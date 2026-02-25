Dul ve yetim maaşı neden kesilir? Kimler ölüm aylığı alabilir?

KIZ ÇOCUKLARINDA YAŞ ŞARTI ARANMIYOR

Ölen sigortalının eşine aylık bağlanması için ölüm tarihinde eşlerin evli olması gerekiyor. Kız çocuklarına aylık bağlanması için Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmıyor olmaları, kendi sigortalılıkları nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması, evli olmamaları veya evli olmakla birlikte sonradan boşanmış veya dul kalmış olmaları şarttır. Kız çocuklarına ölüm aylığı bağlanabilmesi için herhangi bir yaş ya da öğrenim durumu şartı yoktur.