EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2026 | Emekliler, dul ve yetimlere ikramiye ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi

KİM NE KADAR İKRAMİYE ALACAK?

Vefat eden sigortalının ardından dul ve yetim aylığı bağlanan hak sahipleri de bayram ikramiyesinden payları oranında faydalanıyor.

Buna göre dul aylığını yüzde 75 oranında alan bir kişi, açıklanan ikramiye tutarının yüzde 75'i kadar ödeme alıyor. Yüzde 50 oranında aylık bağlananlar ikramiyenin yarısını, yüzde 25 oranında aylık alanlar ise tutarın dörtte biri kadar ödeme alıyor.