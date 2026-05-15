Dünyanın en büyük ikinci şeker üreticisinden kritik karar: Küresel gelişmeler şekeri de etkiledi

KÜRESEL AÇIK BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Şeker piyasasında son dönemde arz fazlası algısının zayıflamaya başladığı kaydediliyor.

New York şeker fiyatları şubat ayında son beş yılın en düşük seviyelerine kadar gerilese de daha sonra yaklaşık yüzde 10 toparlandı. Bazı kurumlar ise 2026-2027 sezonunda küresel şeker açığı oluşabileceğini öngörüyor.

Citi, StoneX, Datagro ve Green Pool gibi kuruluşların da küresel şeker açığı tahminlerini yukarı yönlü revize ettiği ifade ediliyor. Beklentilerin 550 bin ton ile 3,17 milyon ton arasında değişen açık senaryolarına işaret ettiği belirtiliyor.