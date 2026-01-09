Dünyanın en çok altını olan ülkeler belli oldu! İşte küresel altın liginde Türkiye’nin sırası

TÜRKİYE KONUMUNU GÜÇLENDİRDİ

Merkez Bankası'nın kasası her geçen gün daha da dolarken, altın rezervinde yükseliş WGC verilerine de yansıdı. Türkiye küresel altın liginde birçok Avrupa ülkesini geride bırakarak devler ligindeki yerini sağlamlaştırdı.

2025'in 3. çeyreğinde 6.52 ton altın alan Türkiye, rezervini en çok artıran 3. ülke oldu. Bu dönemde Kazakistan 18.21 ton, Brezilya 15.49 ton altın alırken, Çin ise 4.98 ton ile Türkiye'nin gerisinde kaldı.

Genel sıralamada ise Türkiye 10. sıradan 9. sıraya yükseldi.