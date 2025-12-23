Trend Galeri Trend Ekonomi Dünyanın en zengin 25 ailesi belli oldu! Ne Rothschild ne Rockefeller... Listeye damga vuran aileye bakın

Dünyanın en zengin 25 ailesi belli oldu! Ne Rothschild ne Rockefeller... Listeye damga vuran aileye bakın

Servetleriyle birçok ülkeyi geride bırakan dünyanın en zengin 25 ailesi belli oldu. Rothschild ve Rockefeller ailelerinin yer almadığı listeye ilk kez dört farklı kıtadan dört aile katıldı. Peki dünyanın en zenginleri listesinde zirveye hangi aile oturdu? İşte ayrıntılar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.12.2025 12:56
Dünyanın en zengin 25 ailesi belli oldu! Ne Rothschild ne Rockefeller... Listeye damga vuran aileye bakın

Servetleriyle dudak uçuklatan, birçok gelişmekte olan ülkeyi geride bırakan dünyanın en zengin aileleri belli oldu. ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg tarafından her yıl hazırlanan "Dünyanın En Zengin Aileleri" listesi yayımlandı. 25 ailenin yer aldığı listede bu yıl ilk kez dört farklı kıtadan dört aile katıldı.

Dünyanın en zengin 25 ailesi belli oldu! Ne Rothschild ne Rockefeller... Listeye damga vuran aileye bakın

SERVETLERİNE SERVET KATTILAR

Listedeki en zengin 25 aile son bir yılda servetlerine servet kattı. Artan hisse senedi fiyatları, değerli metallerdeki yükselişlerin yanı sıra evcil hayvan maması gibi mallara olan talebin artması milyarderleri daha da zengin etti.

Dünyanın en zengin ailelerin toplam serveti, bir yıl öncesine göre 358,7 milyar dolar daha fazla arttı. 25 milyarder aile toplamda 2,9 trilyon dolarlık bir serveti yönetiyor.

Dünyanın en zengin 25 ailesi belli oldu! Ne Rothschild ne Rockefeller... Listeye damga vuran aileye bakın

ZİRVEDE YARIM TRİLYON DOLARI AŞAN AİLE VAR

ABD'den Çin'e, Hindistan'dan Fransa'ya, Katar'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne kadar birçok ülkeden ailenin bulunduğu listenin zirvesinde ilk kez yarım trilyon doları aşan net servetiyle dünyanın en büyük perakendeci ailesi yer aldı.

Dünyanın en zengin 25 ailesi belli oldu! Ne Rothschild ne Rockefeller... Listeye damga vuran aileye bakın

ROTSCHİLD VE ROCKEFELLER LİSTEDE YOK

Dünyanın en zengin aileleri listesinde, birçok komplo teorisinin merkezinde olan Rothschild ve Rockefeller ailelerinin yer almaması dikkat çekti. Bu aileler fakirleştiklerinden değil, servetlerinin dağınık, karmaşık, şeffalıktan uzak ve gizli olması nedeniyle listede yer almıyor.

Dünyanın en zengin 25 ailesi belli oldu! Ne Rothschild ne Rockefeller... Listeye damga vuran aileye bakın

Peki dünyanın en zenginleri kim? İşte dünyanın en zengin 25 ailesi...

Dünyanın en zengin 25 ailesi belli oldu! Ne Rothschild ne Rockefeller... Listeye damga vuran aileye bakın

25. Luksic Ailesi (46,4 milyar dolar):

Şili merkezli bu ailenin serveti, Andronico Luksic'in 1950'lerde bakır madenciliğiyle başlattığı işlere dayanmaktadır. Günümüzde Antofagasta adlı bakır devinin yanı sıra bankacılık, biracılık ve nakliye sektörlerinde faaliyet gösteren Quinenco grubuyla Güney Amerika'nın en zengin hanedanı konumundadırlar.

Dünyanın en zengin 25 ailesi belli oldu! Ne Rothschild ne Rockefeller... Listeye damga vuran aileye bakın

24. Duncan Ailesi (48 milyar dolar):

Teksaslı Dan Duncan tarafından 1968'de kurulan Enterprise Products Partners, ABD'nin en büyük enerji altyapı şirketlerinden biridir. Kurucunun 2010 yılındaki vefatından sonra dört çocuğu, devasa boru hattı ağlarına sahip olan bu enerji imparatorluğunu devralmıştır

Dünyanın en zengin 25 ailesi belli oldu! Ne Rothschild ne Rockefeller... Listeye damga vuran aileye bakın

23. Olayan Ailesi (50 milyar dolar):

Suudi Arabistan kökenli bu aile, gıdadan sağlığa ve enerjiye kadar pek çok sektörde faaliyet gösteren çok uluslu bir konglomeratı (Olayan Group) yönetmektedir. Suliman Olayan tarafından temelleri atılan grup, küresel çapta 40 milyon fit kareden fazla gayrimenkule ve bölgedeki yüzlerce Burger King şubesine sahip.

