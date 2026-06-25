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Dünyanın en zenginleri bu şehirlerde yaşıyor! Küresel servet liginde Türkiye sürprizi... İşte o liste

Küresel servetin coğrafi dağılımını mercek altına alan uluslararası Hurun Küresel Zenginler Listesi (2026) verileri açıklandı. Dünya genelindeki toplam dolar milyarderi sayısı 4 bin 20'ye ulaşırken küresel servet ligine Türkiye sürprizi damga vurdu.

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.06.2026 11:16 Güncelleme Tarihi: 25.06.2026 12:29
Dünyanın en zenginleri bu şehirlerde yaşıyor! Küresel servet liginde Türkiye sürprizi... İşte o liste

Küresel servetin coğrafi dağılımını mercek altına alan uluslararası Hurun Küresel Zenginler Listesi (2026) verileri açıklandı. Yapay zeka çılgınlığı ve teknoloji yatırımlarının damga vurduğu yeni endekste, dünya genelindeki toplam dolar milyarderi sayısı 4 bin 20'ye ulaştı. Raporda Türkiye adına en dikkat çekici veri ise mega kent İstanbul'un küresel ultra zenginler ligindeki yükselişi oldu.

Dünyanın en zenginleri bu şehirlerde yaşıyor! Küresel servet liginde Türkiye sürprizi... İşte o liste

İSTANBUL KÜRESEL SERVET LİGİNE DAMGA VURDU

Yayımlanan güncel verilere göre mega kent İstanbul, bünyesinde barındırdığı 31 dolar milyarderi ile dünya genelinde en çok milyardere ev sahipliği yapan 24. şehir konumuna yükseldi. Bu performansıyla İstanbul; Londra, Paris, San Francisco ve Moskova gibi küresel finans merkezlerinin yer aldığı listede kendine güçlü bir yer bulurken, Japonya'nın başkenti Tokyo gibi dev bir metropolle aynı seviyede ağırlık sergiledi. Bölgesel rakiplerden Dubai ise 24 milyarderle listenin gerisinde kaldı.

Dünyanın en zenginleri bu şehirlerde yaşıyor! Küresel servet liginde Türkiye sürprizi... İşte o liste

ZİRVE DEĞİŞMEDİ AMA...

New York, 146 milyarderle dünya liderliğini korumaya devam ederken milyarderler listesine özellikle Çin kentleri ezici hakimiyet kurdu. Dünyanın en çok milyardere sahip ilk 4 şehrinden 3'ünü Çin kentleri oluşturdu.

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Dünyanın en zenginleri bu şehirlerde yaşıyor! Küresel servet liginde Türkiye sürprizi... İşte o liste

Hindistan'ın finans merkezi Mumbai ise 95 milyarderle 6. sıraya yerleşerek yükselişini sürdürdü. Rapor genelinde, listelenen en yüksek milyarder nüfusuna sahip ilk 32 şehrin %34'ünü tek başına Çin kentleri oluştururken, toplam milyarder nüfusunun %58'inin artık Asya kıtasında yaşaması küresel servet ekseninin radikal biçimde doğuya kaydığını kanıtladı.

Dünyanın en zenginleri bu şehirlerde yaşıyor! Küresel servet liginde Türkiye sürprizi... İşte o liste

YENİ MİLYARDERLER YAPAY ZEKA İLE LİSTEYE GİRDİ

Raporda öne çıkan bir diğer çarpıcı detay ise servet üretim kaynakları oldu. 2026 listesine sadece yapay zeka odaklı şirketlerden 114 milyarder dahil olurken, bunların 46'sı listeye ilk kez giriş yaptı. Nvidia, OpenAI ve Anthropic gibi devlerin değerlemeleri küresel servet haritasını doğrudan şekillendirdi.

