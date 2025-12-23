Dünyanın en zengin 25 ailesi belli oldu! Ne Rothschild ne Rockefeller... Listeye damga vuran aileye bakın

SERVETLERİNE SERVET KATTILAR

Listedeki en zengin 25 aile son bir yılda servetlerine servet kattı. Artan hisse senedi fiyatları, değerli metallerdeki yükselişlerin yanı sıra evcil hayvan maması gibi mallara olan talebin artması milyarderleri daha da zengin etti.

Dünyanın en zengin ailelerin toplam serveti, bir yıl öncesine göre 358,7 milyar dolar daha fazla arttı. 25 milyarder aile toplamda 2,9 trilyon dolarlık bir serveti yönetiyor.