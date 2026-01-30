Elektrik ve doğal gaz faturasına 400 milyar TL kaynak! Bakan Bayraktar zam sorusuna cevap verdi

SİNOP İÇİN GÜNEY KORE İLE MÜZAKERE

Sinop'ta yapılması planlanan nükleer güç santraliyle ilgili de bilgi veren Bayraktar, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Güney Kore Cumhurbaşkanı ile Ankara'da yaptığı görüşmeden sonra Güney Kore ile şu anda devam eden bir müzakere ve birlikte çalışma sürecimiz var. Onun önümüzde 6 ay ile 12 aylık bir takvim i var. Onun sonunda biraz daha net bir resim ortaya çıkmış olacak" dedi. Bayraktar, Trakya'da yapılması planlanan santralle ilgili de Çin ve Kanada ile görüştüklerini kaydetti.