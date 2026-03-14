Dünyanın en çok altın alan ülkeleri belli oldu! Türkiye bakın kaçıncı sırada? İşte şaşırtan liste

Dünyanın en çok altın alan ülkeleri belli oldu. Dünya devlerinin yer aldığı listeye Türkiye damgasını vurdu. Türkiye pek çok Amerika, Avrupa ve Asya ülkesini geride bıraktı. İşte Dünya Altın Konseyi'nin güncel verileriyle son 5 yılda en çok altın alan ülkeler ve sıralaması...

Giriş Tarihi: 14.03.2026 17:58
Rekor üstüne rekor kırarak büyük kârlar elde etmesini sağlayan altın, sadece bireysel yatırımcıların değil ülkelerin de gözdesi haline geldi.

Ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik risklere karşı kasasında sadece döviz rezervi bulundurmak istemeyen merkez bankalarını güvenli liman olan altına yöneldi.

Dünya Altın Konseyi (WGC) verilerine göre, son 5 yıllık süreçte (2020-2025/26 arası) merkez bankalarının altın alımları tarihi rekor seviyelere ulaştı. Özellikle 2022 ve 2024 yıllarındaki agresif alımlar dikkat çekiyor.

ALTIN YARIŞINDA KİM ÖNDE KİM GERİDE?

Son beş yıla yayılan veriler incelendiğinde, rezerv politikasında iki uç nokta dikkat çekiyor. Listenin zirvesinde yer alan Çin, yaklaşık 357.1 tonluk devasa alımıyla dolar bağımlılığını azaltma konusundaki kararlılığını sürdürürken, diğer tarafta ise listenin 15. sırasında yer alan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), yaklaşık 51.7 tonluk artışla listenin sonunda yer aldı.

TÜRKİYE DEVLERİ GERİDE BIRAKTI, PODYUMA YÜKSELDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak döneminde başlattığı hamleler ile altın rezervini artırmaya devam eden Türkiye, mevcut altın rezervinin yanı sıra son 5 yılda yaptığı altın alımlarıyla da dikkat çekiyor.

Türkiye son 5 yılda en çok altın alan ülkeler listesinde podyuma yükselen devletlerin arasında yer alıyor.

Kasasında 600 tonun üzerine rezerv bulundurmaya devam eden Türkiye, Asya'dan Afrika'ya, Avrupa'dan Amerika'ya ülkeyi geride bırakmayı başardı.

Peki hangi ülke ne kadar altın aldı? İşte son 5 yılda en çok altın satın alan 15 ülke...

15- BAE: 51.7 ton

14- Rusya: 55.4 ton

13- Çekya: 62.8 ton

12- Katar: 73.0 ton

11- Irak: 74.6 ton

10- Singapur: 77.3 ton

9- Macaristan: 78.5 ton

8- Tayland: 80.6 ton

7- Japonya: 80.8 ton

6- Azerbaycan: 83.6 ton

5- Brezilya: 105.1 ton

4- Hindistan: 245.3 ton

3- Türkiye: 251.8 ton

2- Polonya: 314.6 ton

1- Çin: 357.1 ton

Dünyanın en çok altına sahip ülkeleri belli oldu. Dünya Altın Konseyi (WGC) merkez bankalarının altın rezervlerine ilişkin son veriler de Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti.

MERKEZ BANKALARI ALTIN ALIMINDA HIZ KESTİ

Dünya Altın Konseyi (WGC) APAC Kıdemli Araştırma Lideri Marissa Salim'i son aylık raporuna göre Ocak ayında dünya genelindeki merkez bankaları net 5 ton altın alımı gerçekleştirdi; bu miktar, 2025 yılındaki aylık ortalama olan 27 tonun oldukça altında kaldı.