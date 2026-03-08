Trend Galeri Trend Ekonomi EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2026: SSK, Bağkur, dul yetim aylığı alanlara bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Ramazan Bayramına sayılı günler kaldı. SSK, Bağkur emeklisi ile dul yetim aylığı alan milyonlar bayram ikramiyesi için ödeme takvimini merak ediyor. Bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? 2026 yılında Ramazan Bayramı 20 Mart-24 Mart tarihleri arasına denk geliyor. İşte detaylar…

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.03.2026 09:09
Bayram ikramiyeleri Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez ödeniyor. SSK, Bağkur emeklisi ile dul yetim aylığı alanlar ödemelerin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Bayram ikramiyesi 2018 yılından beri emeklilere ile dul yetim aylığı alanlara ödeniyor. Peki, bayram ikramiyeleri ne zaman hesaplara geçecek?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Bu yıl Ramazan Bayramı 20 Mart 24 Mart tarihlerine denk geliyor. Bayram ikramiyelerinin diğer yıllarda olduğu gibi bu tarihten önce yatması bekleniyor. İkramiye ödemeleri emeklilerin maaşlarını aldıkları hesaplara yatacak.

Bayram ikramiyesi ödemeleri için henüz resmi bir tarih açıklanmadı. Ödemelerin hangi tarihlerde yatacağı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından kamuoyuna duyurulacak. Böylelikle ikramiye ödemesi resmi tarihleri belli olacak.

TAHMİNİ ÖDEME TAKVİMİ İSE ŞÖYLE:
Bağ-Kur emeklileri (maaş günü 25-28 olanlar): 9 Mart
Emekli Sandığı emeklileri: 10 Mart
SSK emeklileri (maaş günü 17-19 olanlar): 11 Mart
SSK emeklileri (maaş günü 20-22 olanlar): 12 Mart
SSK emeklileri (maaş günü 23-26 olanlar): 13 Mart
KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİR?

Bayram ikramiyelerini, "SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri" alacak.