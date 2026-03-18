DUL VE YETİM AYLIĞI İKRAMİYE ÖDEME GÜNLERİ: Dul yetim maaşı için hisseye göre ikramiye hesabı

DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARA İKRAMİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Vefat eden kişi hangi sigorta statüsüne bağlı ise yakınlarına yapılan ödemelerde buna göre belirleniyor. SSK'dan emekli olan ve yakınlarına bu statüden ödeme yapılanlar için ikramiye ve maaşlar yatırıldı. Bağkur'dan yararlananlar için ise ödemeler bugün son bulacak. Emekli sandığı mensuplarına ise ödemeler arife günü yapılacak.