası bayram müjdesi! İşte hisse başı dul/yetim ikramiye hesabı

Yeni yılda 16.881 TL'den yüzde 12,19 artış ile 18 bin 938 TL'ye yükselmesi beklenen en düşük emekli maaşı AK Parti tarafından TBMM'ye sunulan teklif ile yüzde 18.6 oranında artış ile 20 bin TL'ye yükseltildi. Emekliye verilen refah payının ardından dul ve yetimlerin maaşlarında da taban aylıklar 20 bin TL'ye çıktı. Eşi veya yakını vefat etmesi nedeniyle ölüm aylığı alan milyonlarca hak sahibi şimdi Ramazan ve Kurban Bayramlarında verilen ikramiye ödemesine yapılacak zamma odaklandı. İşte ayrıntılar...