Trend Galeri Trend Ekonomi Elektrik ve doğal gaz faturasına 400 milyar TL kaynak! Bakan Bayraktar zam sorusuna cevap verdi

Elektrik ve doğal gaz faturasına 400 milyar TL kaynak! Bakan Bayraktar zam sorusuna cevap verdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, SABAH gazetesi ve A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar, şubatta elektrik ve doğal gazda bir zam planları olmadığını belirterek, "2026'da elektrik ve doğalgaz destekleri için yaklaşık 400 milyar TL ayrıldı" dedi.

BARIŞ ŞİMŞEK
Giriş Tarihi: 30.01.2026 07:02 Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 07:08
Elektrik ve doğal gaz faturasına 400 milyar TL kaynak! Bakan Bayraktar zam sorusuna cevap verdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2026 yılında yenilenebilir enerji yatırımlarının rekor seviyeye ulaşacağını açıkladı. Bayraktar, sanayici ve kurumların kendi öz tüketimlerini karşılamaları için 3 bin 500 megavatlık yenilenebilir enerji kapasitesi tahsis edeceklerini duyururken, 2 milyar dolarlık yatırımın sahaya yansıyacağını ifade etti.

Elektrik ve doğal gaz faturasına 400 milyar TL kaynak! Bakan Bayraktar zam sorusuna cevap verdi

Bakan Alparslan Bayraktar, SABAH Kahvaltı Buluşmalarının konuğu olarak SABAH gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, gazetemizin Ankara Haber Editörü Kamuran Akkuş ve muhabirlerimiz Barış Şimşek ile Betül Usta'nın sorularını yanıtladı.

Elektrik ve doğal gaz faturasına 400 milyar TL kaynak! Bakan Bayraktar zam sorusuna cevap verdi

Bakan Bayraktar, SABAH'a yaptığı açıklamada enerji piyasasının merakla beklediği yeni kapasite tahsisini ilk kez duyurdu. Bayraktar, "2026 yılı için öz tüketim amaçlı, yani kendi elektriğini üretmek isteyen fabrikalar, oteller ve sanayicilerimiz için 3 bin 500 megavatlık bir kapasiteyi tahsis ediyoruz. Bu kapasiteyi biraz daha tabana yayarak küçük sanayicinin ve tüketicinin de bu sistemde olmasını hedefliyoruz" dedi.

Elektrik ve doğal gaz faturasına 400 milyar TL kaynak! Bakan Bayraktar zam sorusuna cevap verdi

Bayraktar, burada kapasite tahsis önceliğinin kendi ihtiyacını karşılayacak kadar üretim talebinde bulunacaklara verileceğini anlatırken "Şimdi tabana yayacağız kapasite tahsisini. 'Sen çatına mı kurmak istiyorsun, öncelik sende' diyeceğiz. Mesela fabrikası Gebze'de; 'Van'da güneş santrali kuracağım' diye gelenlere 'Bir dakika' diyeceğiz. Van'da çatısına kurmak isteyene öncelik vereceğiz" diye konuştu.

Elektrik ve doğal gaz faturasına 400 milyar TL kaynak! Bakan Bayraktar zam sorusuna cevap verdi

Bayraktar, bu yeni tahsislerle 2 milyar dolarlık yatırımın sahaya yansıyacağını anlattı. Bayraktar ayrıca 2025'te 7 milyon haneye yetecek kapasitede 8 bin 200 megavatlık yenilenebilir enerji yatırımını devreye aldıklarını belirtti.

Elektrik ve doğal gaz faturasına 400 milyar TL kaynak! Bakan Bayraktar zam sorusuna cevap verdi

FATURAYA 400 MİLYAR TL DESTEK

Bayraktar, Şubat ayına yönelik elektrik ve doğalgazda bir zam planları olmadığını anlatırken "2026 bütçesinde Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile koordineli olarak elektrik ve doğalgaz destekleri için yaklaşık 400 milyar liralık bir rakam belirledik. Bu desteklerin gerçekten ihtiyacı olan doğru gelir grubuna yansıması için daha verimli bir program uygulayacağız" dedi. Bayraktar, önümüzdeki kış elektrikte olduğu gibi doğal gazda da kademeli tarifeye geçeceklerini anlattı. Bayraktar, Nijer'de altın üretimi noktasında kısa sürede sonuç alınacağını anlatırken Özbekistan'da da benzer bir üretim safhası için işbirliği yapılacağını kaydetti.

