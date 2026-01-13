Trend Galeri Trend Ekonomi DUL VE YETİM AYLIĞI ZAMMI 2026! Emekliye 20 bin TL sonrası ne kadar oldu? Tabloya bak öğren! İşte son hesap

DUL VE YETİM AYLIĞI ZAMMI 2026! Emekliye 20 bin TL sonrası ne kadar oldu? Tabloya bak öğren! İşte son hesap

En düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye yükseltilmesinin ardından gözler dul ve yetim maaşına çevrildi. Yaklaşık 5 milyon emeklinin maaşına yapılacak zam sonrasında dul ve yetim maaşına zam gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. İşte dul ve yetim maaşı için yeni hesaplama...

Giriş Tarihi: 13.01.2026 10:41 Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 11:03
2025 yılında 16 bin 881 bin TL olarak uygulanan ve TÜİK enflasyon verileri sonrası yüzde 12.19 artışla 18 bin 938 TL'ye yükselmesi beklenen SSK ve Bağ-Kur emeklileri için en düşük maaş, AK Parti tarafından TBMM'ye sunulan teklif ile yüzde 18.6 oranında artış ile 20 bin TL'ye yükseltiliyor.

En düşük emekli aylığı tabanında yaşanan artış sonrası SSK ve Bağ-Kur üzerinden hisseleri oranında aylık alan alan dul ve yetimlerin maaşlarında bir değişiklik olup olmayacağı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 20 BİN TL OLDU

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli aylığının 20 bin TL olacağını duyurdu.

Güler, "SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları enflasyon farkına ilave olarak toplu sözleşme farkıyla birlikte %12,19, memur emekli sandığı %18,60 oranında artırılmaktadır. Toplu sözleşme kararında alınan taban aylıkları da 2026 içinde geçerli olacaktır. 16 bin 881 lira olarak ödenen emekli aylığı %18,48 oranında artırılarak 20 bin TL'ye yükseltildi. 2026 Ocak'tan itibaren 20 bin TL olarak uygulanacaktır." dedi.

Teklifin Meclis'ten geçmesi halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla birlikte Resmi Gazete'de yayımlanıp resmen yürürlüğe girecek.

KÖK MAAŞLAR DEĞİŞECEK Mİ?
En düşük emekli maaşına yapılan zam, emeklilerin kök maaşına bir değişiklik olarak yansımayacak. 2025 yılında 16 bin 881 TL alan emekliler yasa sonrası 20 bin TL alacak. Ancak kök maaşlarına bir karar olmadığı sürece bir zam yapılmayacak.

Emeklilerin kök maaşları, TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık zam oranı yani yüzde 12,19 oranında zamlanacak.

8 bin 900 TL olan bir emeklinini kök maaşı yüzde 12.19'luk bir zamla 9.985 TL olacak. Ancak yasa sonrasında 2026 Temmuz ayına kadar bu emekli 20 bin TL maaş alacak. Aradaki fark hazineden tamamlanarak ödenecek. Bu artıştan kök maaşı 17 bin 827 TL'ye kadar olanlar faydalanacak.

DUL VE YETİM MAAŞINA NASIL YANSIYACAK?

Dul ve yetim maaşlarının hesaplanmasında vefat eden sigortalının SSK, Bağ-Kur veya emekli sandığı mensubu olup olmamasına göre değişiklik gösteriyor. SSK, Bağ-Kur dul ve yetim maaşları "kök maaşı" üzerinden enflasyon oranında yapılan zam ile belirlenirken, memur dul ve yetim maaşı memur katsayısına göre belirleniyor.

SSK ve Bağ-Kur dul/yetim aylıklarına yüzde 12,19, memur dul/yetim aylıklarına yüzde 18,60 oranında zam yapıldı.

Eşi vefat eden ve çalışmayan, kendi emekliliği olmayan dul eşler, kök maaşın yüzde 75 oranında aylık alırken, Çalışan veya kendi emekliliği olan dul eşler ile babası/annesi vefat eden çocuklar yüzde 50, vefat eden sigortalının birden fazla yetim çocuğuna ise yüzde 25 oranında ödeme yapılıyor.

En düşük emekli maaşına zam sonrasında;

  • Hissesi yüzde 75 olan eşi vefat etmiş, çalışmayan/emekli olmayan dul eşler için 15.000 TL'ye
  • Hissesi yüzde 50 olan çalışan/emekli olan dul eş veya hak sahibi çocuklar için 10.000 TL'ye
  • Hissesi yüzde 25 olan yetim çocuk (birden çok çocuk varsa) 5.000 TL'ye tamamlanması bekleniyor.
ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Dul ve yetim aylıklarının ödeme tarihleri, vefat eden sigortalının SSK (4A), Bağ-Kur (4B) veya Emekli Sandığı (4C) statüsüne göre değişiyor.

SSK kapsamında dul ve yetim aylıkları, tahsis numarasının son hanesine göre her ayın 17'si ile 26'sı arasında, Bağ-Kur kapsamında ise yine tahsis numarasına göre ayın 25'i ile 28'i arasında ödeniyor. Emekli Sandığı'ndan yani memur emekli aylığı üzerinden bağlanan dul ve yetim aylıkları ise her ayın 1'i ile 5'i arasında, hak sahibinin doğum tarihine göre yatırılıyor.

Maaşını ocak ayında 2025 yılına göre alanların farkı en geç Şubat ayının ilk haftasında ek ödeme olarak hesaplara geçmesi bekleniyor.

İşte kök maaşa göre dul – yetim maaşı hesaplama tablosu: