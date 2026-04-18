Trend Galeri Trend Ekonomi

Elinizdekini gram altını ucuza alacaklar! İslam Memiş açık açık uyardı, kritik rakamları açıkladı

Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla Orta Doğu'da esen bahar havası, dünya ticaretinin merkezi boğazın yeniden kapatılmasıyla kara kışı yeniden yaşamaya başladı. Petrol fiyatları yeniden yükselişe geçerken, altın fiyatları ise kritik eşiğin altına geriledi. A Haber canlı yayınına konuk olan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarında yaşanan şok dalgalanmalara karşı yatırımcıları açık açık uyardı. İslam Memiş, gram altın için ateşkes beklentisi için de rakam verdi. İşle ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 18.04.2026 16:00 Güncelleme Tarihi: 18.04.2026 16:15
Elinizdekini gram altını ucuza alacaklar! İslam Memiş açık açık uyardı, kritik rakamları açıkladı

ABD ile İran arasındaki ateşkesin 10. gününde Hürmüz Boğazı ticari gemilerin geçişine tamamen açılması altın ve gümüşte son 1 ayın en yüksek seviyelerini beraberinde getirdi. Piyasalar tam rahat nefes aldı derken, ABD'nin ambargoyu kaldırmaması üzerine İran'ın yeniden boğazı kapatacağını açıklaması, altın ve gümüşte düşüşe yol açtı.

Elinizdekini gram altını ucuza alacaklar! İslam Memiş açık açık uyardı, kritik rakamları açıkladı

Yatırımcıları tedirgin eden gelişmeleri sıcağı sıcağına A Haber'de değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, net uyarılarda bulundu. Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının ardından altın ve gümüş fiyatlarında beklenen yeni rotayı değerlendiren uzman isim 2026 yılının bir "manipülasyon yılı" olduğunu vurgulayarak yatırımcıları panik hamleler yapmaması gerektiğini belirtti.

Elinizdekini gram altını ucuza alacaklar! İslam Memiş açık açık uyardı, kritik rakamları açıkladı

İslam Memiş, piyasalardaki belirsizliğin tesadüf olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Biz 2026 yılını genel itibarıyla manipülasyon yılı olarak görüyoruz ve bu yıla baktığımızda da bilerek ve isteyerek piyasayı manipüle etmeye devam ediyorlar. Her gün yeni bir haber akışı gelmeye devam ediyor. Piyasalar kendine bir yön bulamıyor. ... Ama bizim gördüğümüz kadarıyla bu manipülasyon piyasasını bilerek ve isteyerek devam ettirecekler. Piyasalarda bu 40 günlük süreçte yaklaşık 5,5 trilyon dolarlık bir para silindi, buhar oldu. Bu da savaşın maliyetinin nereden karşılandığını bize göstermiş oluyor."

Elinizdekini gram altını ucuza alacaklar! İslam Memiş açık açık uyardı, kritik rakamları açıkladı

GRAM ALTIN İÇİN BEKLENEN KRİTİK SEVİYELER

Hürmüz Boğazı'nın tekrar kapatılmasının jeopolitik gerilim fiyatlamasını tetikleyeceğini öngören Memiş, altın yatırımcısı için şu teknik analizleri paylaştı:

"Kalıcı bir ateşkes gelmeden ons altının 4.900 dolar seviyesinin üzerine çıkması zor. Yine 4.650 - 4.900 dolar aralığını takip etmeye devam edeceğiz. Ancak bu ateşkes sürecinde kalıcı bir anlaşma gelirse bu sefer 5.150 dolar seviyelerinden bahsedebiliriz. ... Gram altın TL fiyatı 6.985 lira fiziki altın Kapalıçarşı piyasasında şu an itibarıyla. Burada da kalıcı bir ateşkes ve anlaşma haberi gelirse 7.000 - 7.500 lira aralığında bir gram altından bahsedebiliriz. Ancak yine bu son dakika haberleri, yani Hürmüz Boğazı'nın tekrar kapatılmasıyla birlikte gram altın TL fiyatında 6.300 - 6.800 lira aralığında oyalanma süreci devam eder diye düşünüyorum."

Elinizdekini gram altını ucuza alacaklar! İslam Memiş açık açık uyardı, kritik rakamları açıkladı

GÜMÜŞ MÜ YOKSA ALTIN MI?

Gümüş fiyatlarındaki sert dalgalanmalara değinen ve uzun vadeli öngörülerini paylaşan Memiş, altının gümüşe göre daha avantajlı bir yıl geçireceğini belirtti:

Elinizdekini gram altını ucuza alacaklar! İslam Memiş açık açık uyardı, kritik rakamları açıkladı

"Gümüşte Ocak ayında çok köpük, balon fiyatlamalar vardı. Burada 120 doları gördük; gram tarafında 180 lira seviyesini gördük. Önümüzdeki hafta Hürmüz Boğazı'nın kapalı olduğu açıklaması geldikten sonra muhtemelen tekrar satışlarla karşılaşacağız. Burada tekrar 70 dolar seviyesine kadar bir gerilemenin mümkün olacağını söyleyebilirim ama uzun vadede, özellikle bir yıllık süreçte gümüş tarafı yine altına kıyasla güçlü duruşunu sürdürebilir. Ama 2026 yılında gümüşün altını geçme olasılığı zayıf; onu Ocak ayında yatırımcısına açıklamıştık. Yani 2026 yılının şampiyonu gümüş değil altın olur diye tahmin ediyorum."

Elinizdekini gram altını ucuza alacaklar! İslam Memiş açık açık uyardı, kritik rakamları açıkladı

"ELİNİZDEKİ ALTINI SAKIN KAPTIRMAYIN"

Savaş ve kriz ortamında küçük yatırımcının "miktara" odaklanması gerektiğini savunan İslam Memiş, altın için "güvenli liman" vurgusunu yineledi:

"Kesinlikle altın güvenli limandır. Güvenli liman gömleğini hiçbir zaman çıkarmaz. Sadece onların kazandığı bir süreç, bir manipülasyon piyasası var. Siz satıyorsanız kim alıyor? Onlar alıyor. Dolayısıyla da köşeye sıkıştırdıkları merkez bankalarının, yatırımcıların veya ülkelerin, vatandaşların elinden ucuza mal kapmak için bu manipülasyon piyasası oluştu. O yüzden kimse elindeki malı bence kaptırmamalı."