Elektrik ve doğal gaz faturasına 400 milyar TL kaynak! Bakan Bayraktar zam sorusuna cevap verdi

1 MİLYON VARİL
Türkiye'nin 2026'dan itibaren özellikle petrol ve doğal gaz konusunda yeni bir büyüme stratejisi geliştirdiğine işaret eden Bayraktar, bu büyüme stratejisindeki en önemli unsurlardan birinin yurt dışındaki faaliyet olduğunu dile getirdi. Bayraktar, Türkiye'nin petrol ve doğal gazda 2028'de 500 bin varile ulaşacak olan üretim seviyesini 1 milyon varile çıkarmak istediklerini söyledi.

Elektrik ve doğal gaz faturasına 400 milyar TL kaynak! Bakan Bayraktar zam sorusuna cevap verdi

HEDEF LİBYA
Şubat ayı içerisinde Libya'da yeni lisanslama ihalesi turu olacağını aktaran Bayraktar, bu ihaleye gireceklerini belirterek "İddialı bir şekilde hazırlanıyoruz. Ümit ediyorum, oradan alabileceğimiz sahalarda yeni projeleri birlikte geliştirebileceğiz" dedi. Bayraktar, Libya'da Türkiye Petrollerinin yeni sahalarla ilgili çalışmalarının devam ettiğini de anlattı. Libya'da devam eden projelerde mevcut çalışan şirketlerle ortaklık konusunda görüşmeler olduğunu söyleyen Bayraktar, "Bunu da 2026 yılının ilk yarısında neticelendirmeyi hedefliyoruz. İstediğimiz ticari şartlar oluştuğunda Libya'ya Türkiye olarak çok daha güçlü bir şekilde gireceğiz" ifadelerini kullandı.

Elektrik ve doğal gaz faturasına 400 milyar TL kaynak! Bakan Bayraktar zam sorusuna cevap verdi

SURİYE'YE İHRAÇ

Suriye'ye ihraç ettikleri elektriğin miktarının 2026'da daha da artmasının söz konusu olduğunu söyleyen Bayraktar, özellikle Halep hattının devreye girmesiyle 500 megavatlık bir artış olacağını kaydetti. Bayraktar, Suriye'ye doğal gaz akışının devam ettiğini de vurguladı. Bayraktar, "Madenlerle alakalı önemli bir fosfat ülkesi, o konuyla alakalı bir ekibimiz şu anda Suriye'de çalışıyor" bilgisini de paylaştı.

Elektrik ve doğal gaz faturasına 400 milyar TL kaynak! Bakan Bayraktar zam sorusuna cevap verdi

SİNOP İÇİN GÜNEY KORE İLE MÜZAKERE
Sinop'ta yapılması planlanan nükleer güç santraliyle ilgili de bilgi veren Bayraktar, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Güney Kore Cumhurbaşkanı ile Ankara'da yaptığı görüşmeden sonra Güney Kore ile şu anda devam eden bir müzakere ve birlikte çalışma sürecimiz var. Onun önümüzde 6 ay ile 12 aylık bir takvim i var. Onun sonunda biraz daha net bir resim ortaya çıkmış olacak" dedi. Bayraktar, Trakya'da yapılması planlanan santralle ilgili de Çin ve Kanada ile görüştüklerini kaydetti.

Elektrik ve doğal gaz faturasına 400 milyar TL kaynak! Bakan Bayraktar zam sorusuna cevap verdi

PAKİSTAN'DA SİSMİK ARAŞTIRMA
Çağrı Bey derin deniz sondaj gemisini şubatta Somali'ye uğurlayacaklarını, nisanda Somali'ye vardıktan sonra sondaja başlayacağını anımsatan Bayraktar, "Pakistan'da Oruç Reis veya Barbaros Hayreddin Paşa gemilerimizle sismik çalışma yapmak istiyoruz" dedi.

Elektrik ve doğal gaz faturasına 400 milyar TL kaynak! Bakan Bayraktar zam sorusuna cevap verdi

AKKUYU'DA DEVREYE ALMA YILI
Akkuyu'da birinci reaktörün inşaatının yüzde 99 oranında tamamlandığını, diğer mekanik işlerin ve testlerin ise yüzde 60'larda olduğunu kaydeden Bayraktar, "2026 yılı Akkuyu'nun birinci reaktörü özelinde testler ve devreye alma yılı. Yılsonunda testleri tamamlayıp ilk elektriği üreteceğiz" diye konuştu