Dünyanın en zenginleri belli oldu! 1 trilyon dolarlık tarihi değişim... İşte Türklerin de olduğu liste
Dünyanın en zengin insanları zirvesinde kıyasıya yarış sürüyor. SpaceX ve xAI şirketlerinin birleşme kararı sonrası Elon Musk'ın kişisel serveti tarihi seviyelere yükseldi. Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg ise Amazon hisseleri düşmesi nedeniyle serveti eriyen Jeff Bezos'u geçerek dünyanın en zengin 4. kişisi oldu. Listede en büyük değişim ise ikinci sıradaki Oracle başkanı Larry Ellison yaşadı. İşte dünyanın en zengin insanları...
Giriş Tarihi: 07.02.2026 17:08