Dünyanın en zengini olmadan önce ne yapıyorlardı? İşte milyarderleri en dipten servete götüren ilk işleri

9 - MİCROSOFT'U REDDETTİ, FACEBOOK İLE DÜNYAYI SALLADI

Facebook'un yani bugünkü adıyla Meta'nın kurucusu olan Mark Zuckerberg, henüz 12 yaşındayken bilgisayar yazılımlarına ilgi duydu. Zuckerberg, Atari BASIC programlama diliyle "Zucknet" adlı bir mesajlaşma programı geliştirdi. Müzik dinleme yazılımlarındaki boşluğu fark eden Zuckerberg, Pandora'nın öncüllerinden sayılan Synapse Media Player adlı uygulamayı hayata geçirdi.

Microsoft ve AOL gibi dev şirketlerden gelen iş tekliflerini geri çeviren Zuckerberg, Harvard Üniversitesi'ne kaydoldu ve burada dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri haline gelen Facebook'u kurdu.

Küresel bir teknoloji imparatorluğu inşa eden Mark Zuckerberg'ün güncel serveti Forbes verilerine göre yaklaşık 223,2 milyar dolar seviyesinde.