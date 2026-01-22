DUL VE YETİM MAAŞI 2026 | Emekliye 20.000 TL sonrası ek zam! Tabloya bak öğren! İşte hisse hisse son hesap

Yeni yılda 16.881 TL'den yüzde 12,19 artış ile 18 bin 938 TL'ye yükselmesi beklenen en düşük emekli maaşı AK Parti tarafından TBMM'ye sunulan teklif ile yüzde 18.6 oranında artış ile 20 bin TL'ye yükseltiliyor.

Emekliye verilen refah payının ardından dul ve yetimlerin maaşlarında bir değişiklik olup olmayacağı merak konusu olmayı sürdürüyor. Eşi veya yakını vefat etmesi nedeniyle ölüm aylığı alan milyonlarca hak sahibi dul ve yetim aylıklarına yapılacak ek zammı yakından takip ediyor. İşte ayrıntılar...