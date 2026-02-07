Trend Galeri Trend Ekonomi Dünyanın en zenginleri belli oldu! 1 trilyon dolarlık tarihi değişim... İşte Türklerin de olduğu liste

Dünyanın en zengin insanları zirvesinde kıyasıya yarış sürüyor. SpaceX ve xAI şirketlerinin birleşme kararı sonrası Elon Musk'ın kişisel serveti tarihi seviyelere yükseldi. Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg ise Amazon hisseleri düşmesi nedeniyle serveti eriyen Jeff Bezos'u geçerek dünyanın en zengin 4. kişisi oldu. Listede en büyük değişim ise ikinci sıradaki Oracle başkanı Larry Ellison yaşadı. İşte dünyanın en zengin insanları...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.02.2026 17:08
Dünyanın en zenginleri listesi güncellendi. Listeye SpaceX ve xAI şirketlerinin birleşme kararı sonrası serveti 1 trilyon dolara koşan Elon Musk damgasını vururken, Mark Zuckerberg şirketi zarar eden Jeff Bezos'u geride bıraktı.

Listede en büyük değişim ise ikinci sıradaki Oracle başkanı Larry Ellison yaşadı. Serveti neredeyse yarı yarıya eriyen Ellison 6. sıraya kadar geriledi.

İşte dünyanın en zengin 10 insanı

10- Warren Buffett
150 milyar dolar

9 - Jensen Huang

155 milyar dolar

8 - Steve Ballmer

167 milyar dolar

7 - Bernard Arnault

207 milyar dolar

6- Larry Ellison

246 milyar dolar

5- Jeff Bezos

218,9 milyar dolar

4- Mark Zuckerberg
226,6 milyar dolar

3- Sergey Brin


246,6 milyar dolar

2- Larry Page


267,3 milyar dolar

1 Elon Musk


839,4 milyar dolar

Öte yandan milyarderler listesindeki Türk iş adamları da dikkat çekiyor. Türk milyarderlerin servet sıralaması şu şekilde:

10 - Nihat Özdemir

2,02 milyar dolar

9 -Sezai Bacaksız

2,02 milyar dolar

8 -Mustafa Rahmi Koç

2,61 milyar dolar

7 -Ferit Faik Şahenk
2,64 milyar dolar

6 - Feridun Geçgel
2,75 milyar dolar

5- Erman Ilıcak
2,85 milyar dolar

4 -Mehmet Sinan Tara

3,53 milyar dolar

3- Şaban Cemil Kazancı
5,1 milyar dolar

2- Murat Ülker
5,5 milyar dolar

1- Hamdi Ulukaya
15,8 milyar dolar