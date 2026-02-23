Trend Galeri Trend Ekonomi Emekli bayram ikramiyesi 2026’da ne kadar olacak? İşte olası 3 senaryo...

Emekli bayram ikramiyesi 2026’da ne kadar olacak? İşte olası 3 senaryo...

2018 yılında başlatılan bayram ikramiyesi uygulaması kapsamında emeklilere her yıl iki kez ödeme yapılıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla bayramlardan önce hesaplara yatırılan bu destek ödemesinin 2026 yılında kaç TL olacağı merak konusu oldu. Milyonlarca emeklinin gözü Ramazan Bayramı öncesinde yapılacak açıklamalara çevrilirken; kulislere yansıyan bilgilere göre farklı zam senaryosu konuşuluyor. Peki, 2026 Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar olacak? Ödemelere zam gelecek mi? İşte yanıtı…

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.02.2026 06:32
Emekli bayram ikramiyesi 2026’da ne kadar olacak? İşte olası 3 senaryo...

Emekli bayram ikramiyesine yapılabilecek olası artış, kamuoyunun en çok konuştuğu başlıklar arasında yer alıyor. Ödeme miktarının artırılıp artırılmayacağı emekliler tarafından yakından takip ediliyor. Geçmiş yıllarda uygulanan zam oranları ve ödeme sistemi, yeni döneme ilişkin beklentileri şekillendirirken; nihai kararın yetkili kurumlardan gelecek resmi açıklamayla netleşmesi bekleniyor.

Emekli bayram ikramiyesi 2026’da ne kadar olacak? İşte olası 3 senaryo...

BAYRAM İKRAMİYESİNDEN KİMLER YARARLANIYOR?

Bayram ikramiyesi yalnızca emekli maaşı alanlarla sınırlı değil; kapsam oldukça geniş.

Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altındaki SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) emeklilerinin yanı sıra malullük ve vazife malullüğü aylığı alanlar da ikramiyeden faydalanıyor. Sürekli iş göremezlik geliri bulunanlar ile dul ve yetim aylığı alan hak sahiplerine ise hisseleri oranında ödeme yapılıyor.

Emekli bayram ikramiyesi 2026’da ne kadar olacak? İşte olası 3 senaryo...

Ayrıca 65 yaş aylığı (yaşlılık aylığı) alan vatandaşlar, şehit yakınları, gaziler ve muharip gaziler, güvenlik korucuları ile terör olaylarından zarar gören siviller ve hak sahipleri de ikramiye kapsamındaki gruplar arasında bulunuyor.

Emekli bayram ikramiyesi 2026’da ne kadar olacak? İşte olası 3 senaryo...

ÜÇ AYRI ZAM SENARYOSU MASADA

Kulislerde bayram ikramiyesi için üç farklı artış formülü konuşuluyor. Mevcut tutara 1.000 ya da 1.500 TL zam yapılması halinde ödemenin 5.000 TL ile 5.500 TL aralığına çıkabileceği ifade ediliyor. Bütçe imkanlarının uygun olması durumunda 6.000 TL'lik bir rakamın da seçenekler arasında yer aldığı belirtiliyor.

Emekli bayram ikramiyesi 2026’da ne kadar olacak? İşte olası 3 senaryo...

TOPLAM ÖDEME NE KADAR OLACAK?

İkramiyenin en az 5.000 TL'ye yükseltilmesi halinde emekliler, Ramazan ve Kurban bayramlarında toplamda en az 10.000 TL ödeme almış olacak.

Tutarın 5.500 TL olarak belirlenmesi durumunda iki bayramdaki toplam ödeme 11.000 TL'ye ulaşacak. İkramiyenin 6.000 TL'ye çıkarılması halinde ise yıl içinde toplam 12.000 TL ödeme yapılacak.

Emekli bayram ikramiyesi 2026’da ne kadar olacak? İşte olası 3 senaryo...

DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLAR İÇİN HESAPLAMA NASIL YAPILACAK?

Vefat eden sigortalının ardından dul ve yetim aylığı bağlanan hak sahipleri, belirlenen ikramiye tutarını hisseleri oranında alacak.

Örneğin dul aylığını yüzde 75 oranında alan bir kişi, açıklanan ikramiyenin yüzde 75'i kadar ödeme alacak. Yüzde 50 oranında aylık bağlananlar ikramiyenin yarısını, yüzde 25 oranında aylık alanlar ise dörtte birini alacak.

Emekli bayram ikramiyesi 2026’da ne kadar olacak? İşte olası 3 senaryo...

Sürekli iş göremezlik geliri alanlara yapılacak ödeme de iş göremezlik oranına göre hesaplanacak. Gelir oranı ne kadarsa, ikramiye de aynı oran üzerinden yatırılacak.

Öte yandan 65 yaş aylığı alanlar dahil diğer hak sahiplerine herhangi bir hisse uygulaması yapılmayacak; belirlenen tutar tam olarak hesaplara yatırılacak.

Emekli bayram ikramiyesi 2026’da ne kadar olacak? İşte olası 3 senaryo...

İKRAMİYE 5.000 TL OLURSA:

  • %75 hisse: 3.750 TL
  • %50 hisse: 2.500 TL
  • %25 hisse: 1.250 TL
Emekli bayram ikramiyesi 2026’da ne kadar olacak? İşte olası 3 senaryo...

5.500 TL OLURSA:

  • %75 hisse: 4.125 TL
  • %50 hisse: 2.750 TL
  • %25 hisse: 1.375 TL
Emekli bayram ikramiyesi 2026’da ne kadar olacak? İşte olası 3 senaryo...

6.000 TL OLURSA:

  • %75 hisse: 4.500 TL
  • %50 hisse: 3.000 TL
  • %25 hisse: 1.500 TL
Emekli bayram ikramiyesi 2026’da ne kadar olacak? İşte olası 3 senaryo...

Bu durumda dul ve yetim aylığı alanlar iki bayramda en az 7.500 TL, en yüksek senaryoda ise 9.000 TL ikramiye alabilecek.

Emekli bayram ikramiyesi 2026’da ne kadar olacak? İşte olası 3 senaryo...

ÖDEME TAKVİMİ BEKLENİYOR

Bayram ikramiyeleri, emeklilerin maaşlarını aldıkları banka hesaplarına yatırılacak. Bu yıl Ramazan ayı 19 Şubat'ta başlarken, Ramazan Bayramı 20-24 Mart tarihleri arasında kutlanacak.

Önceki yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında ilk bayram ikramiyesinin 9-14 Mart tarihleri arasında hesaplara geçmesi bekleniyor.

Emekli bayram ikramiyesi 2026’da ne kadar olacak? İşte olası 3 senaryo...

TASLAK ÖDEME TAKVİMİ İSE ŞÖYLE:

  • Bağ-Kur emeklileri (maaş günü 25-28 olanlar): 9 Mart
  • Emekli Sandığı emeklileri: 10 Mart
  • SSK emeklileri (maaş günü 17-19 olanlar): 11 Mart
  • SSK emeklileri (maaş günü 20-22 olanlar): 12 Mart
  • SSK emeklileri (maaş günü 23-26 olanlar): 13 Mart
Emekli bayram ikramiyesi 2026’da ne kadar olacak? İşte olası 3 senaryo...

Kesin ödeme tarihleri ve tutarlar, yapılacak resmi açıklamayla netlik kazanacak.