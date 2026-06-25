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Dünyanın en zenginleri bu şehirlerde yaşıyor! Küresel servet liginde Türkiye sürprizi... İşte o liste
Dünyanın en zenginleri bu şehirlerde yaşıyor! Küresel servet liginde Türkiye sürprizi... İşte o liste
Küresel servetin coğrafi dağılımını mercek altına alan uluslararası Hurun Küresel Zenginler Listesi (2026) verileri açıklandı. Dünya genelindeki toplam dolar milyarderi sayısı 4 bin 20'ye ulaşırken küresel servet ligine Türkiye sürprizi damga vurdu.
Giriş Tarihi: 25.06.2026 11:16
Güncelleme Tarihi: 25.06.2026 12:29