Dünyanın en pahalı ve en ucuz akaryakıtı nerede? İşte ülke ülke benzin ve motorin fiyatları

ABD ve İsrail'in Orta Doğu'da yaktığı ateş petrol fiyatlarını zıplattı. Brent Petrol, tarihi yükseliş ile 114 dolara kadar yükseldi. Petrol fiyatlarındaki ateş akaryakıt fiyatlarında da yükselişe neden oldu. ABD başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında dizel ve benzin fiyatları zamlandıkça zamlandı. Peki en pahalı ve en ucuz akaryakıt fiyatı hangi ülkede? İşte ülke ülke akaryakıt fiyatları...

Giriş Tarihi: 20.03.2026 16:27 Güncelleme Tarihi: 20.03.2026 16:53
Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve özellikle ABD–İran hattındaki savaş, küresel enerji piyasalarını derinden sarstı. Petrol fiyatlarının hızla yükselmesiyle birlikte, birçok ülkede akaryakıt fiyatları rekor seviyelere yaklaşırken, dikkat çeken bir gelişme yaşandı: Dizel fiyatları birçok ülkede benzini geride bıraktı.

ABD'DE AKARYAKIT FİYATLARI SON YILLARIN ZİRVESİNDE

American Automobile Association verilerine göre, ülke genelinde ortalama dizel fiyatı galon (1 galon = 3.785 litre) başına 5,044 dolara yükseldi. Bu, Aralık 2022'den bu yana en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

Kaliforniya 5,62 dolar ile ABD'de en yüksek akaryakıt fiyatının uygulandığı eyalet oldu. Onu Washington ve Hawaii takip etti. . Nevada, Oregon, Arizona, Alaska ve Illinois eyaletlerinde ise dizel yakıt ortalama 4 dolardan satılıyor.

Benzin fiyatı ise 0,232 dolar artarak 3,68 dolara çıktı. Benzin fiyatları böylelikle yüzde 26,9 artış göstererek Katrina Kasırgası'ndan bu yana en yüksek aylık sıçramayı yaşadı.

AVRUPA'DA AKARYAKIT FİYATLARI HIZLA ARTIYOR

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun "Haftalık Petrol Bülteni" verilerine göre, akaryakıt fiyatlarındaki artış hızı Almanya dışındaki ülkelerde ivme kazandı.

Saldırıların ilk günlerinde Almanya'da, diğer AB ülkelerine kıyasla çok daha hızlı yükselen fiyatlar, son bir haftada komşu ülkelerin de arayı kapatmasıyla dengelendi.

ALMANYA'DAN POLONYA'YA AKARYAKIT TURİZMİ BAŞLADI

Avrupa'da akaryakıtın en pahalı olduğu ülkeler listesinde Hollanda ve Danimarka ilk sıraları paylaşıyor. Özellikle Danimarka, dizel fiyatlarındaki artış oranında Almanya'yı geride bırakırken Avusturya'daki fiyat artış hızı da Alman piyasasıyla neredeyse eşitlendi. Mevcut tabloda Polonya, Çekya, Lüksemburg ve Belçika, vergi avantajları nedeniyle halen Almanya'dan daha ucuz akaryakıt sunsa da bu ülkelerdeki "akaryakıt turizmi" cazibesini kısmen yitirmeye başladı.

İngiltere'de akaryakıt fiyatlarının son 18 ayın en yüksek seviyesine ulaştı, İtalya ise akaryakıt fiyatlarını düşürmek için geçici tedbir alarak yakıt vergilerinde farklı oranlarda indirime gitti.

İşte Orta Doğu'daki savaşın ardından ülke ülke en ucuz ve en pahalı akaryakıt fiyatları:

1- Rusya

Benzin: ~0.811 $/L
Motorin: ~0.936 $/L

2- ABD:

Benzin: 1.075 $/L
Motorin: 1.340 $/L

3- Japonya

Benzin: ~0.997 $/L
Motorin: ~0.922 $/L

4- Çin

Benzin: ~1.192 $/L

Motorin: ~1.059 $/L

5- Türkiye

Benzin: 1.400 $/L
Motorin: 1.491 $/L

6- Kanada

Benzin: ~1.361 $/L
Motorin: ~1.550 $/L

7- Bulgaristan

Benzin: ~1.507 $/L
Motorin: ~1.588 $/L

8- Polonya

Benzin :1.505 €/L

Motorin: 1.737 €/L

9- Malta

Benzin: ~1.546 $/L
Motorin: ~1.396 $/L

10- Sırbistan

Benzin: ~1.827 $/L
Motorin: ~2.044 $/L

11- İngiltere

Benzin: ~1.874 $/L
Motorin: ~2.121 $/L

12- Romanya

Benzin: 1.703€/L

Motorin: 1.809 €/L

13- İtalya

Benzin: ~2.111 $/L
Motorin: ~2.370 $/L

14- Fransa

Benzin: ~2.152 $/L
Motorin: ~2.328 $/L

15- Yunanistan

Benzin: ~2.220 $/L
Motorin: ~2.194 $/L

16 İsviçre

Benzin: ~2.274 $/L
Motorin: ~2.491 $/L

17- Almanya

Benzin: 2.085 €/L

Motorin: 2.146 €/L

18- Hollanda

Benzin: 2.262 €/L

Motorin: 2.264 €/L