EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2026: SSK, Bağkur, dul yetim aylığı alanlara bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Bayram ikramiyeleri Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez ödeniyor. SSK, Bağkur emeklisi ile dul yetim aylığı alanlar ödemelerin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Bayram ikramiyesi 2018 yılından beri emeklilere ile dul yetim aylığı alanlara ödeniyor. Peki, bayram ikramiyeleri ne zaman hesaplara geçecek?