Trend Galeri Trend Ekonomi EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2026 | Emekliler, dul ve yetimlere ikramiye ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi

Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklileri başta olmak üzere milyonlarca kişi, maaşlarına ek olarak verilen bayram ikramiyesinin bu sene ne zaman yatırılacağı merakla araştırılıyor. Emekliler, dul ve yetimlere ne zaman ikramiye yatırılacak? İşte olası bayram ikramiyesi ödeme takvimi...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.03.2026 08:08 Güncelleme Tarihi: 11.03.2026 08:10
Milyonlarca emekli bayram ikramiyesinin yatırılacağı tarihe odaklandı.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez verilen bayram ikramiyesi ilk olarak 2018 yılında 1.000 TL olarak ödenmeye başlandı.Daha sonrasında 2021 yılında %10 artışla 1100 TL, 2023 yılında %85 artışla 2000 TL, 2024 yılında %50 artışla 3000 TL, 2025 yılda %33 artışla 4.000 TL oldu.

KİMLER İKRAMİYE ALACAK?

Bayram ikramiyesi yalnızca SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileriyle sınırlı değil; oldukça geniş bir hak sahibi kitlesini kapsıyor.

Bu kapsamda SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) emeklilerinin yanı sıra malullük ve vazife malullüğü aylığı alanlar da ödemeden yararlanıyor. Sürekli iş göremezlik geliri bulunanlar ile dul ve yetim aylığı alanlara ise hisseleri oranında ikramiye ödeniyor.

Ayrıca 65 yaş aylığı (yaşlılık aylığı) alan vatandaşlar, şehit yakınları, gaziler ve muharip gaziler, güvenlik korucuları ile terör olaylarından zarar gören siviller ve hak sahipleri de bayram ikramiyesi alan gruplar arasında yer alıyor.

KİM NE KADAR İKRAMİYE ALACAK?

Vefat eden sigortalının ardından dul ve yetim aylığı bağlanan hak sahipleri de bayram ikramiyesinden payları oranında faydalanıyor.

Buna göre dul aylığını yüzde 75 oranında alan bir kişi, açıklanan ikramiye tutarının yüzde 75'i kadar ödeme alıyor. Yüzde 50 oranında aylık bağlananlar ikramiyenin yarısını, yüzde 25 oranında aylık alanlar ise tutarın dörtte biri kadar ödeme alıyor.

Sürekli iş göremezlik geliri alanlara yapılacak bayram ikramiyesi ödemesi, kişinin iş göremezlik oranına göre belirleniyor. Yani bağlanan gelir oranı neyse, ikramiye de aynı oran üzerinden hesaplanıyor.

Öte yandan 65 yaş aylığı alanlar da dahil olmak üzere listede yer alan diğer hak sahiplerine ise herhangi bir hisse uygulaması yapılmıyor; bayram ikramiyesinin tamamı hesaplarına yatırılıyor.

İKRAMİYELER NE ZAMAN YATACAK?

Tahmini ödeme takvimi şu şekilde:

• Bağ-Kur emeklileri (maaş günü 25-28 olanlar): 9 Mart
• Emekli Sandığı emeklileri: 10 Mart

• SSK emeklileri (maaş günü 17-19 olanlar): 11 Mart
• SSK emeklileri (maaş günü 20-22 olanlar): 12 Mart
• SSK emeklileri (maaş günü 23-26 olanlar): 13 Mart