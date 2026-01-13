DUL VE YETİM AYLIĞI ZAMMI 2026! Emekliye 20 bin TL sonrası ne kadar oldu? Tabloya bak öğren! İşte son hesap

2025 yılında 16 bin 881 bin TL olarak uygulanan ve TÜİK enflasyon verileri sonrası yüzde 12.19 artışla 18 bin 938 TL'ye yükselmesi beklenen SSK ve Bağ-Kur emeklileri için en düşük maaş, AK Parti tarafından TBMM'ye sunulan teklif ile yüzde 18.6 oranında artış ile 20 bin TL'ye yükseltiliyor.

En düşük emekli aylığı tabanında yaşanan artış sonrası SSK ve Bağ-Kur üzerinden hisseleri oranında aylık alan alan dul ve yetimlerin maaşlarında bir değişiklik olup olmayacağı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...