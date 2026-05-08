Dünyada bir tek Türkiye’de yetişiyor! Bilmeseniz de cezası 700 bin TL

Dünyada yalnızca Malatya'da yetişen ve nesli kritik seviyede tehlike altında bulunan endemik 'Peşmen Navruzu' bitkisi yeniden görüntülendi. Bilimsel adı 'Iris Peshmeniana' olan Peşmen Navruzu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi kapsamında 2016 yılında koruma altına alındı. Peşmen Navruzu ile birlikte: Ornithogalum Malatyanum Hypericum Malatyanum türleri de koruma listesinde. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yaklaşık 1400 rakımlı bölgede yetişen bitkiyi kopartmanın cezası ise 2872 Sayılı Çevre Kanunu'nun 20. maddesi kapsamında 699 bin 245 TL. Bitkiyi görüntüleyen Hüseyin Gülfırat, Peşmen Navruzu'nu tesadüfen gördüğünü söylüyor. Endemik ve koparılması yasak olan bu bitkiyi kopartırsanız yaklaşık 700 bin TL ceza ödemek zorunda kalabilirsiniz.