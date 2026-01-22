Trend
Galeri
Trend Ekonomi
DUL VE YETİM MAAŞI 2026 | Emekliye 20.000 TL sonrası ek zam! Tabloya bak öğren! İşte hisse hisse son hesap
DUL VE YETİM MAAŞI 2026 | Emekliye 20.000 TL sonrası ek zam! Tabloya bak öğren! İşte hisse hisse son hesap
En düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye yükseltilmesinin ardından gözler dul ve yetim maaşına çevrildi. Yaklaşık 5 milyon emeklinin maaşına yapılacak zam sonrasında ölüm aylığı alan dul ve yetimlerin maaşında da taban aylık yükselecek. 2025'te 16.881 TL üzerinden hisse başına maaş alan dul ve yetimlere yeni yılda 18 bin 938 TL yerine 20 bin TL üzerinden zam yapılacak. Böylelikle ek 2.339 TL verilmiş olacak. Peki hisse hisse dul ve yetim aylıkları kaç TL'ye yükselecek? İşte hisse hisse yeni hesap...
Giriş Tarihi: 22.01.2026 09:25
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 09:43