Trend Galeri Trend Ekonomi DUL VE YETİM AYLIĞI İKRAMİYE ÖDEME GÜNLERİ: Dul yetim maaşı için hisseye göre ikramiye hesabı

DUL VE YETİM AYLIĞI İKRAMİYE ÖDEME GÜNLERİ: Dul yetim maaşı için hisseye göre ikramiye hesabı

Ramazan Bayramı öncesinde 65 yaş aylığı, dul ve yetim maaşı ödenen milyonlarca kişi maaşlarını ve bayram ikramiyelerini almaya başladı. Ramazan Bayramı öncesinde yapılacak ödemelerin ne zaman ve hangi tarihlerde gerçekleştirileceği merak ediliyor. İşte 65 yaş aylığı, dul ve yetim maaşı alanlar için ödeme takvimi…

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.03.2026 09:09 Güncelleme Tarihi: 18.03.2026 09:28
Ramazan Bayramı ikramiye ödemeleri bu yıl 4 bin lira olarak belirlendi. Milyonlarca emekli, 65 yaş aylığı, dul ve yetim maaşı alanlar için ise ödeme takvimi netleşti. İkramiye ödemesi almaya hak kazananlar ödeme takvimini merak ediyor. İşte detaylar…

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamasında "Son olarak emeklilerimize bir müjde vermek istiyorum. Emeklilerimizin bayram ikramiyelerini her yıl olduğu gibi yine bayram öncesinde hesaplara yatırıyoruz. Ayrıca emeklilerimizin bu ayki emekli maaş ödemelerini de öne çekerek 14 Mart'tan itibaren ödemeye başlıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

SSK, BAĞKUR EMEKLİLERİ ÖDEME TAKVİMİ NASIL İŞLEDİ?

Bayram ikramiye ödemeleri SSK'lıların maaşlarının 14 Mart tarihinde yatırılmasıyla başladı. Tahsis numarasının son rakamı 17, 18, 19 ve 20 olanlar ödemelerini 14 Mart Cumartesi günü; 21, 22 ve 23 olanlar 15 Mart Pazar günü; 24, 25 ve 26 olanlar 16 Mart Pazartesi günü aldı.

Bağkur emeklileri için ise tahsis numarasının son rakamı 25 ve 26 olanlar ise 17 Mart'ta maaşlarını ve bayram ikramiyelerini aldılar. 18 Mart Çarşamba günü yani bugün ise tahsis numarasının son rakamı 27 ve 28 olanlar ikramiye ve maaş ödemelerini alacaklar. Memur emeklileri bayram ikramiyelerini 19 Mart günü alacaklar.

DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARA İKRAMİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Vefat eden kişi hangi sigorta statüsüne bağlı ise yakınlarına yapılan ödemelerde buna göre belirleniyor. SSK'dan emekli olan ve yakınlarına bu statüden ödeme yapılanlar için ikramiye ve maaşlar yatırıldı. Bağkur'dan yararlananlar için ise ödemeler bugün son bulacak. Emekli sandığı mensuplarına ise ödemeler arife günü yapılacak.

DUL VE YETİMLER HİSSELERİ ORANINDA ÖDEME ALACAK?

Vefat eden sigortalının yakınları hisseleri oranında ikramiye ödemesi alıyor. Dul aylığı alanlar ödenecek ikramiye tutarının yüzde 75'i oranında ödeme alıyorlar. Yüzde 50 oranında aylık bağlananlar ikramiyenin yarısını, yüzde 25 oranında aylık alanlar ise tutarın dörtte biri kadar ödeme alıyor.

En düşük emekli maaşının 20 bin TL olmasıyla dul ve yetim maaşları şu şekilde:

%75 Hisse:15.000 TL
%50 Hisse: 10.000 TL
%25 Hisse: 5.000 TL

Dul ve yetimler için bayram ikramiyesi ödemeleri şu şekilde:

%75 hisse: 3.000 TL
%50 hisse: 2.000 TL
%25 hisse: 1.000 TL