Trend Galeri Trend Ekonomi DUL VE YETİM MAAŞI 2026 | Emekliye 20.000 TL sonrası ek zam! Tabloya bak öğren! İşte hisse hisse son hesap

DUL VE YETİM MAAŞI 2026 | Emekliye 20.000 TL sonrası ek zam! Tabloya bak öğren! İşte hisse hisse son hesap

En düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye yükseltilmesinin ardından gözler dul ve yetim maaşına çevrildi. Yaklaşık 5 milyon emeklinin maaşına yapılacak zam sonrasında ölüm aylığı alan dul ve yetimlerin maaşında da taban aylık yükselecek. 2025'te 16.881 TL üzerinden hisse başına maaş alan dul ve yetimlere yeni yılda 18 bin 938 TL yerine 20 bin TL üzerinden zam yapılacak. Böylelikle ek 2.339 TL verilmiş olacak. Peki hisse hisse dul ve yetim aylıkları kaç TL'ye yükselecek? İşte hisse hisse yeni hesap...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.01.2026 09:25 Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 09:43
Yeni yılda 16.881 TL'den yüzde 12,19 artış ile 18 bin 938 TL'ye yükselmesi beklenen en düşük emekli maaşı AK Parti tarafından TBMM'ye sunulan teklif ile yüzde 18.6 oranında artış ile 20 bin TL'ye yükseltiliyor.

Emekliye verilen refah payının ardından dul ve yetimlerin maaşlarında bir değişiklik olup olmayacağı merak konusu olmayı sürdürüyor. Eşi veya yakını vefat etmesi nedeniyle ölüm aylığı alan milyonlarca hak sahibi dul ve yetim aylıklarına yapılacak ek zammı yakından takip ediyor. İşte ayrıntılar...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 20 BİN TL OLDU

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerinin ardından SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ile memur emeklileri arasında yaklaşık 6,5 puan fark oluştu. AK Parti tarafından 2025 yılında 16,881 TL olarak uygulanan ve yüzde 12.19 artışla 18 bin 938 TL'ye yükselmesi beklenen en düşük SSK ve Bağ-Kur emeklileri için düğmeye basıldı.

Meclise sunulan teklif ile zam oranı yüzde 18,6'ya yükseltildi. Böylelikle memur emeklilerine yapılan zam oranıyla eşitleme yapıldı. En düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 8 maddesi kabul edildi. Geriye tüm maddelerin kabul edilip Resmi Gazete'de yayınlanması kaldı.

TABAN YÜKSELDİ, MAAŞLAR KÖKTEN DEĞİŞTİ

En düşük emekli maaşının 20 bin TL olmasının ardından kök maaşı 17 bin 827 TL'ye kadar olan yaklaşık 5 milyon emeklinin maaşı hazine tarafından bu rakama tamamlananacak.

DUL VE YETİM MAAŞINA NASIL YANSIYACAK?

Dul ve yetim maaşlarının hesaplanmasında vefat eden sigortalının SSK, Bağ-Kur veya emekli sandığı mensubu olup olmamasına göre değişiklik gösteriyor. SSK, Bağ-Kur dul ve yetim maaşları "kök maaşı" üzerinden enflasyon oranında yapılan zam ile belirlenirken, memur dul ve yetim maaşı memur katsayısına göre belirleniyor.

SSK ve Bağ-Kur dul/yetim aylıklarına yüzde 12,19, memur dul/yetim aylıklarına yüzde 18,60 oranında zam yapıldı. En düşük emekli aylığının 20 bin TL'ye yükselmesiyle en düşük dul ve yetim aylıkları da bu rakam üzerinden hisse başı verilecek.

Eşi vefat eden ve çalışmayan, kendi emekliliği olmayan dul eşler, kök maaşın yüzde 75 oranında aylık alırken, Çalışan veya kendi emekliliği olan dul eşler ile babası/annesi vefat eden çocuklar yüzde 50, vefat eden sigortalının birden fazla yetim çocuğuna ise yüzde 25 oranında ödeme yapılıyor.

En düşük emekli maaşına zam sonrasında;

  • Hissesi yüzde 75 olan eşi vefat etmiş, çalışmayan/emekli olmayan dul eşler için 12.660 TL yerine 15.000 TL
  • Hissesi yüzde 50 olan çalışan/emekli olan dul eş veya hak sahibi çocuklar için 8.440 TL yerine 10.000 TL
  • Hissesi yüzde 25 olan yetim çocuk (birden çok çocuk varsa) 4.220 TL yerine 5.000 TL ödeme yapılacak
Böylelikle hissesi yüzde 75 olanlara ek 2.340 TL, yüzde 50 olanlara 1.560 TL, hissesi 25 olanlara ek 779 TL ilave ödeme alacak.

MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Dul ve yetim aylıklarının ödeme tarihleri, vefat eden sigortalının SSK (4A), Bağ-Kur (4B) veya Emekli Sandığı (4C) statüsüne göre değişiyor.

SSK kapsamında dul ve yetim aylıkları, tahsis numarasının son hanesine göre her ayın 17'si ile 26'sı arasında, Bağ-Kur kapsamında ise yine tahsis numarasına göre ayın 25'i ile 28'i arasında ödeniyor. Emekli Sandığı'ndan yani memur emekli aylığı üzerinden bağlanan dul ve yetim aylıkları ise her ayın 1'i ile 5'i arasında, hak sahibinin doğum tarihine göre yatırılıyor.

Maaşını ocak ayında 2025 yılına göre alanların farkı en geç Şubat ayının ilk haftasında ek ödeme olarak hesaplara geçmesi bekleniyor.

İşte maaşlara göre dul – yetim maaşı hesaplama tablosu: