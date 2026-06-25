Dünyanın en zenginleri bu şehirlerde yaşıyor! Küresel servet liginde Türkiye sürprizi... İşte o liste

Servet büyüklüğünde ise zirvede İtalya'nın gözlük devi EssilorLuxottica'nın varisleri olan İtalyan kardeşler Clemente ve Luca Del Vecchio var.

Onları, her biri yaklaşık 6,6 milyar dolar servete sahip olan Almanya'dan dört von Baumbach kardeşi yakından takip ediyor. Bu kardeşler, 1885 yılında kurulan büyük bir ilaç şirketi olan Boehringer Ingelheim'ın varisleridir.