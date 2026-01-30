Trend
Elektrik ve doğal gaz faturasına 400 milyar TL kaynak! Bakan Bayraktar zam sorusuna cevap verdi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, SABAH gazetesi ve A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar, şubatta elektrik ve doğal gazda bir zam planları olmadığını belirterek, "2026'da elektrik ve doğalgaz destekleri için yaklaşık 400 milyar TL ayrıldı" dedi.