Dünyanın en zengin 25 ailesi belli oldu! Ne Rothschild ne Rockefeller... Listeye damga vuran aileye bakın

22. Chearavanont Ailesi (53,3 milyar dolar):

Taylandlı bu aile, 1921'de küçük bir tohum dükkanıyla işe başlayan Charoen Pokphand Group'u yönetmektedir. Günümüzde gıda, perakende ve telekomünikasyon sektörlerinde devleşen grup, Güneydoğu Asya'nın en büyük finansal teknoloji birimlerinden birine de sahiptir

Dünyanın en zengin 25 ailesi belli oldu! Ne Rothschild ne Rockefeller... Listeye damga vuran aileye bakın

21. Van Damme, De Spoelberch ve De Mevius Aileleri ($53,8 milyar):

Bu üç Belçikalı aile, dünyanın en büyük bira üreticisi olan Anheuser-Busch InBev'in arkasındaki ana güçtür. Kökleri 14. yüzyıla kadar uzanan biracılık geçmişine sahip olan aileler, Stella Artois ve Jupiler gibi markaları bünyesinde barındıran devasa bir içecek imparatorluğunu kontrol etmektedir

Dünyanın en zengin 25 ailesi belli oldu! Ne Rothschild ne Rockefeller... Listeye damga vuran aileye bakın

20. Ferrero Ailesi ($54,9 milyar):

İtalyan Ferrero ailesi, Nutella, Ferrero Rocher ve Kinder gibi dünya çapında tanınan markaların sahibidir. Küçük bir pastaneden doğan şirket, Giovanni Ferrero liderliğinde küresel satın almalarla büyümeye devam ederek 170'ten fazla ülkede faaliyet göstermektedir.

Dünyanın en zengin 25 ailesi belli oldu! Ne Rothschild ne Rockefeller... Listeye damga vuran aileye bakın

19. Albrecht Ailesi ($55,2 milyar):

Alman Albrecht kardeşler (Theo ve Karl), ebeveynlerinin bakkal dükkanını devralarak indirimli market zinciri Aldi'yi kurmuşlardır. Şirket günümüzde Aldi Nord ve Aldi Sued olarak ikiye ayrılmış olsa da toplamda 10.000'den fazla mağazaya ve ABD'deki ünlü Trader Joe's zincirine sahip.

Dünyanın en zengin 25 ailesi belli oldu! Ne Rothschild ne Rockefeller... Listeye damga vuran aileye bakın

18. Del Vecchio Ailesi ($56,2 milyar):

İtalyan aile, Ray-Ban gibi ikonik markaları bünyesinde barındıran dünyanın en büyük gözlük üreticisi EssilorLuxottica'nın sahibidir. Kurucu Leonardo Del Vecchio'nun 2022'deki ölümünden sonra miras sekiz varis arasında paylaştırılmış, aile son dönemde bankacılık gibi farklı alanlarda da yatırımlara başladı.

Dünyanın en zengin 25 ailesi belli oldu! Ne Rothschild ne Rockefeller... Listeye damga vuran aileye bakın

17. Larrea Mota Velasco Ailesi ($58,5 milyar):

Meksika'nın "Bakır Kralı" olarak bilinen Jorge Larrea Ortega tarafından temelleri atılan aile, ülkenin en büyük madencilik şirketi Grupo Mexico'yu işletmektedir. Madenciliğin yanı sıra geniş bir yük demiryolu ağına da sahip olan aile, servetini sanayi ve ulaştırma yatırımlarıyla büyütmüştür.

Dünyanın en zengin 25 ailesi belli oldu! Ne Rothschild ne Rockefeller... Listeye damga vuran aileye bakın

16. Ofer Ailesi ($60,7 milyar):

İsrailli Sammy Ofer'in 1950'lerde aldığı tek bir kargo gemisiyle başlayan bu serüven, dünyanın en büyük özel nakliye filolarından birine dönüşmüştür. Bugün ailenin iki kolu; nakliye, gayrimenkul ve enerji gibi alanlarda faaliyet gösteren ayrı ticari grupları yönetmektedir.

