EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2026 | Emekliye çifte ödeme! İşte ikramiye için planlanan çalışma

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri başta olmak üzere milyonlarca kişi Kurban Bayramı'nda yatırılacak bayram ikramiyesine odaklandı. Bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağı merak konusu olurken, Sabah gazetesi yazarı Faruk Erdem, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı öncesi yapılması planlanan çalışmayı açıkladı. A Haber'e konuşan Erdem, emekliye hem maaş hem de ikramiye ödemelerinin birleştirilerek yatırılacağını açıkladı. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 04.05.2026 11:43 Güncelleme Tarihi: 04.05.2026 12:17
Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklileri Kurban Bayramı'nda yatırılacak bayram ikramiyesini merakla bekliyor. Yaklaşık 17 milyon emekli, dul ve yetimin faydalanacağı ikramiyenin ne zaman yatacağı sorusuna yanıt aranırken, gözler bugün Başkan Erdoğan başkanlığında toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesine çevrildi.

Orta Doğu'daki çatışmalar ve Türkiye ekonomisine etkilerinin masaya yatırılacağı Kabine'de Kurban Bayramı tatilinin süresi de ele alınacak. Kabine'de aynı zamanda Kurban Bayramı'nda emeklililere ödenecek ikramiyelerin de konuşulması bekleniyor.

Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında 9 günlük tatil formülünü ve emekli maaşı ile ikramiyeleriyle ilgili Kabine ve Çalışma Bakanlığı'nın planladığı çalışmayı açıkladı.

9 GÜNLÜK TATİL İHTİMALİ MASADA

Bayram tatilinin uzatılmasına yönelik beklentilere değinen Faruk Erdem, "Arifenin hafta ortasına denk gelmesi nedeniyle Pazartesi ve Salı günlerinin idari izin ilan edilmesi halinde, bir önceki Cuma'dan başlayarak sonraki haftanın ilk gününe kadar 9 günlük tatil yapılabilir. Dolayısıyla idari izin gerekiyor" dedi.

Bu kararın öncelikle kamu çalışanlarını kapsadığını belirten Erdem, "Böyle bir karar alındığında genelde özel sektör de buna uyuyor. Üretimin ara verilebileceği birçok sektörde bu uygulama hayata geçiyor" ifadelerini kullandı.

"HEM MAAŞ HEM DE İKRAMİYE BİRLİKTE YATABİLİR"

Emeklilerin merakla beklediği ödeme takvimine yönelik kulis bilgilerini paylaşan Erdem, "Normalde ikramiye ödeme takvimi bayramdan bir hafta önce yani 21'i ile 27'si arasında olur. Ancak duyduğum kadarıyla hem Çalışma Bakanlığı hem de Cumhurbaşkanlığı Kabinesi maaşlarla ikramiyeleri birleştirerek ödemeyi planlıyor" dedi.

Erdem, ödemelerin erkene çekilmesi ihtimaline dair, "Maaşlar 17'si ile 28'i arasında ödeniyor. Eğer maaşınızı 17'sinde alıyorsanız ikramiyeniz de o gün yatmış olacak. Böylece daha erken bir ikramiye ve maaş ödemesi gerçekleşmiş olacak" ifadelerini kullandı.

SGK ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Sürecin resmiyet kazanması için ilgili kurumların harekete geçtiğini belirten Erdem, "Çalışma Bakanımıza bu soru sorulduğunda erken ödeme için Sosyal Güvenlik Kurumu çalışıyor dedi. Geçtiğimiz bayramda da bildiğiniz gibi ikramiyeler maaşlarla birlikte ödenmişti. Bugün yarın bu kararın açıklanmasını bekliyoruz" diye konuştu.

İKRAMİYE ERKEN ÖDENEBİLİR

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da bayram ikramiyesinin erken ödenmesi için çalışma yapılacağını söylemişti. Işıkhan, "Erken verilmesi konusunda bir çalışma yaparız" ifadelerini kullanmıştı.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

2024 yılında yapılan yüzde 33,3'lük zam sonrası 3.000 TL olan ikramiye ödemesi, 2025 yılında 4.000 TL'ye yükselmişti. Ramazan Bayramı'nda ikramiye ödemeleri son olarak belirlenen rakamdan emeklilerin hesaplarına yatırıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kurban Bayramı'nda da ödemelerin 4 bin TL üzerinden yapılacağını belirtti.

Öte yandan dolandırıcılar emeklilerin bayram ikramiyesine de göz dikti.

"İkramiye farkı" yalanıyla oltalama saldırılarına hız veren dolandırıcılar "3.000 TL ek zam yapıldı, farkı almak için e-Devlet linkine tıklayın" mesajına tıklayan emeklilerin kimlik ve banka bilgilerini çalıyor. Hesaptaki tüm parayı başka hesaplara aktaran dolandırıcılar emeklinin adına 'ihtiyaç kredisi' bile çekilebiliyor.

SGK BU TİP MESAJLARA KARŞI UYARIYOR

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bazı vatandaşlara gönderilen bu tip mesajların sahte ve dolandırıcılık amaçlı olduğunu belirterek dikkatli olunması konusunda uyarıyor.

"'Bayram ikramiyeniz tanımlandı. Linki onaylayarak ödemenizin bankanıza yapılmasını sağlayabilirsiniz' şeklinde gönderilen mesajlar kesinlikle sahtedir." ifadeleriyle emeklilerin dikkatli olması gerektiğini vurgulayan SGK, resmi kurumların SMS veya e-posta yoluyla link göndererek ödeme onayı talep etmediğini bu tür mesajlardaki bağlantılara kesinlikle tıklamamaları gerektiğini belirtiyor.

ŞÜPHELİ DURUMLARDA NEREYE BAŞVURULMALI?

Vatandaşlar şüpheli durumlarda ALO 170 Çalışma Hayatı İletişim Merkezi hattını arayabiliyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden başvuru yapılabilmesinin yanı sıra SGK il müdürlüklerine şahsen müracaat da yapılabiliyor.

