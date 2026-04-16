Dünya ekonomilerine petrol tehdidi: IMF’den 2 farklı senaryo: Körfez’de 200 milyar dolarlık kayıp

Öte yandan IMF, küresel büyüme tahminlerini düşürerek tüm dünyayı resesyon konusunda uyardı. Uzun süreli yüksek petrol fiyatlarının ülkelerin GSYİH'lalarında olumsuz etkilere neden olacağını ifade etti. IMF verilerine göre, petrol 82 dolarda dengelenirse küresel ekonomik büyüme cari yılda yüzde 3,1 olacak. Daha önceki tahmin ise yüzde 3,4'tü.