Dünya ekonomilerine petrol tehdidi: IMF'den 2 farklı senaryo: Körfez'de 200 milyar dolarlık kayıp

Brent petrol, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını sağlayacak anlaşmaların yapılacağı umuduyla 94 dolarda istikrar kazandı. Petrol fiyatlarına yönelik endişeler tüm dünyada enflasyon korkularını körüklerken merkez bankalarının sıkılaşma adımları atması bekleniyor. Uluslararası Para Fonu (IMF) ise küresel büyüme tahminlerini düşürerek resesyon uyarısında bulundu.

Giriş Tarihi: 16.04.2026 08:26 Güncelleme Tarihi: 16.04.2026 08:44
Petrol fiyatları Hürmüz Boğazı'nın kapalı olmasına rağmen anlaşma umutlarının artmasıyla 100 doların altındaki seyrine perşembe günü de devam etti. Uluslararası Para Fonu (IMF) resesyon endişelerini dile getirirken petrol fiyatlarını artması ya da azalması halinde ortaya çıkabilecek 2 senaryoyu anlattı.

PETROL GÜNE İSTİKRARLI BAŞLADI

Petrol fiyatları, savaşın başlamasından bu yana rekor fiyat hareketleri sergilerken anlaşmanın sağlanmasına yönelik beklentilerle 94 dolarda sabitlendi. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve küresel ticaretin normale dönmesi halinde petrol fiyatlarının düşmesi bekleniyor. ABD'nin ablukası piyasalarda arz kesintisi riskini de beraberinde getirdi. İran, Basra Körfezi, Umman Denizi ve Kızıldeniz üzerinden sevkiyatları askıya alarak misilleme yapabileceği konusunda uyardı.

Öte yandan IMF, küresel büyüme tahminlerini düşürerek tüm dünyayı resesyon konusunda uyardı. Uzun süreli yüksek petrol fiyatlarının ülkelerin GSYİH'lalarında olumsuz etkilere neden olacağını ifade etti. IMF verilerine göre, petrol 82 dolarda dengelenirse küresel ekonomik büyüme cari yılda yüzde 3,1 olacak. Daha önceki tahmin ise yüzde 3,4'tü.

Petrolün çatışmaların şiddetlenmesi halinde 100 doların üzerinde seyredeceği senaryoda küresel büyümenin yüzde 2,5'te kalabileceği ifade edildi. IMF, ikinci senaryonun gerçekleşmesi halinde dünyanın resesyona girebileceği konusunda uyardı.

Ülkelerin ekonomik büyüme tahminlerinin de paylaşıldığı raporda, gelişmiş ekonomiler grubunda yer alan ABD ekonomisine ilişkin büyüme beklentisinin bu yıl için yüzde 2,4'ten 2,3'e düşürülürken gelecek yıl için yüzde 2'den 2,1'e çıkarıldığı aktarıldı.

  • Avro Bölgesi ekonomisine ilişkin büyüme tahmininin bu yıl için yüzde 1,3'ten 1,1'e indirildiği vurgulanan raporda, bölge ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme tahmininin de yüzde 1,4'ten 1,2'ye çekildiği ifade edildi.
  • Almanya'nın büyüme tahmininin bu yıl için yüzde 1,1'den 0,8'e ve gelecek yıl için yüzde 1,5'ten 1,2'ye düşürüldü.
  • Fransa ekonomisine ilişkin büyüme beklentisinin de bu yıl için yüzde 1'den 0,9'a ve gelecek yıl için yüzde 1,2'den 0,9'a indirildi.
  • Çin ekonomisine ilişkin büyüme beklentisinin bu yıl için yüzde 4,5'ten 4,4'e indirilirken gelecek yıl için yüzde 4 olarak korunduğu belirtildi.
  • Hindistan ekonomisinin bu yıl ve gelecek yıla ilişkin büyüme tahminlerinin yüzde 6,4'ten 6,5'e çıkarıldığı kaydedildi.
  • ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların hedefi olan İran ekonomisinin bu yıl yüzde 6,1 daralmasının, 2027'de ise yüzde 3,2 büyümesinin öngörüldüğü bildirildi.
Öte yandan İran saldırıları, Manifa petrol sahası ve Doğu-Batı Boru Hattı gibi büyük tesisleri hedef aldı. Bölgelere yapılan saldırıların ardından üretim kapasitesi en az 600.000 varil/gün azalttı.

Genel olarak, İran savaşının Körfez İşbirliği Konseyi (GCC) ülkelerine bu yıl ekonomik büyümede 200 milyar dolara kadar kayba neden olacağı tahmin ediliyor.