Dünyanın en zenginleri bu şehirlerde yaşıyor! Küresel servet liginde Türkiye sürprizi... İşte o liste

İşte dünyanın en zenginlerinin yaşadığı şehirler:

1- New York (ABD): 146 milyarder

2- Shenzhen (Çin): 132 milyarder

3- Şanghay (Çin): 120 milyarder

4- Pekin (Çin): 107 milyarder

5- Londra (İngiltere): 102 milyarder

Dünyanın en zenginleri bu şehirlerde yaşıyor! Küresel servet liginde Türkiye sürprizi... İşte o liste

6- Mumbai (Hindistan): 95 milyarder

7- Hong Kong (Çin - ÖİB): 88 milyarder

8- San Francisco (ABD): 86 milyarder

9- Moskova (Rusya): 82 milyarder

10- Hangzhou (Çin): 65 milyarder

Dünyanın en zenginleri bu şehirlerde yaşıyor! Küresel servet liginde Türkiye sürprizi... İşte o liste

11- Yeni Delhi (Hindistan): 64 milyarder

12- Singapur (Singapur): 59 milyarder

13- Taipei (Tayvan): 51 milyarder

14- Paris (Fransa): 44 milyarder

15- São Paulo (Brezilya): 41 milyarder

Dünyanın en zenginleri bu şehirlerde yaşıyor! Küresel servet liginde Türkiye sürprizi... İşte o liste

16- Guangzhou (Çin): 41 milyarder

17- Los Angeles (ABD): 40 milyarder

18- Bangkok (Tayland): 40 milyarder

19- Suzhou (Çin): 39 milyarder

20- Seul (Güney Kore): 32 milyarder

Dünyanın en zenginleri bu şehirlerde yaşıyor! Küresel servet liginde Türkiye sürprizi... İşte o liste

21- Ningbo (Çin): 32 milyarder

22- Cakarta (Endonezya): 32 milyarder

23- Tokyo (Japonya): 31 milyarder

Dünyanın en zenginleri bu şehirlerde yaşıyor! Küresel servet liginde Türkiye sürprizi... İşte o liste

24- İstanbul (Türkiye): 31 milyarder

25- Bengaluru (Hindistan): 30 milyarder

Dünyanın en zenginleri bu şehirlerde yaşıyor! Küresel servet liginde Türkiye sürprizi... İşte o liste

26- Stockholm (İsveç): 29 milyarder

27- Milano (İtalya): 28 milyarder

28- Dallas (ABD): 28 milyarder

29- Toronto (Kanada): 26 milyarder

30- Palm Beach (ABD): 24 milyarder

Dünyanın en zenginleri bu şehirlerde yaşıyor! Küresel servet liginde Türkiye sürprizi... İşte o liste

31- Melbourne (Avustralya): 24 milyarder

32- Dubai (Birleşik Arap Emirlikleri): 24 milyarder

Dünyanın en zenginleri bu şehirlerde yaşıyor! Küresel servet liginde Türkiye sürprizi... İşte o liste

Öte yandan Forbes'in 2026 milyarderler listesine göre, dünya genelinde 30 yaşın altında toplam 35 milyarder bulunuyor. Bu sayı şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviye olurken, genç milyarderlerin büyük bölümünün servetlerini ailelerinden miras alması dikkat çekti.

Dünyanın en zenginleri bu şehirlerde yaşıyor! Küresel servet liginde Türkiye sürprizi... İşte o liste

20'SİNDE DÜNYANIN EN GENÇ MİLYARDERİ OLDU

Dünyanın en genç milyarderi lider bir elektrik motoru üreticisi olan WEG'in varisi Brezilyalı Amelie Voigt Trejes (20).

Amelie ve iki kardeşi dahil olmak üzere hepsi 20'li yaşlarında olan bu yedi Voigt kuzeni, toplamda yaklaşık 9,5 milyar dolarlık bir serveti paylaşıyor.

Dünyanın en zenginleri bu şehirlerde yaşıyor! Küresel servet liginde Türkiye sürprizi... İşte o liste

Servet büyüklüğünde ise zirvede İtalya'nın gözlük devi EssilorLuxottica'nın varisleri olan İtalyan kardeşler Clemente ve Luca Del Vecchio var.

Onları, her biri yaklaşık 6,6 milyar dolar servete sahip olan Almanya'dan dört von Baumbach kardeşi yakından takip ediyor. Bu kardeşler, 1885 yılında kurulan büyük bir ilaç şirketi olan Boehringer Ingelheim'ın varisleridir.