Dünyanın en zengin 25 ailesi belli oldu! Ne Rothschild ne Rockefeller... Listeye damga vuran aileye bakın

15. Quandt Ailesi ($61,3 milyar):

Alman Quandt ailesi, otomobil devi BMW'nin yaklaşık yarısına sahiptir. Herbert Quandt'ın 1960'larda iflasın eşiğindeki BMW'ye yaptığı stratejik yatırım, aileyi küresel lüks araç pazarının en güçlü hanedanlarından biri haline getirmiştir

Dünyanın en zengin 25 ailesi belli oldu! Ne Rothschild ne Rockefeller... Listeye damga vuran aileye bakın

14. Pritzker Ailesi ($65,6 milyar):

Ukraynalı bir göçmenin torunları olan Pritzker'ler, dünya çapındaki Hyatt Hotels zincirinin kurucuları ve sahipleridir. Gayrimenkul yatırımlarıyla servetini perçinleyen aile, aynı zamanda ABD siyasetinde de aktif rol alan Penny ve J.B. Pritzker gibi önemli isimleri barındırmaktadır

Dünyanın en zengin 25 ailesi belli oldu! Ne Rothschild ne Rockefeller... Listeye damga vuran aileye bakın

13. Hoffmann ve Oeri Aileleri ($69,4 milyar):

İsviçreli ilaç devi Roche Holding'in kurucusu Fritz Hoffmann-La Roche'un torunlarıdır. Onkoloji ilaçlarıyla dünya lideri olan şirketin çoğunluk hissesini elinde tutan aile, beş nesildir tıp dünyasındaki ağırlığını korurken aynı zamanda doğayı koruma projelerine verdikleri destekle bilinmektedir

Dünyanın en zengin 25 ailesi belli oldu! Ne Rothschild ne Rockefeller... Listeye damga vuran aileye bakın

12. Cargill ve MacMillan Aileleri ($73,9 milyar):

1865 yılında bir tahıl deposuyla işe başlayan William W. Cargill'in soyundan gelen aileler, ABD'nin en büyük özel şirketlerinden biri olan Cargill'i yönetmektedir. Gıda, tarım ve endüstriyel ürünler alanında bir dev olan şirket, yedi nesildir aile kontrolünde kalmayı başarmıştır

Dünyanın en zengin 25 ailesi belli oldu! Ne Rothschild ne Rockefeller... Listeye damga vuran aileye bakın

11. Johnson Ailesi ($76,4 milyar):

Boston merkezli bu hanedan, finans hizmetleri devi Fidelity Investments'ı yönetmektedir. Abigail Johnson liderliğindeki şirket, trilyonlarca dolarlık varlığı yönetmekte ve ABD'deki yetişkinlerin yaklaşık beşte birine emeklilik ve yatırım hizmetleri sunmaktadır

Dünyanın en zengin 25 ailesi belli oldu! Ne Rothschild ne Rockefeller... Listeye damga vuran aileye bakın

10. Thomson Ailesi ($82,1 milyar):

Kanada'nın en zengin ailesi olan Thomson'lar, küresel medya ve veri devlerinden Thomson Reuters'ın yaklaşık %70'ine sahiptir. 1930'larda bir radyo istasyonuyla başlayan bu başarı hikayesi, günümüzde finansal veri ve haber servislerinde dünya liderliğine dönüşmüştür

Dünyanın en zengin 25 ailesi belli oldu! Ne Rothschild ne Rockefeller... Listeye damga vuran aileye bakın

9. Wertheimer Ailesi ($85,6 milyar):

Fransız Wertheimer kardeşler, moda dünyasının efsanesi Chanel'in sahibidir. Servetleri, dedelerinin 1920'lerde tasarımcı Coco Chanel'e verdiği finansal desteğe dayanan aile, ayrıca yarış atları ve prestijli üzüm bağlarına da sahiptir

Dünyanın en zengin 25 ailesi belli oldu! Ne Rothschild ne Rockefeller... Listeye damga vuran aileye bakın

7. Mars Ailesi ($143,4 milyar):

M&M's, Snickers ve Milky Way gibi markalarıyla tanınan şekerleme devi Mars Inc.'in sahibi olan ailedir. Son yıllarda evcil hayvan bakımı sektörüne de (Pedigree, Whiskas) giren şirket, gelirin yarısından fazlasını artık bu alandan elde etmektedir

Dünyanın en zengin 25 ailesi belli oldu! Ne Rothschild ne Rockefeller... Listeye damga vuran aileye bakın

7. Ambani Ailesi ($105,6 milyar):

Hindistan'ın en güçlü ailesi olan Ambani'ler, enerji, perakende ve telekomünikasyon alanlarında faaliyet gösteren Reliance Industries'in başındadır. Mukesh Ambani liderliğindeki aile, dünyanın en pahalı özel konutlarından biri olan 27 katlı bir malikanede yaşamaktadır

Dünyanın en zengin 25 ailesi belli oldu! Ne Rothschild ne Rockefeller... Listeye damga vuran aileye bakın

6. Koch Ailesi ($150,5 milyar):

ABD merkezli Koch Inc. şirketini yöneten aile, petrolden üretime kadar çok geniş bir alanda faaliyet göstermektedir. Yıllık yaklaşık 125 milyar dolar geliri olan bu sanayi devini Fred Koch kurmuş, oğulları Charles ve David ise şirketi küresel bir güce dönüştürmüştür