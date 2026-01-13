Trend
Galeri
Trend Ekonomi
DUL VE YETİM AYLIĞI ZAMMI 2026! Emekliye 20 bin TL sonrası ne kadar oldu? Tabloya bak öğren! İşte son hesap
DUL VE YETİM AYLIĞI ZAMMI 2026! Emekliye 20 bin TL sonrası ne kadar oldu? Tabloya bak öğren! İşte son hesap
En düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye yükseltilmesinin ardından gözler dul ve yetim maaşına çevrildi. Yaklaşık 5 milyon emeklinin maaşına yapılacak zam sonrasında dul ve yetim maaşına zam gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. İşte dul ve yetim maaşı için yeni hesaplama...
Giriş Tarihi: 13.01.2026 10:41
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 11:03