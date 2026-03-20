Dünyanın en pahalı ve en ucuz akaryakıtı nerede? İşte ülke ülke benzin ve motorin fiyatları

ABD'DE AKARYAKIT FİYATLARI SON YILLARIN ZİRVESİNDE

American Automobile Association verilerine göre, ülke genelinde ortalama dizel fiyatı galon (1 galon = 3.785 litre) başına 5,044 dolara yükseldi. Bu, Aralık 2022'den bu yana en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

Kaliforniya 5,62 dolar ile ABD'de en yüksek akaryakıt fiyatının uygulandığı eyalet oldu. Onu Washington ve Hawaii takip etti. . Nevada, Oregon, Arizona, Alaska ve Illinois eyaletlerinde ise dizel yakıt ortalama 4 dolardan satılıyor.