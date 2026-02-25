Trend Galeri Trend Ekonomi Dul ve yetim maaşı neden kesilir? Kimler ölüm aylığı alabilir?

Dul yetim aylığı ölen kişinin eşi ve çocuğuna bağlanan maaşa denilir. Kız çocuklarına bağlanan maaş için yaş şart aranmazken erkek çocukları bu maaştan belli bir yaşa kadar yararlanabilir. Halk arasında dul yetim aylığı olarak bilinen ölüm aylığı bazı hallerde kesilebiliyor.Ölüm aylığının bağlanabilmesi için en az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması gerekiyor. Dul ve yetim aylığı neden kesilir? İşte detaylar…

25.02.2026 09:54
Ölüm aylığı gerekli şartların sağlanması koşulu ile vefat eden kişilerin eş veya çocuklarına ödeniyor. Ancak ölüm aylığı hileli boşanma gibi durumların tespit edilmesi halinde kesilebiliyor.

DUL VE YETİM AYLIĞI HANGİ HALLERDE BAĞLANIR?
Hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için şu şartların sağlanması gerekiyor:

  • En az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya,
  • 4/1-(a) sigortalıları için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş,olması şartıyla ölüm aylığı bağlanır.
  • Malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmış olup henüz işlemleri tamamlanmamış,
  • Bağlanmış bulunan malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı, sigortalı olarak çalışmaya başlamaları sebebiyle kesilmiş, durumda iken ölen sigortalıların hak sahiplerine yazılı istekte bulunmaları halinde ölüm aylığı bağlanır.

KIZ ÇOCUKLARINDA YAŞ ŞARTI ARANMIYOR

Ölen sigortalının eşine aylık bağlanması için ölüm tarihinde eşlerin evli olması gerekiyor. Kız çocuklarına aylık bağlanması için Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmıyor olmaları, kendi sigortalılıkları nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması, evli olmamaları veya evli olmakla birlikte sonradan boşanmış veya dul kalmış olmaları şarttır. Kız çocuklarına ölüm aylığı bağlanabilmesi için herhangi bir yaş ya da öğrenim durumu şartı yoktur.

Dul aylığı Türk vatandaşlığından çıkma, evlenme gibi hallerde dul aylığı kesilebilir. İkinci eşinden de ölüm aylığına hak kazanan dul eşe, bu aylıklardan tercih ettiği aylık bağlanır.

YETİM AYLIĞI NEDEN KESİLİR?

Yetim aylığı almakta iken evlenen erkek ve kız yetimin aylıkları kesilir. Türk vatandaşlığından çıkma ya da çıkarılma durumunda da aylık kesilir. SGK internet sitesinde yer alan bilgilere göre,

  • Çalışma Halinde Aylıkların Kesilmesi: 5434 sayılı Kanuna göre yetim aylığı bağlananların 5510 sayılı Kanunun 4/1-a, ve 4/1-b statüsünde çalışmaya başlamaları halinde yetim aylıkları kesilmemektedir.
  • 5434 sayılı Kanunun 99 uncu maddesi gereğince yetim aylığı alanların 5510 sayılı Kanunun 4/1-c statüsünde çalışması halinde, yetimin aylığı göreve girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren kesilmektedir.
  • Ayrıca çalışmaya başlayanların hangi sigorta kapsamında çalıştığına bakılmaksızın ek 81 inci ve ek 84 üncü madde kapsamında yapılan ek ödemeleri, çalışmaya başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren kesilecektir.
  • Öğrenim Durumu Değişikliği Nedeniyle Aylıkların Kesilmesi: Erkek yetimlerin ölüm tarihinde 18, ortaöğrenim yapmakta ise 20, yükseköğrenim yapmakta ise 25 yaşını doldurması halinde aylıkları kesilmektedir.