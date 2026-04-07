Dünya eşi görülmemiş bir enerji şoku ile karşı karşıya!

Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) Başkanı Fatih Birol, Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklığın küresel enerji piyasalarına etkilerini değerlendirdi. Birol, yaşanan kriz için, 'Dünya daha önce bu büyüklükte bir enerji arzı kesintisi görmedi' açıklamasını yaptı. PETROL VE DOĞAL GAZ KRİZİNİN BOYUTU Birol, verdiği röportajda Hürmüz Boğazı'ndaki ablukanın tetiklediği petrol ve doğalgaz krizinin tarihsel krizlerden daha ağır olduğunu vurguladı. 'Mevcut durum, 1973, 1979 ve 2002 krizlerinin toplamından daha ciddi' ifadelerini kullandı. ETKİLER KÜRESEL, RİSKLER GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE YOĞUN Krizden en çok Avrupa, Japonya ve Avustralya'nın etkileneceğini belirten Birol, asıl tehlikenin gelişmekte olan ülkelerde yoğunlaştığını söyledi. Enerji fiyatlarındaki artışın gıda maliyetlerini de yükselttiğine dikkat çeken Birol, düşük gelirli ekonomilerin bu 'çifte şoka' karşı oldukça savunmasız olduğunu ifade etti. HÜRMÜZ BOĞAZI: KÜRESEL ENERJİNİN HAYATİ ROTASI KAPANDI İran'ın İsrail ve ABD'ye yönelik misilleme olarak Hürmüz Boğazı'nı neredeyse tamamen kapatması, dünya petrol ve doğalgaz trafiğinin yaklaşık %20'sini aksattı. Uzmanlar, boğazın her gün kapalı kalmasının enerji maliyetlerini kalıcı olarak yükselttiğini belirtiyor. STRATEJİK REZERVLER İLE PİYASAYI DENGELEME ÇABALARI Birol, UEA üyesi ülkelerin stratejik petrol rezervlerinden bir kısmını kullanıma açma konusunda anlaşmaya vardığını hatırlattı. Rezervlerin piyasaya sürülmesinin planlandığı şekilde devam ettiğini belirten Birol, arz açığını kapatmak için tüm seçeneklerin değerlendirildiğini sözlerine ekledi.