Dünyanın en zenginleri bu şehirlerde yaşıyor! Küresel servet liginde Türkiye sürprizi... İşte o liste

ÇOĞUNA SERVETİ DEDESİ BIRAKTI

Araştırmaya göre 30 yaş altındaki 35 milyarderin yalnızca 12'si servetini kendi girişimleriyle oluşturdu. Geri kalanların tamamına yakını aile şirketleri ve miras yoluyla milyarderler kulübüne katıldı.

Dünyanın en zenginleri bu şehirlerde yaşıyor! Küresel servet liginde Türkiye sürprizi... İşte o liste

Listede Almanya ve İtalya öne çıktı. Özellikle Alman ilaç devi Boehringer Ingelheim'ın varisleri olan von Baumbach kardeşler ile İtalyan sanayi ve lüks tüketim ailelerinin mirasçıları genç milyarderler arasında önemli yer tuttu.

Liste, genç milyarderlerin önemli bölümünün Avrupa merkezli aile şirketlerinden geldiğini ortaya koydu. Almanya ve İtalya'nın yanı sıra Fransa, Norveç ve İsveç'ten de çok sayıda isim sıralamada yer aldı. Uzmanlar, çok kuşaklı aile şirketlerinin Avrupa'da halen güçlü şekilde varlığını sürdürmesinin bu tabloda etkili olduğunu belirtiyor.

Dünyanın en zenginleri bu şehirlerde yaşıyor! Küresel servet liginde Türkiye sürprizi... İşte o liste

YAPAY ZEKA YENİ MİLYARDERLER ÜRETİYOR

Kendi servetini oluşturan genç milyarderlerin büyük kısmı ise teknoloji ve yapay zeka sektöründen çıktı.

ABD merkezli yapay zeka işe alım platformu Mercor'un 22 yaşındaki kurucuları Surya Midha, Brendan Foody ve Adarsh Hiremath'ın her biri yaklaşık 2,2 milyar dolarlık servete ulaştı. Surya Midha, aynı zamanda dünyanın en genç kendi servetini yaratan milyarderi olarak öne çıktı.

Yapay zeka destekli yazılım şirketi Cursor'un kurucuları Aman Sanger, Michael Truell, Sualeh Asif ve Arvid Lunnemark da listede yer alan genç teknoloji milyarderleri arasında bulunuyor.

Dünyanın en zenginleri bu şehirlerde yaşıyor! Küresel servet liginde Türkiye sürprizi... İşte o liste

DÜNYADA SERVETİNİ KENDİSİ OLUŞTURAN EN GENÇ KADIN

Brezilya doğumlu, eski balerin ve MIT mezunu Luana Lopes Lara, tahmin piyasası platformu Kalshi'nin kurucularından biri olarak 29 yaşında milyarder oldu. Lara, dünyanın en genç kendi servetini yaratan kadın milyarderi olarak kayıtlara geçti.

Dünyanın en zenginleri bu şehirlerde yaşıyor! Küresel servet liginde Türkiye sürprizi... İşte o liste

İşte "Dünyanın En Genç Milyarderleri" listesindeki isimler

Dünyanın en zenginleri bu şehirlerde yaşıyor! Küresel servet liginde Türkiye sürprizi... İşte o liste

1- Clemente Del Vecchio (21, EssilorLuxottica) – 6.8 Milyar Dolar

Dünyanın en zenginleri bu şehirlerde yaşıyor! Küresel servet liginde Türkiye sürprizi... İşte o liste

2- Luca Del Vecchio (24, EssilorLuxottica) – 6.8 Milyar Dolar

Dünyanın en zenginleri bu şehirlerde yaşıyor! Küresel servet liginde Türkiye sürprizi... İşte o liste

3- Johannes von Baumbach (20, Boehringer Ingelheim) – 6.6 Milyar Dolar

4- Franz von Baumbach (24, Boehringer Ingelheim) – 6.6 Milyar Dolar

5- Katharina von Baumbach (26, Boehringer Ingelheim) – 6.6 Milyar Dolar

6- Maximilian von Baumbach (28, Boehringer Ingelheim) – 6.6 Milyar Dolar

Dünyanın en zenginleri bu şehirlerde yaşıyor! Küresel servet liginde Türkiye sürprizi... İşte o liste

7- Kevin David Lehmann (23, dm-drogerie markt) – 4.9 Milyar Dolar