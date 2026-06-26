Dul ve yetim maaşı ne kadar olacak? İşte masadaki zam formülü ve 900 gün prim ile aylık alma rehberi

MASADAKİ ZAM ORANLARI

Merkez Bankası'nın yayımladığı son Piyasa Katılımcıları anketi ile Haziran ayı TÜFE beklentileri daha da netleşti. Ankete katılan 68 reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonelin ortalama tahmini yüzde 1.36 oldu.

Haziran ayında piyasanın tahminine göre TÜFE 1,36 oranında gerçekleşirse, 6 aylık enflasyon toplamda yüzde 18,19'a ulaşacak. Böylelikle SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 18,19'luk zammı garantileyecek.

6 aylık enflasyon farkı ise yüzde 6,48'e yükselecek. Memur ve memur emeklilerine bu durumda yüzde 7'lik toplu sözleşme zammıyla birlikte toplamda 13,93 zam yapılacak.