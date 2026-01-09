Trend
Trend Ekonomi
Dünyanın en çok altını olan ülkeler belli oldu! İşte küresel altın liginde Türkiye'nin sırası
Dünya Altın Konseyi (WGC) ülkelerin sahip olduğu altın miktarını açıkladı. Yükselen fiyatlar ve jeopolitik riskler sadece yatırımcıları değil, Merkez Bankaları'nı da güvenli liman arayışına yönlendirdi. Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminde atılan adımların etkisiyle Türkiye, ABD, Avrupa, Rusya ve Çin'in yer aldığı listede konumunu güçlendirdi. İşte dünyanın en çok altını olan ülkeleri...
Giriş Tarihi: 09.01.2026 12:14
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 12:15