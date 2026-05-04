EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2026 | Emekliye çifte ödeme! İşte ikramiye için planlanan çalışma
SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri başta olmak üzere milyonlarca kişi Kurban Bayramı'nda yatırılacak bayram ikramiyesine odaklandı. Bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağı merak konusu olurken, Sabah gazetesi yazarı Faruk Erdem, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı öncesi yapılması planlanan çalışmayı açıkladı. A Haber'e konuşan Erdem, emekliye hem maaş hem de ikramiye ödemelerinin birleştirilerek yatırılacağını açıkladı. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 04.05.2026 11:43
Güncelleme Tarihi: 04.05.2026 12:17