Trend Galeri Trend Ekonomi Dünyanın en çok altını olan ülkeler belli oldu! İşte küresel altın liginde Türkiye'nin sırası

Dünyanın en çok altını olan ülkeler belli oldu! İşte küresel altın liginde Türkiye'nin sırası

Dünya Altın Konseyi (WGC) ülkelerin sahip olduğu altın miktarını açıkladı. Yükselen fiyatlar ve jeopolitik riskler sadece yatırımcıları değil, Merkez Bankaları'nı da güvenli liman arayışına yönlendirdi. Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminde atılan adımların etkisiyle Türkiye, ABD, Avrupa, Rusya ve Çin'in yer aldığı listede konumunu güçlendirdi. İşte dünyanın en çok altını olan ülkeleri...

Giriş Tarihi: 09.01.2026 12:14 Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 12:15
Altın fiyatları tarihi seviyelere yükselirken, Merkez bankaları stok artırmaya hızla devam ediyor. Altın, 30 yıl sonra ilk kez hazine tahvillerini geride bırakarak, dünyanın en büyük resmi rezerv konumuna yükseldi. Türkiye, altın rezervlerini hızla artırarak dünya sıralamasında üst basamaklara tırmandı. Peki, dünya altın rezervleri listesinde Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? İşte Dünya Altın Konsey'inin yayımladığı sıralamada son tablo...

ALTIN EN BÜYÜK REZERV OLDU

Dünya Altın Konseyi'nin (WGC) yayımladığı raporda yer alan son verilere göre, yabancı merkez bankalarının elindeki altının toplam değeri 4 trilyon dolara yaklaştı.

1922 yılından sonra ilk kez altın, ABD Hazine tahvillerini geride bırakarak dünyanın en büyük resmi rezerv varlığı haline geldi.

TÜRKİYE KONUMUNU GÜÇLENDİRDİ

Merkez Bankası'nın kasası her geçen gün daha da dolarken, altın rezervinde yükseliş WGC verilerine de yansıdı. Türkiye küresel altın liginde birçok Avrupa ülkesini geride bırakarak devler ligindeki yerini sağlamlaştırdı.

2025'in 3. çeyreğinde 6.52 ton altın alan Türkiye, rezervini en çok artıran 3. ülke oldu. Bu dönemde Kazakistan 18.21 ton, Brezilya 15.49 ton altın alırken, Çin ise 4.98 ton ile Türkiye'nin gerisinde kaldı.

Genel sıralamada ise Türkiye 10. sıradan 9. sıraya yükseldi.

İşte küresel altın liginde ilk 20 ülke:

20- Singapur: 204,71 ton

19- Belçika: 227 ton

18- Tayland: 234 ton

17- Avusturya: 279,99 ton

16- İspanya: 281 ton

15 - Birleşik Krallık: 310 ton

14 - Kazakistan: 324 ton

13 Özbekistan: 361 ton

12 Portekiz: 382 ton

11 Polonya: 515,34 ton

10 Hollanda: 612 ton

9 - Türkiye: 641,28 ton

8- Japonya: 845 ton

7- Hindistan: 880,18 ton

6- Çin: 2.264 ton

5 - Rusya: 2.329,63 ton

4- Fransa: 2.437 ton

3 - İtalya: 2.451,84 ton

2- Almanya: 3.350,25 ton

1 - ABD: 8.133,46 ton