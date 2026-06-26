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Dul ve yetim maaşı ne kadar olacak? İşte masadaki zam formülü ve 900 gün prim ile aylık alma rehberi
Dul ve yetim maaşı ne kadar olacak? İşte masadaki zam formülü ve 900 gün prim ile aylık alma rehberi
Memur, SSK, Bağkur ve 4/C'li emeklilerin yanı sıra sosyal yardım alanlar için zam maratonu devam ediyor. Temmuz ayında dul ve yetimlerin aylıklarında da bağlı oldukları sigorta koluna yapılacak zam oranında artış yapılacak. Peki, dul ve yetim maaşına için masada hangi oranlar var? Maaş bağlanması için kaç gün prim gerekiyor? İşte masadaki maaş formülü ve aylık alma rehberi...
Giriş Tarihi: 26.06.2026 11:10
Güncelleme Tarihi: 26.06.2026 11:23